Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 30/01/22

Qu-Hisui-monti più alti, tra le vette dei dati di vendita spicca uno dei videogiochi più attesi del 2022: vediamo i risultati d’oltremanica

Speravamo che le pause forzate fossero finite, ma purtroppo i dati di vendita raccolti dal censimento dell’ente britannico GfK pure stavolta ci hanno costretti ad interrompere il nostro reportage a catena per i videogiochi più venduti. GamesIndustry.biz non ha mancato di tacere settimana scorsa, quindi dovremo un po’ riempire i buchi per conto nostro con la tabella di fine articolo. Per ora, per quanto sia intuibile cosa ci porti a fare del suolo britannico una cartina tornasole per l’Europa intera, non tutti i nuovi arrivati potrebbero sapere che i numeri qui riportati riguardano solo il formato fisico.

“Immaginati debuttare in prima posizione, sai che Riza-te…”

Chiediamo scusa per aver appena citato una delle battute più irritanti di Leggende Pokémon Arceus, ma tra i videogiochi di maggior successo della settimana (scorsa, lo ricordiamo) è il titolo di Game Freak a trionfare nei dati di vendita. Il gioco viene definito un titolo della serie principale, e infatti ad occuparsene non è un team di relativi neofiti come è successo con Diamante Lucente e Perla Splendente. Unito al fatto di rappresentare una ventata d’aria fresca per il franchise, questo fattore ha permesso all’ultimogenito del brand multimilionario di stracciare la sua coppia di predecessori.

Delle vendite che “Ethelo levati proprio” – Dati di vendita per i videogiochi

Di solito non ci soffermiamo troppo su uno solo dei protagonisti nei nostri dati di vendita, ma tutti i videogiochi come Leggende Pokémon Arceus rappresentano un’indubbia eccezione. Alle casse, la performance del titolo non è mai stata al centro di pronostici affidabili; il consenso quasi unanime della critica ha però contribuito a quello che è il lancio di maggior successo per un titolo dotato di una versione singola dai tempi di Pokémon: Versione Gialla nell’ormai lontano 2000. In totale, si tratta del 50% delle vendite totali per l’intero formato fisico di settimana scorsa. Niente male, insomma!

Non temete, non ci siamo scordati di PlayStation – Dati di vendita per i videogiochi

Quello di Leggende Pokémon Arceus non è stato di certo l’unico lancio di settimana scorsa. Anche il caro vecchio Nathan Drake ha saputo farsi valere con Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PS5. Il titolo comprende versioni migliorate di Uncharted 4 e di Uncharted: The Lost Legacy, precedentemente usciti su PS4. Il pacchetto fa il suo debutto al quinto posto nelle classifiche della settimana. In quanto all’altra novità di settimana scorsa, abbiamo Rugby 22 di Maximum Games che si piazza trentatreesimo. Ricordiamo che oltre la top 40 i risultati non vengono conteggiati.

Ed è qui che riempiamo i buchi per conto nostro – Dati di vendita per i videogiochi

I dati ora fanno cenno alla settimana precedente, ovvero quelli di due settimane fa che avremmo visto settimana scorsa (se solo fosse uscito il reportage di GamesIndustry.biz, beninteso). Nello specifico alludiamo ad un titolo che ha fatto il suo debutto in quel periodo di tempo, ovvero Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction. Il gioco è piombato dal quarto posto al diciassettesimo con un capitombolo settimanale del 55%. O almeno, questo è quanto riguarda il solo formato fisico. Stando all’ente GSD, le vendite del gioco sono state in formato digitale per una percentuale pari al 65%.

Quale ironia – Dati di vendita per i videogiochi

Dedichiamo la nostra ultima sezione prima della tabella conclusiva all’ironia con cui, proprio ora che Nintendo Switch ha superato le vendite di Wii (un traguardo che fino ad ora tutti credevano inarrivabile, nonostante le ottime premesse), The Legend of Zelda: Breath of the Wild continua a risalire le classifiche. L’esclusiva della Grande N che ha fatto la fortuna della console al lancio sta infatti vendendo sempre più nelle ultime settimane. Il titolo, a cinque anni dall’uscita, si trova ora in sesta posizione. L’incremento rispetto al riassunto settimanale che abbiamo mancato è del 21%. Forse è il seguito in arrivo quest’anno a mettere hype?

Tabulati conclusivi

E siamo infine giunti alla tabella riassuntiva dei dati di vendita, e anche stavolta per i videogiochi più venduti c’è una chiave di lettura ben precisa. Nella colonna a sinistra troverete infatti i risultati di due settimane fa, mentre i piazzamenti per la settimana “appena” conclusa dovrete guardare la colonna al centro. Possiamo solo augurarvi buona lettura, dunque!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Leggende Pokémon Arceus 1 2 Mario Kart 8 Deluxe 2 3 FIFA 22 3 4 Animal Crossing: New Horizons Nuovo arrivato 5 Uncharted: The Legacy of Thieves Collection 9 6 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 6 7 Minecraft (versione Nintendo Switch) 5 8 Call of Duty Vanguard 8 9 Grand Theft Auto V 7 10 Just Dance 2022

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.