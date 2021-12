Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 19/12/21

Dopo una pausa forzata, i dati di vendita tornano per i videogiochi in fisico: ecco il trionfo di FIFA 22 nell’ultimo censimento britannico

Abbiamo dovuto concederci per forza di cose una settimana di stacco netto, ma per fortuna sono arrivati gli ultimi dati di vendita per i videogiochi. Il censimento dell’ente britannico GfK, che come sempre fa del Regno Unito la nostra cartina tornasole, è stato effettuato anche settimana scorsa (per la precedente, come ribadiremo in seguito), ma stavolta GamesIndustry.biz non lo ha riportato. Per questo motivo, stavolta, la colonna sulla sinistra della nostra tabella finale dovrà riempire i “buchi” lasciati da questa mancanza. Per il resto, vediamo com’è stato l’andamento del formato fisico oltre la Manica.

Palle (e bombe) di Natale

A piazzarsi in testa in questi dati di vendita è stato FIFA 22, che per l’ultima settimana prima di Natale (cioè la scorsa, siccome ogni classifica riguarda la settimana appena conclusa) conquista la medaglia d’oro tra i videogiochi più venduti. Il titolo di Electronic Arts ha visto un incremento del 75% rispetto alla settimana precedente, il che significa che mantiene il posto in cima per la terza settimana di fila. Il secondo posto, invece, appartiene a Call of Duty: Vanguard, che ha visto a sua volta un incremento del 43% di settimana in settimana. In altre parole, non ci siamo persi chissà quali cambiamenti.

Testa a testa con la Ragno-mobile – Dati di vendita per i videogiochi

Contribuendo ad un podio invariato in fatto di videogiochi più venduti è la medaglia di bronzo per i nostri dati di vendita. Alludiamo a Mario Kart 8 Deluxe, che ha goduto anch’esso di un incremento del 15%. Ad avvicinarglisi (e di parecchio) abbiamo Spider-Man: Miles Morales su PS4 e PS5, con uno stacco di 200 copie (!) a malapena. Il gioco di Sony ha ricevuto un aumento del 143% in seguito all’arrivo di più unità di PS5, giusto in tempo per Natale. A beneficiarne è stato anche (e meritatamente) Ratchet & Clank: Rift Apart, che è rientrato nella top 40 all’undicesimo posto. Un altro contendente sarebbe a dir poco sospetto…

C’è un impostore tra gli autisti onesti – Dati di vendita per i videogiochi

A tallonare Spider-Man troviamo l’uscita in formato fisico di Among Us. Il titolo indie di Innersloth, “figlio della pandemia” al pari di Animal Crossing: New Horizons (decimo), è infatti uscito in versione non digitale grazie a Maximum Games. Il 39% delle vendite è stato su Nintendo Switch, il 24% su PS4, il 20% su Xbox e il 17% su PS5. Il gioco è stato sorprendentemente capace di battere sul suo stesso terreno l’altro debuttante illustre della settimana, ovvero Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition. Il gioco ha vissuto un lancio travagliato con recensioni poco lusinghiere (mea culpa).

“Massacrato” è anche Master Chief – Dati di vendita per i videogiochi

L’arrivo di GTA in formato fisico ha cambiato le cose abbastanza poco. Per quel che vale, le vendite maggiori sono state su PS4, mentre il restante 33% è stato su Xbox (Nintendo Switch arriverà a inizio 2022). Questa settimana, l’altra precedente grande uscita (quella di Halo Infinite) dopo un debutto al quarto posto ha perso il 62% delle vendite ritrovandosi ventesima. Questi dati, come sempre, non includono i risultati del digitale o, nel caso del titolo di 343 Industries, i membri di Game Pass che ne beneficiano. Infine, va anche detto che il multiplayer di Halo Infinite segue il modello di business del free-to-play.

Tabulati conclusivi

Dopo una pausa forzata come quella di settimana scorsa ai dati di vendita, per noi è solo un piacere aprire la settimana con la nostra consueta tabella per videogiochi più venduti. A meno che non ci seguiate da molto tempo, potrebbe farvi comodo la chiave di lettura. Le posizioni di questa settimana (cioè la scorsa) sono al centro, mentre i piazzamenti della precedente (due settimane fa, ovvero la nostra “puntata mancante”) sono a sinistra. Detto questo, possiamo solo augurarvi buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 FIFA 22 2 2 Call of Duty: Vanguard 3 3 Mario Kart 8 Deluxe 9 4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Nuovo arrivato 5 Among Us Nuovo arrivato 6 Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition 8 7 Minecraft (versione Nintendo Switch) 5 8 Just Dance 2022 6 9 Pokémon Diamante Lucente 7 10 Animal Crossing: New Horizons

