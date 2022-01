Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 16/01/22

La versione Nintendo Switch di Minecraft trionfa negli ultimi dati di vendita: una settimana tranquilla per i videogiochi in formato fisico

Pur dovendoli riportare per dovere di cronaca, dobbiamo riconoscere che i dati di vendita di questa settimana (appena conclusa, come sempre) mostrano una situazione di calma piatta per gli incassi dei videogiochi. Come sempre, è il connubio tra l’ente britannico GfK e il rapporto (stavolta più o meno puntuale) di GamesIndustry.biz a fornirci i numeri esatti. Approfittiamo del nostro incipit per ricordare, prima del solito, che in ogni appuntamento ci soffermiamo sulle vendite cumulative della settimana precedente. Inoltre, il mercato che tratteremo è sempre e solo quello del formato fisico.

Piazzandosi in cima ai dati di vendita è uno degli eterni prezzemolini del mercato, ovvero uno dei videogiochi più venduti al mondo. Anzi, il videogioco più venduto. Alludiamo nientemeno che a Minecraft, che come sempre vende al suo meglio su Nintendo Switch. Il formato per la console ibrida ha ricevuto uno slancio inatteso del 112% rispetto a settimana scorsa… o meglio, rispetto alla precedente, come abbiamo specificato poco fa. A seguire abbiamo FIFA 22, che per la terza settimana di fila è ancorato alla seconda posizione. Lo diciamo sempre: i giocatori d’oltremanica hanno il pallino del pallone.

Sul podio dei videogiochi più venduti abbiamo anche il caro vecchio Mario, in questo caso Super Mario Party, che nei dati di vendita cresce del 386% in seguito ad alcuni sconti ad opera dei rivenditori. Sì, parliamo di Super Mario Party, e non di Mario Party Superstars, nonostante le ovvie migliorie rispetto al comunque ottimo predecessore. In quanto al precedente primo posto, Mario Kart 8 Deluxe, la scuderia del baffone perde il podio in toto, ritrovandosi in quarta posizione con uno scivolone del 38%. Per un re che perde terreno, però, ne abbiamo due che ne riguadagnano in abbondanza.

Abbiamo due titoli in risalita per la settimana appena conclusa. Da una parte abbiamo Minecraft Dungeons, che condivide la top ten con il fratello maggiore. Lo spinoff del multimiliardario e fortunato franchise si accaparra il settimo posto con una crescita del 387%, rientrando in toto nella top 40. Un gioco che non vedrete tra i primi dieci, ma che comunque (e meritatamente) frutterà alla Grande N un bel gruzzoletto, è WarioWare: Get it Together!, ora in dodicesima posizione con una crescita del 465%. Come potreste aver intuito, entrambi hanno beneficiato di promozioni presso i rivenditori, come Super Mario Party.

In generale, il mercato fisico è andato un po’ in letargo rispetto alla settimana precedente. Si parla infatti di una perdita del 26% per tutti i titoli, ma in realtà l’industria videoludica sta solo prendendo la rincorsa. Nelle prossime settimane infatti ci attendono diverse uscite di non poco rilievo. Da una parte abbiamo gradite riconferme come Rainbow Six Extraction, mentre dall’altra ci attendono novità ambiziose come Leggende Pokémon: Arceus (al punto tale da non doversi far trovare impreparati) ed Elden Ring. A questo punto, però, non ci resta molto altro da fare che tirare le somme con la nostra consueta tabella di fine articolo.

Per chi si trovasse in un nostro speciale sui dati di vendita per i videogiochi per la prima volta, a parte dare il nostro benvenuto possiamo solo fornire la chiave di lettura della nostra tabella. Le posizioni in ordine corretto della top ten sono nella colonna al centro. Quella a sinistra, infatti, ospita i posizionamenti del nostro appuntamento precedente. A questo punto, possiamo solo augurarvi buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 4 1 Minecraft (versione Nintendo Switch) 2 2 FIFA 22 19 3 Super Mario Party 1 4 Mario Kart 8 Deluxe 3 5 Animal Crossing: New Horizons 5 6 Call of Duty Vanguard Rientro in classifica (precedentemente fuori dalla top 40) 7 Minecraft Dungeons 9 8 Just Dance 2022 6 9 Ring Fit Adventure 10 10 Grand Theft Auto V

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.