Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi di fine 2021

Doppietta per i dati di vendita: i videogiochi in fisico del Regno Unito tornano per la scorpacciata natalizia e per il bis di fine anno!

Ci aspettavamo di doverci cospargere nuovamente il capo di cenere, ma a quanto pare i dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito hanno recuperato il passo con uno sprint finale doppio. Evidentemente, GamesIndustry.biz ha voluto riportare gli ultimi due censimenti di GfK in blocco, mostrandoci come si sono svolte le vendite nei negozi nella settimana fino al 25 dicembre e fino al primo dell’anno. Sapete cosa significa: abbiamo uno speciale ancora più speciale del solito tra le mani. Come sempre, ricordate che questi numeri riguardano le vendite del solo formato fisico.

Campioni sotto l’albero e sotto i fuochi d’artificio

Partiamo dalle consuete certezze dei nostri dati di vendita per i videogiochi di maggior successo alle casse. Dopo essere stato incoronato al primo posto per la settimana appena prima di Natale, FIFA 22 ha mantenuto la posizione fino al gran giorno, con un rialzo settimanale del 13%. Le vendite sono poi crollate del 63% nei giorni a seguire, portando il simulatore calcistico al secondo posto. Di solito questo succede a tutti i giochi in formato fisico alla chiusura del periodo festivo, come testimonia il calo complessivo del 40%. I giochi di Nintendo Switch se la sono però cavata abbastanza bene, visto il gran successo della console quest’anno.

La stragrande W della Grande N – Dati di vendita per i videogiochi

In quanto a Mario Kart 8 Deluxe, eterno prezzemolino tra i nostri dati di vendita, il titolo è calato solo del 16% dopo Natale, facendo del suo l’ultimo primo posto del 2021 in fatto di videogiochi più venduti. Nel complesso, questa è la settima medaglia d’oro per il gioco in Regno Unito sin dal suo lancio ad aprile 2017. Nel frattempo, il decremento dell’8% di Animal Crossing: New Horizons è stato abbastanza clemente da elevarlo dal terzo al settimo posto. In totale, ci sono cinque esclusive per la console ibrida nella top ten, come avremo modo di vedere nel dettaglio tra un paio di righe.

“Power gap” un corno – Dati di vendita per i videogiochi

Metà della top ten appartiene dunque alla console ibrida per il colosso di Kyoto. A dire il vero, potremmo anche parlare di sei giochi, se contiamo anche Just Dance 2022. Il titolo di Ubisoft ha subito un crollo del 56%, ma la sua caduta si è fermata all’ottavo posto grazie alla maggioranza delle vendite sull’ibrida della Grande N. Per il resto abbiamo Pokémon Diamante Lucente (sesto posto, calo dell’8%), la versione Switch di Minecraft (settimo posto, calo del 38% e Mario Party Superstars (decimo posto, calo del 14%). In quanto a Mario Kart 8 Deluxe, di lui abbiamo già parlato.

Palle di Natale e pallottole d’argento, ma senza lupi mannari – Dati di vendita per i videogiochi

La settimana prima di Natale, Call of Duty Vanguard ha mantenuto salda la presa sulla seconda posizione dopo un calo del 7% nelle vendite, per poi perdersi in seguito in modo non dissimile da FIFA (con un crollo settimanale del 64%). Lo sparatutto di Activision rimane attualmente al quinto posto, condividendo la top five con Spider-Man: Miles Morales (che beneficia delle nuove scorte di PS5). L’unico altro gioco nell’intera top 40 a crescere nelle vendite è New Super Mario Bros. U Deluxe al diciottesimo posto, con un incremento del 3%. Non ci raccapezziamo neanche noi: la statistica è una brutta bestia.

C’è un frontale tra noi – Dati di vendita per i videogiochi

Tra le grandi uscite in formato fisico, abbiamo anche Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition (con un debutto all’ottavo posto) ed Among Us (quinto). In seguito, GTA ha perso… per strada la bellezza del 70% delle vendite, piombando in ventitreesima posizione. Among Us di certo non se l’è cavata meglio, con un indecoroso scivolone dell’81% che gli è valso il ventinovesimo posto. Nella settimana a seguire, entrambi sono usciti direttamente dalla top 40 in toto. Capiamo che la nostra recensione di uno dei due ne ha reso il fato abbastanza prevedibile, ma ad ogni modo… poracci.

Tabulati conclusivi (e una volta tanto parliamo al plurale per un motivo)

Se vi dicessimo che questa settimana raddoppiano anche le tabelle dei dati di vendita per i videogiochi, ci credereste? Avrete anche modo di metterle a confronto, se volete. Tenendo a mente che gli articoli di ogni settimana rispecchiano i risultati alle casse della precedente, potete trovare i piazzamenti dei precedenti sette giorni nella colonna a sinistra e quelli della settimana appena conclusa al centro. Partiamo con la settimana conclusasi il 25 dicembre.

Piazzamenti della settimana precedente Top ten delle posizioni per la settimana conclusasi il 25 dicembre Titolo interessato 1 1 FIFA 22 2 2 Call of Duty Vanguard 3 3 Mario Kart 8 Deluxe 7 4 Just Dance 2022 4 5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 6 6 Minecraft (versione Nintendo Switch) 10 7 Animal Crossing: New Horizons 13 8 Battlefield 2042 15 9 Far Cry 6 14 10 Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ora, per finire, passiamo ai risultati della settimana conclusasi proprio a Capodanno. Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa (tabella qui sopra) Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 3 1 Mario Kart 8 Deluxe 1 2 FIFA 22 7 3 Animal Crossing: New Horizons 5 4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 5 Call of Duty Vanguard 12 6 Pokémon Diamante Lucente 6 7 Minecraft (versione Nintendo Switch) 4 8 Just Dance 2022 15 9 Assassin’s Creed Valhalla 18 10 Mario Party Superstars

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi (doppi!) risultati?