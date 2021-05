Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 16/05/21

Mass Effect: Legendary Edition ha sottratto la corona di Resident Evil Village negli ultimi dati di vendita per i videogiochi in Regno Unito

Altro lunedì, altri dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi più venduti. Partiamo forte con la riedizione Mass Effect: Legendary Edition, remaster della trilogia originale. Il gioco (in formato fisico, a cui i nostri dati fanno come sempre affidamento), è uscito su PS5 e su Xbox One, ma è solo sulla prima che ha venduto davvero (68% delle copie). Non si tratta di un grande lancio, se messo a confronto con quanto ha saputo concludere Resident Evil Village settimana scorsa. Tuttavia, come abbiamo anticipato, i dati del digitale potrebbero essere molto più incoraggianti, ma arriveranno solo in settimana.

Gli ancora orridi confronti di Resident Evil Village

Abbiamo anche anticipato che Resident Evil Village si trova al secondo posto tra i videogiochi di maggior successo alla cassa, e i dati di vendita confermano un crollo del 59% alla seconda settimana sugli scaffali. Sembrerebbero grandi numeri, ma come abbiamo avuto modo di ripetere spesso in queste occasioni è più che comprensibile un calo nelle vendite a fronte di un picco dovuto ai fan della prima ora che lo hanno acquistato al day one. Ad arrampicarsi di nove posizioni, riottenendo la medaglia di bronzo, è invece un arrampicatore di professione: l’Uomo Ragno.

Fa tutto quello che fa un ragno – Dati di vendita videogiochi

Il terzo posto nei dati di vendita va a Spider-Man: Miles Morales, e ci fornisce ancora una volta un esempio di quanto i videogiochi beneficino dell’arrivo di nuovo hardware sugli scaffali. L’ultima volta che è successo è infatti stato nel mese di marzo con l’arrivo di altre PS5 sul mercato. L’arrampicamuri ha venduto l’88% delle scorte su console, ma non è l’unico gioco che ha goduto delle nuove scorte di console. Anche un altro titolo d’azione, uno dei primi portabandiera della next-gen, si è dimostrato beneficiario di questo fenomeno.

Storie di successo, tra conferme e debutti – Dati di vendita videogiochi

Assassin’s Creed Valhalla si ritrova al tredicesimo posto, con un incremento del 224% per la versione PS5. Call of Duty: Black Ops Cold War lo segue al quattordicesimo, con un aumento del 49% per il medesimo formato. Abbiamo però delle new entry di cui parlare, e una di esse è Subnautica: Below Zero di Bandai Namco che si piazza quinto con il 46% delle vendite su PS4, il 36% su Xbox One e il 17% su PS5. Al trentottesimo posto della top 40 abbiamo un bundle che lo unisce al Subnautica originale per Nintendo Switch.

Not-in-ten-do Switch – Dati di vendita videogiochi

Parlando della Grande N, è la prima volta da metà novembre che nei dati di vendita non figurano videogiochi per Nintendo Switch nella top five. Non per questo, però, il colosso di Kyoto se la passa male: il resto della Top Ten è pura egemonia in rosso. Animal Crossing: New Horizons è al sesto posto, la versione Switch di Minecraft è al settimo, Mario Kart 8 Deluxe all’ottavo e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury al nono. Per quanto riguarda il recente debuttante, New Pokémon Snap, un crollo del 66% lo ha relegato a fanalino di coda della top ten.

Tabulato finale

Altrove, nei dati di vendita abbiamo State of Decay 2 di Argos, che si ritrova al diciannovesimo posto tra i videogiochi di maggior successo grazie a una promozione che ne ha ridotto il prezzo a 2,29 sterline. Returnal si ritrova ventiseiesimo dopo un calo del 27% di settimana in settimana. Il lancio della versione PS5 di Overcooked: All You Can Eat, un po’ per l’arrivo di nuove console e un po’ perché rimane un gran gioco, lo riporta al ventottesimo posto. Vi lasciamo alla lettura della nostra tabella, che già sapete come consultare.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Mass Effect: Legendary Edition 1 2 Resident Evil Village 12 3 Spider-Man: Miles Morales 3 4 FIFA 21 Nuovo arrivato 5 Subnautica: Below Zero 5 6 Animal Crossing: New Horizons 6 7 Minecraft (formato Nintendo Switch) 4 8 Mario Kart 8 Deluxe 7 9 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 2 10 New Pokémon Snap

