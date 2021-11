Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 7/11/21

Call of Duty va sempre forte, ma arranca fisicamente mentre Fortnite sbarca in top ten: ecco gli ultimi dati di vendita per i videogiochi

C’è voluto un po’ di più stavolta, ma a metà settimana abbiamo i dati di vendita raccolti dall’ente britannico GfK per i videogiochi. Il Regno Unito, si sa, è una cartina tornasole come tante per osservare il mercato videoludico, ed è per questo che anche questa settimana (nonostante il ritardo di due giorni) GamesIndustry.biz ci ha resi partecipi dell’abituale top ten (con un pizzico di top 40). Come sempre, però, ricordiamo che questa classifica non ha nulla di globale: si parla infatti del solo mercato fisico. I risultati delle vendite in digitale faranno capolino solo domani o dopo.

Mi hai bucato il pallone

A piazzarsi in cima alla top ten per i videogiochi più venduti è Call of Duty: Vanguard, medaglia d’oro indiscussa per questi dati di vendita. Il regno del terrore di FIFA 22 sembra dunque al termine. Manco a dirlo, l’ultimo sparatutto di casa Activision ha venduto perlopiù su piattaforme Sony, con il 41% delle vendite su PS5, il 29% su PS4, il 19% su Xbox One e l’11% su Xbox Series X ed S. Pur essendo da sempre una forza della natura nel mercato fisico (così come anche FIFA), stavolta i segni dell’accelerazione sul formato digitale ci sono tutti. Non abbiamo numeri specifici, ma le copie fisiche di questo specifico Call of Duty hanno venduto il 23% in meno del predecessore.

Una mentata d’aria fresca (sì, mentata) – Dati di vendita per i videogiochi

Nel 2020, i dati di vendita per Call of Duty: Black Ops Cold War al lancio sono stati in ribasso del 64% rispetto al precedente capitolo nella saga di videogiochi bellica, Modern Warfare. Il digitale ha accelerato del 39% in tal senso, quindi i dati sulla performance in Regno Unito sono ancora tutti da stabilire. Tuttavia ci sono altri debuttanti questa settimana, a partire dal nono posto per il bundle di Fortnite. Il pacchetto Leggende alla Menta ha venduto il 33% su Nintendo Switch, il 24% su PS4, il 24% su console Xbox (senza distinzione, come spesso avviene per Xbox) e solo il 19% su PS5.

Dai balletti di Fortnite alle gare di ballo su Xandar – Dati di vendita per i videogiochi

Just Dance 2022, a fronte del suo 88% di vendite su Nintendo Switch, scivola all’undicesimo posto. Ad entrare a malapena in top 40 è Fast & Furious: Spy Racers – Rise of Shifter. La precedente medaglia d’argento, Marvel’s Guardians of the Galaxy, si ritrova sesto dopo un capitombolo del 64%. E a ridere sotto i baffi non può che essere Mario Party Superstars, che pur avendo debuttato al terzo posto riesce comunque a mantenere la posizione con un calo del 18%. Riders Republic di Ubisoft, dal canto suo, se la passa decisamente peggio, perdendo otto posizioni e ritrovandosi sedicesimo dopo aver perso il 48% delle vendite.

N’est-ce gen de quoi (ovvero: “Next-gen de che?”) – Dati di vendita per i videogiochi

Per Nintendo Switch continua dunque ad essere un’ottima settimana, spinta da maggiori vendite a livello di hardware. Non a caso, i maggiori beneficiari sono stati Mario Kart 8 Deluxe con un aumento del 30% e Animal Crossing: New Horizons con un incremento del 14%. Tuttavia, l’arrivo di nuove scorte (come ricorderete) porta con sé anche piacevoli sorprese per Sony. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sale di 12 posizioni, con un aumento del 342% che lo piazza al quinto posto. Grazie anche ad un bundle e a qualche sconto, anche Immortals: Fenyx Rising torna in classifica con un balzo del 652% che lo piazza dodicesimo.

Tabulati conclusivi

Ogni volta che trattiamo i dati di vendita per i videogiochi dobbiamo fare una precisazione. Avete presente quando abbiamo parlato del debutto di Guardians of the Galaxy e di Mario Party Superstars? Ebbene, lo abbiamo trattato settimana scorsa per riassumere la precedente. Allo stesso modo, le posizioni di questa settimana sono al centro della nostra tabella. Quelle precedenti, viste settimana scorsa ma relative a due settimane fa, sono invece a sinistra. Speriamo di aver fatto chiarezza e vi auguriamo buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Call of Duty: Vanguard 1 2 FIFA 22 3 3 Mario Party Superstars 5 4 Mario Kart 8 Deluxe 17 5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 6 Marvel’s Guardians of the Galaxy 6 7 Animal Crossing: New Horizons 7 8 Minecraft (versione Nintendo Switch) Nuovo arrivato 9 Fortnite: Pacchetto Leggende alla Menta 4 10 Far Cry 6

