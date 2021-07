Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 4/7/2021

Il quattro luglio è una festa americana, ma anche il Regno Unito festeggia sul green: ecco gli ultimi dati di vendita per i videogiochi

Che vi possiamo dire, è un lunedì: pertanto, la settimana si apre (anche) con gli ultimi dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito. Come sempre, prima di procedere vorremmo precisare che si tratta dei giochi in formato fisico, in quanto il censimento dell’ente britannico GfK (raccolto da GamesIndustry.biz) non annovera le vendite in digitale fino a settimana inoltrata. Fatta questa doverosa premessa, possiamo entrare nel vivo di questo (breve) speciale, in cui abbiamo una poco sorprendente riconferma: il baffo è riuscito nuovamente a conquistare i giocatori d’oltremanica.

Un uccellino mi ha detto che la palla ha fatto un birdie

L’egemonia dei videogiochi per Nintendo Switch in Regno Unito continua, con la seconda settimana consecutiva in cui Mario Golf: Super Rush si piazza in cima ai dati di vendita. Il consueto decremento settimanale c’è stato, ma il calo del 52% non ha impedito ai golfisti del Regno dei Funghi di fare propria l’ambita medaglia d’oro. Non ce ne voglia lo sport “vero” di FIFA 21, ancora ancorato al secondo posto a discapito di uno scivolone dell’11% e costretto a stare sul podio tra due paia di baffi. L’idraulico della Grande N, infatti, non si accontenta della vetta e mira pure al bronzo.

Mina vacante (sì, vacante) – Dati di vendita per i videogiochi

Mario Kart 8 Deluxe si accalappia il terzo posto tra i videogiochi più venduti, salendo di una posizione nonostante un calo del 19% rispetto ai dati di vendita di settimana scorsa. Animal Crossing: New Horizons lo segue a ruota salendo a sua volta di un posto, nonostante un piccolo calo del 22%. Quello che la nostra fonte ha specificato nella top ten riassuntiva ma non nell’articolo in sé è che la versione Nintendo Switch di Minecraft sale di due posizioni, dal settimo posto al quinto. Per quanto riguarda la sesta posizione, invece, qualcuno si è un po’ perso tra le dimensioni.

Uno squarcio nelle vendite e altre storie – Dati di vendita per i videogiochi

Nei dati di vendita, come sappiamo da tempo ormai, sono le scorte di PS5 a farla da padrone e Ratchet & Clank: Rift Apart, pur rimanendo tra i videogiochi di maggior successo, scivola al sesto posto. Il calo, nel suo caso, è stato del 54%. Solo due titoli sono saliti di settimana in settimana. Grand Theft Auto V è salito in settima posizione con un aumento del 20%, mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild sale in decima posizione con una spinta del 31%. In quest’ultimo caso, è la terza settimana di aumenti consecutiva per il titolo del 2017, ovviamente in occasione del nuovo trailer.

Debuttanti al trampolino (ma la piscina è vuota) – Dati di vendita per i videogiochi

Tra i nuovi videogiochi usciti in formato fisico, quello ufficiale delle Olimpiadi piomba in tredicesima posizione nei dati di vendita dopo essere uscito settimana scorsa. Il calo, in questo caso, è stato del 30% per il titolo di SEGA, ma prevediamo una risalita in tempo per l’inizio delle competizioni. Come altra novità riportiamo anche Scarlet Nexus di Bandai Namco, per cui la caduta è stata però molto più severa: dall’ottavo posto al ventisettesimo, con un crollo di nientemeno che il 62%.

Tabulati conclusivi

L’unico debuttante della settimana, Dungeons & Dragons: Dark Alliance, si piazza ventitreesimo in tutta la top 40. Il gioco ha venduto prevalentemente su console Sony (54% su PS5 e 42% su PS4), mentre sul fronte Microsoft non contiamo la disponibilità su Xbox Game Pass in quanto parliamo del formato fisico. Vi ricordiamo la lettura della tabella: le posizioni della colonna centrale sono quelle della settimana appena conclusa, mentre quelle sulla sinistra risalgono a due settimane fa.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 Mario Golf: Super Rush 2 2 FIFA 21 4 3 Mario Kart 8 Deluxe 5 4 Animal Crossing: New Horizons 6 5 Minecraft (versione Nintendo Switch) 3 6 Ratchet & Clank: Rift Apart 13 7 Grand Theft Auto V 10 8 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 15 9 Resident Evil Village 25 10 The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.