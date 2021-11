Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 31/10/21

I nuovi arrivati hanno fifa di FIFA: la settimana di Halloween nei dati di vendita per i videogiochi è all’insegna delle riconferme

Ci scusiamo se abbiamo riproposto lo stesso gioco di parole di settimana scorsa, ma se non altro i dati di vendita per l’ultima di ottobre nel mercato dei videogiochi ci ricordano una particolarità del censimento settimanale. All’inizio di ogni settimana (di solito di lunedì, ma stavolta ci siamo concessi una pausa per Ognissanti) riportiamo i dati della precedente, ed è per questo che nel nostro scorso appuntamento abbiamo fatto ricorso a dei giochi di parole “paurosi” un po’ prematuri. Ricordiamo inoltre che i dati dell’ente britannico GfK, divulgati da GamesIndustry.biz, riguardano il solo mercato fisico. I dati del digitale arrivano più tardi.

“Che palloni…”

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro nella top ten settimanale dei nostri dati di vendita è FIFA 22, in cima ai videogiochi più venduti per la quinta settimana di fila. I primi acciacchi di un primo posto mantenuto per oltre un mese iniziano decisamente a farsi sentire. Tuttavia, il decremento dell’11% rispetto alla settimana precedente non è bastato a far perdere al simulatore calcistico di Electronic Arts la sua corona. Il che è di suo un risultato impressionante, se consideriamo che questa settimana abbiamo visto non uno, ma ben due contendenti rimasti a litigarsi l’ambita corona di titolo più venduto.

Star-Lord, il numero due della galassia – Dati di vendita per i videogiochi

Probabilmente non serve spiegare quale tra i videogiochi sia il secondo classificato nei dati di vendita, con un sottotitolo del genere. Ad avvicinarsi di più alla corona di FIFA 22 è stato Marvel’s Guardians of The Galaxy, il secondo titolo di Square-Enix basato su una IP della Casa delle Idee dopo The Avengers. In confronto a quest’ultimo, le vendite si sono dimostrate del 58% più basse per il nuovo arrivato. Essendo un titolo tutto sommato più ridotto, Guardians of The Galaxy non ha le stesse pretese in fatto di vendite. Il 63% delle vendite è stato su PS5, il 19% su PS4 e il 18% su Xbox. In assenza di dati in digitale, la versione Nintendo Switch non figura tra i dati.

Conciati per la festa – Dati di vendita per i videogiochi

Il bronzo è invece tutto per il ritorno in grande stile (che stiamo recensendo) della saga festaiola della Grande N. Sebbene la serie non vanti gli stessi titoli da prima pagina riservati ad altre IP di Nintendo, il suo ultimo esponente Mario Party Superstars saprà riguadagnare terreno col tempo. Il capitolo precedente, Super Mario Party, è una presenza fissa nelle top ten britanniche per Nintendo Switch. Anche qui abbiamo a che vedere con un calo rispetto al predecessore, in questo caso del 6%, ma ricordiamo nuovamente che parte del motivo è un effetto collaterale del graduale passaggio al digitale.

La balada triste de Ubisoft e altre storie – Dati di vendita per i videogiochi

A causa di questi ottimi debutti, Far Cry 6 di Ubisoft si ritrova al quarto posto dopo un capitombolo del 23% nelle vendite. Sempre dal publisher d’oltralpe abbiamo anche il titolo sportivo Riders Republic, un altro volto nuovo che si piazza all’ottavo posto. Il 52% delle vendite è stato registrato su PS5, con un 28% a seguire su Xbox (ricordiamo che raramente i dati delle console Xbox fanno differenza tra One e Series X/S) e un 20% su PS4. Il titolo horror risalente a due settimane fa, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, piomba dal sesto al ventunesimo posto con un calo delle vendite del 52%.

Round-up delle posizioni rimanenti – Dati di vendita per i videogiochi

Prima di passare al resto dei dati di vendita, vediamo i videogiochi in top ten non trattati da GamesIndustry.biz. Come tali, questi ultimi non presentano percentuali di aumento e/o di calo settimanale. Scende dal terzo al quinto posto Mario Kart 8 Deluxe, e allo stesso modo perde due posizioni anche Animal Crossing: New Horizons (ora sesto). In modo analogo, anche la versione Switch di Minecraft scende dal quinto al settimo posto. Sale di una posizione Grand Theft Auto V passando a nono, e infine da ottavo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury scende al decimo posto.

Giri della morte – Dati di vendita per i videogiochi

La gara alle vendite, si sa, non è tutta top ten e a dimostrarlo questa settimana (cioè quella appena conclusa, lo ricordiamo sempre) è F1 2022. Accattivandosi le stesse attenzioni riservate alle gare vere e proprie, il simulatore di guida si piazza ad un più che dignitoso dodicesimo posto. Dopo essere uscito dalla top 40 (e quindi dal censimento settimanale di GfK), Deathloop torna a fare capolino tra i quaranta giochi di maggior successo in Regno Unito. Gli sconti nel territorio che abbiamo eletto a cartina tornasole, infatti, hanno restituito al gioco la sua trentacinquesima posizione.

L’ironia di chiamarsi Dread – Dati di vendita per i videogiochi

Crudele ironia vuole che proprio nel periodo di Halloween a perdere terreno sia stato nientemeno che un gioco di Nintendo (non che questo voglia dire alcunché) che il terrore ce l’ha nel nome. Ad ogni modo, Metroid Dread scivola fuori dalla top ten atterrando in quindicesima posizione dopo un crollo del 34%. Non tutto il male vien per nuocere, però: anche senza i dati del digitale, infatti, il nuovo capitolo della saga sta per sottrarre a Metroid: Other M la corona di sesto Metroid più venduto di sempre. Essendo già di suo il capitolo di maggior successo in Regno Unito, come risultato non è male.

Tabulati conclusivi

Siccome abbiamo spiegato la differenza tra “scorsa puntata” e “scorsa settimana” già nel nostro incipit, non ci rimane che riassumere i dati di vendita per i videogiochi nella nostra consueta tabella. Se non conoscete la chiave di lettura, sappiate che le posizioni per questa settimana (appena conclusa) sono al centro. Nella colonna a sinistra, invece, troverete le posizioni a cui fa cenno la puntata precedente (due settimane fa). Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 FIFA 22 Nuovo arrivato 2 Marvel’s Guardians of the Galaxy Nuovo arrivato 3 Mario Party Superstars 2 4 Far Cry 6 3 5 Mario Kart 8 Deluxe 4 6 Animal Crossing: New Horizons 5 7 Minecraft (versione Nintendo Switch) Nuovo arrivato 8 Riders Republic 10 9 Grand Theft Auto V 8 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto