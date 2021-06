Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 30/05/21

Maggio si chiude con un trionfo di Miles Morales sui bio-mutanti: ecco gli ultimi dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito

Siamo qui, come ogni settimana, a parlare degli ultimi dati di vendita per i videogiochi direttamente dal Regno Unito. Stavolta, a piazzarsi in cima è l’arrampicamuri più giovane di casa Marvel. Parliamo come sempre di Spider-Man: Miles Morales, che conquista la vetta per la seconda volta quest’anno. Il gioco ha ricevuto un taglio di prezzo che ha toccato le trenta sterline per la versione PS4 presso alcune catene di retailer. Il risultato è stato un incremento del 104% per la versione PS4 e, cosa tutto sommato più sorprendente, del 175% per la versione PS5. C’è però anche un debutto di cui parlare.

Aspettative (bio) mutevoli

Per quanto riguarda i nuovi videogiochi in uscita, il debuttante della settimana, Biomutant, deve suo malgrado accontentarsi della medaglia d’argento nei dati di vendita. In quanto al formato fisico, a cui facciamo come sempre affidamento, il 71% è andato alla versione PS4, il 28% alla versione Xbox One e l’1% al formato PC. I dati per il formato digitale sono reperibili solo più avanti nel corso della settimana. Per quanto invece concerne il resto della classifica, le console Sony per una volta vantano una presenza più massiccia, partendo già dalla medaglia di bronzo.

Uomini Sony – Dati di vendita per i videogiochi

Partiamo dal terzo classificato, The Last of Us: Part II, che si ritrova al terzo posto tra i videogiochi più amati dai giocatori britannici grazie a degli sconti che ne hanno variato i dati di vendita. Il gioco è infatti stato disponibile presso alcuni punti vendita per dieci misere sterline. Tra le altre esclusive Sony abbiamo Ghost of Tsushima che lo vede diciassettesimo (con un aumento del 604%) e God of War al trentasettesimo posto (95% in più). Un altro gioco, sebbene non esclusivo, è il “volto della next-gen” Assassin’s Creed Valhalla, che si ritrova quinto con un incremento del 196%.

La quarta che squarta e altre storie – Dati di vendita per i videogiochi

Parlando di altri personaggi avvezzi ai castelli, Lady Dimitrescu e l’allegra brigata di Resident Evil Village piombano al quarto posto nei dati di vendita con un calo del 35%. Miitopia invece cala del 45% alla sua seconda settimana in commercio, ritrovandosi da secondo a nono. Mass Effect: Legendary Edition piomba da terzo a dodicesimo con un calo del 47%, e New Pokémon Snap finisce sedicesimo con un calo del 5%. Tra i debuttanti abbiamo anche Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, che si piazza tredicesimo (55% delle vendite su Nintendo Switch, 45% su PS4).

Squali della ludofinanza e tabulati conclusivi

Dulcis in fundo, abbiamo il (più che dignitoso, sebbene non eccelso) debutto su Nintendo Switch di Maneater, edito da Deep Silver, che nei dati di vendita per i videogiochi entra in top 40 come fanalino di coda (aumento del 397%). Possiamo solo lasciarvi alla nostra tabella, di cui ormai conoscete molto bene l’ordine di lettura (piazzamenti di due settimane fa a sinistra, settimana appena conclusa al centro).

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 4 1 Spider-Man: Miles Morales Nuovo arrivato 2 Biomutant Rientro in classifica 3 The Last of Us: Part II 1 4 Resident Evil Village 16 5 Assassin’s Creed Valhalla 5 6 Animal Crossing: New Horizons 8 7 Mario Kart 8 Deluxe 13 8 FIFA 21 2 9 Miitopia 6 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?