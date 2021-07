Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 25/07/21

I videogiochi in formato fisico vedono una rimonta dei motori (di gioco e non) sui Solcanubi: ecco gli ultimi dati di vendita britannici

Dopo aver aperto una parentesi sui risultati raggiunti da Death Stranding, torniamo a sviscerare per bene i dati di vendita per i videogiochi. Come ormai avviene ogni lunedì, infatti, siamo qui riuniti per raccogliere i numeri forniti dall’ente britannico GfK sui giochi di maggior successo in Regno Unito. Specifichiamo da subito, come ormai facciamo da qualche puntata, che si tratta dei titoli in formato fisico: i risultati per il digitale, infatti, non arrivano prima del fine settimana. Detto ciò, tuffiamoci nella classifica di questa settimana: i motori in testa non aspetteranno certo noi!

Testacoda (di pennuto)

Partiamo dal gioco più premiato in questi dati di vendita: tra i videogiochi che hanno saputo piazzare più copie, stavolta, a spiccare è F1 2021. Il titolo di corse di Codemasters si è conquistato il consenso dei giocatori del Regno Unito nonostante un capitombolo del 37% tra una settimana e l’altra. Questo, però, vuole anche dire che The Legend of Zelda: Skyward Sword HD perde almeno una posizione, e infatti la nuova fatica di Eiji Aonuma si ritrova seconda. L’esclusiva per Nintendo Switch ha perso terreno per il 74%, ma non è inusuale vedere titoli indirizzati ai fan ruzzolare così nelle classifiche: il grosso delle vendite si fa al day one.

La cartina tornasole quando tornan le console – Dati di vendita per i videogiochi

Nei dati di vendita sembra aver trionfato il clima torrido, giunto anche in Regno Unito, sui videogiochi. L’apertura generale dopo il lockdown, poi, ha fatto il resto. Il che è ironico, se contiamo che l’arrivo di nuove PS5 ha portato ad un picco tale da riportare in terza posizione Ratchet & Clank: Rift Apart. L’esclusiva PS5 di Insomniac Games, infatti, ha goduto di un salto di nientemeno che il 288%. A farle da eco troviamo un’altra opera di Insomniac, Spider-Man: Miles Morales, che risale di undici posizioni con un incremento del 242% ritrovandosi così al sesto posto.

Next-gen di che – Dati di vendita per i videogiochi

Piove sul bagnato, e a far ingrassare la ciccia di PS5 nei dati di vendita provvedono anche altri videogiochi. I titoli di terze parti, stavolta, sono Assassin’s Creed Valhalla che si ritrova dodicesimo, Call of Duty: Black Ops Cold War che finisce diciassettesimo, Marvel’s Avengers che torna diciottesimo e Resident Evil Village che si ripiazza diciannovesimo. Inoltre, un’offerta che ha portato Star Wars: Jedi Fallen Order sotto le dieci sterline ha portato il titolo di EA a godere di un salto del 256%. Il gioco ha mancato a malapena la top ten, con un comunque dignitoso undicesimo posto.

Niente di nuovo sotto il sole, o quasi – Dati di vendita per i videogiochi

Chiudiamo la penultima settimana di questo torrido mese con alcuni fanalini di coda per i dati di vendita. Ci sono infatti alcuni videogiochi nuovi di cui non abbiamo parlato, ma che comunque si sono saputi piazzare in top 40. Abbiamo ad esempio Necromunda: Hired Gun, un nuovo gioco ispirato al tetro franchise (“in cui c’è solo guerra”) di Warhammer che si piazza trentatreesimo. Il 41% delle vendite viene da PS5, il 32% su PS4 e il 27% su tutte le console della famiglia Xbox. Il gioco di ruolo indie Cris Tales, invece, si piazza trentaseiesimo con un 54% su Nintendo Switch, un 25% su PS5, il 17% su PS4 e il 4% su Xbox.

Tabulati conclusivi

Non potremmo chiudere questo speciale se non con la nostra consueta tabella. Sapete già come leggerla, ma nel caso siate nuovi a questa rubrica del lunedì vi spieghiamo al volo di che si tratta. La classifica di questa settimana, che riguarda le posizioni dei giochi per quella appena conclusa, è al centro; quella precedente, invece, potete trovarla nella colonna a sinistra. In quest’ultimo caso, ricordate che si tratta dei dati di due settimane fa, che abbiamo raccolto nello speciale di lunedì scorso. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 2 1 F1 2021 1 2 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 10 3 Ratchet & Clank: Rift Apart 3 4 FIFA 21 4 5 Mario Kart 8 Deluxe 17 6 Spider-Man: Miles Morales 5 7 Animal Crossing: New Horizons 6 8 Minecraft (formato Nintendo Switch) 8 9 Grand Theft Auto V 7 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.