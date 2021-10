Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 24/10/21

Tanta FIFA nella settimana della fifa: ecco gli ultimi spettrali dati di vendita per i videogiochi, come sempre direttamente dal Regno Unito

Non sarà un lunedì, ma nonostante il ritardo abbiamo gli ultimi dati di vendita per i videogiochi direttamente dalla nostra cartina tornasole per il territorio europeo, ovvero il Regno Unito. In realtà l’ente britannico GfK ha rilasciato ieri il suo censimento, ma GamesIndustry.biz ha impiegato più tempo del solito per renderlo disponibile alla stampa di settore. Ad ogni modo, come sempre vi ricordiamo che i numeri che tratteremo oggi riguardano il solo formato fisico. I risultati del digitale arriveranno solo tra qualche giorno. Fino ad allora, tiriamo le somme per i negozi di settore per la settimana appena conclusa.

Tiri in porta da paura

Per la quarta settimana di fila, FIFA 22 ha rivendicato il primo posto tra i videogiochi più venduti nei nostri dati di vendita settimanale. Dopo una partenza deludente per il formato fisico (e una performance sugli store digitali decisamente migliore), le cose sono migliorate anche per le copie inscatolate, con un declino di settimana in settimana decisamente più lento rispetto ai precedenti capitoli nella saga calcistica. Per il periodo da lunedì scorso all’altro ieri, infatti, le vendite sono calate solo del 12%, e per una permanenza al primo posto durata un mese intero non è affatto un risultato scontato.

Dirotta su Cuba, rimonta su Yara – Dati di vendita per i videogiochi

Proseguendo nella lettura settimanale dei dati di vendita, al secondo posto tra i videogiochi di maggior successo c’è ancora Far Cry 6. Se ricordate quanto abbiamo detto sulla percentuale persa da FIFA 22, capirete come il gioco abbia saputo tenersi stretta la medaglia d’argento: 42% di vendite in meno. A riguadagnare terreno è Mario Kart 8 Deluxe, che sale di due posizioni con un aumento del 12% rispetto alla settimana precedente. Il resto della top five include Animal Crossing: New Horizons al quarto posto (con una risalita di quattro posti e un aumento del 17%) e Minecraft per Nintendo Switch al quinto (salito di due posizioni con un incremento del 6%).

L’antologia delle cupe polveri – Dati di vendita per i videogiochi

A piazzarsi più in alto tra i nuovi arrivi è The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, terzo capitolo della serie horror. Il fatto che si trovi “solo” sesto (in quella che, ricordiamo, è pur sempre una top ten) è stato preventivato da Bandai Namco, il cui rappresentante europeo ha definito questa “la transizione intergenerazionale di console più lenta di sempre”. Non a caso, le vendite del formato fisico sono in ribasso del 27% rispetto al capitolo uscito lo scorso anno. Sebbene i numeri del digitale (di nuovo) debbano ancora arrivare, abbiamo un 48% su PS5, un 36% su PS4 e un 16% su tutte le piattaforme Xbox.

Luci morenti e maiali amichevoli – Dati di vendita per i videogiochi

Altrove in classifica abbiamo My Friend Peppa Pig, che nei dati di vendita globali (al di fuori dei dieci videogiochi più venduti) si è piazzato ventiseiesimo. In qualità di titolo per giovanissimi, è il tipo di gioco che vende più sul lungo periodo che nella prima settimana. Il 74% delle vendite si è registrato su Nintendo Switch, con un 16% su PS4 e il 9% su Xbox One. L’ultimo debuttante della settimana è Dying Light: Platinum Edition, che segna il debutto del franchise horror su Nintendo Switch. Nella top 40 complessiva, il gioco in questione si è piazzato in trentaduesima posizione.

Ah, che orrore – Dati di vendita per i videogiochi

La classifica è decisamente a tema horror questa settimana, e non a caso siamo a ridosso di Halloween (o la vigilia di Ognissanti, che in ogni caso è ciò che “Halloween” vuol dire). Per quella che è tutto fuorché una coincidenza, Resident Evil Village ha goduto di una spinta del 227% che lo ha rimesso al dodicesimo posto. Naturalmente, il gioco ha goduto anche di uno sforzo promozionale notevole: i suoi personaggi sono apparsi su Fortnite, la demo gratuita è di nuovo disponibile e il gioco è anche stato scontato. E tutto questo senza che Lady Dimitrescu torni a monopolizzare l’informazione videoludica!

Terrori assortiti nel cestino dei dolci – Dati di vendita per i videogiochi

In quanto a videogiochi recenti, Metroid Dread scende dal terzo posto al settimo nei nostri dati di vendita con un capitombolo del 58%. Back 4 Blood scende del 76% nella sua seconda settimana in commercio, finendo da quarto a tredicesimo. Per quanto riguarda Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles di SEGA, il gioco è sceso di sei posizioni ritrovandosi diciassettesimo con una perdita del 34%. Infine, Alan Wake Remastered si ritrova trentunesimo dopo una caduta del 32%. Se volete sapere perché non abbiamo usato il termine “settimana scorsa” per parlare della precedente, ve lo spieghiamo subito.

Tabulati conclusivi

Per chi avesse appena iniziato a leggere i dati di vendita di inizio settimana per i videogiochi in formato fisico, spieghiamo velocemente cosa intendiamo. Noi oggi parliamo dell’andamento di settimana scorsa, e pertanto non si parla propriamente di “questa settimana”. Sembra paradossale, ma consultando la nostra tabella vi sarà tutto più chiaro. I dati della settimana appena conclusa sono nella colonna al centro, mentre le posizioni di due settimane fa (cioè la puntata di settimana scorsa) sono a sinistra. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 FIFA 22 2 2 Far Cry 6 5 3 Mario Kart 8 Deluxe 8 4 Animal Crossing: New Horizons 7 5 Minecraft (formato Nintendo Switch) Nuovo arrivato 6 The Dark Pictures Anthology: House of Ashes 3 7 Metroid Dread 9 8 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 6 9 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 10 10 Grand Theft Auto V

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?