Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 21/11/21

Le pietre preziose di Sinnoh costringono Battlefield 2042 ad accontentarsi del bronzo: ecco gli ultimi dati di vendita per i videogiochi

Bentornati, in un appuntamento tanto tardivo per motivi di scrutinio quanto il precedente, alla nostra analisi settimanale dei dati di vendita per i videogiochi provenienti dal Regno Unito. Il censimento dell’infallibile ente britannico GfK è stato riportato da GamesIndustry.biz ed è con piacere che ci occuperemo dell’edizione italiana dello speciale. Prima di dilungarci nel nostro sproloquio, però, è bene ribadire la “regola” di sempre: in questa rubrica si parla sempre e solo del formato fisico, poiché i dati del digitale non arrivano prima del fine settimana. Ciò detto, possiamo finalmente procedere.

Giochi preziosi

Difficilmente i videogiochi Pokémon hanno bisogno di introduzioni, ed è con piacere che vi comunichiamo che il motivo del nostro ritardo nel reportage sui dati di vendita ha saputo conquistare non solo la medaglia d’oro, ma anche quella d’argento. Diamante Lucente e Perla Splendente conquistano infatti rispettivamente il primo e il secondo posto, diventando a conti fatti il lancio più clamoroso dell’anno per quanto concerne la console ibrida della Grande N. Dei due, il solo Diamante Lucente ha saputo superare le prime vendite di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Oltre al danno, la Cleffa – Dati di vendita per i videogiochi

Come se non bastasse, le posizioni di Pokémon nei dati di vendita non sono due ma tre: al nono posto tra i videogiochi più venduti si piazza infatti il bundle che li contiene entrambi. Si tratta del secondo miglior lancio dell’anno per il formato fisico, a metà strada tra il successo di FIFA 22 e il bronzo annuale di Call of Duty Vanguard. In confronto ad altri capitoli della serie, i dati al lancio vedono i remake in svantaggio del 26% su Spada e Scudo, ma anche del 13% più in alto dei due Let’s Go!, risalenti rispettivamente a novembre 2019 e novembre 2018 (un pattern che abbiamo notato nella nostra recensione).

Duemilaquarantaduesimo smacco alla tripla A – Dati di vendita per i videogiochi

Il terzo posto, in barba al blasonato “power gap”, è tutto di Battlefield 2042. I dati del gioco al lancio sono in ribasso del 59% rispetto al predecessore, Battlefield 5 del 2018. Naturalmente, come sempre ricordiamo che il formato digitale ha guadagnato molto terreno sul fisico nell’arco degli ultimi tre anni. Avremo un’idea migliore della performance nel fine settimana. Per i dati che abbiamo ora, poco sorprendentemente sono le console Sony a vantare i numeri maggiori. Il 50% è stato venduto su PS5, il 20% su PS4, Il 17% su Xbox One e il restante 13% su Xbox Series X e Series S. Ironicamente, il multiplayer gratuito di Halo Infinite è uscito in formato digitale settimana scorsa, in diretta concorrenza con il formato primario di Battlefield 2042 su console Xbox.

Sparato giù dal podio – Dati di vendita per i videogiochi

Passando da uno sparatutto all’altro, il continuo primo posto di Call of Duty Vanguard è infine giunto al termine. Il titolo di Activision scivola dunque in quarta posizione, con un calo del 37% rispetto alla settimana precedente. Non diciamo “settimana scorsa” perché, come spieghiamo sempre in questo nostro appuntamento, è di questa che stiamo parlando: oggi raccogliamo infatti i dati dei precedenti sette giorni, così come la scorsa puntata riguarda i dati di due settimane fa. Tenetelo a mente quando arriverà il momento di leggere la nostra tabella di fine articolo, naturalmente!

Un venerdì nero come le console azzurre – Dati di vendita per i videogiochi

Passando ad altro, l’arrivo di nuove scorte di PS5 nei negozi vuol dire… esattamente quello che ormai avete imparato ad aspettarvi. Le esclusive ne beneficiano enormemente, portando Spider-Man: Miles Morales dal quattordicesimo al sesto posto con uno slancio del 366%, grazie anche a bundle e promozioni di quello che in Italia amiamo chiamare “Black Friday”. A tal proposito, anche Ubisoft si è data da fare. Far Cry 6 è salito di tre posizioni, tornando ottavo dopo un aumento del 180%. Just Dance 2022 si alza di cinque posti tornando decimo con una spinta del 232%. Riders Republic è salito al quattordicesimo posto con un aumento del 169%. Per la serie “chi non muore si rivede”, Assassin’s Creed Valhalla rientra in top 40 al quindicesimo posto con un salto del 462%.

Forza, rialzati – Dati di vendita per i videogiochi

Il grande debuttante di settimana scorsa (o meglio, della precedente… capita anche a noi di imbrogliarci), Forza Horizon 5, è caduto di dodici posti ed è ora sedicesimo con uno scivolone del 56%. Se la passa peggio Jurassic World Evolution 2, prima sesto ed ora ventitreesimo con un calo del 66%. L’altro nuovo gioco di settimana scorsa, l’esclusiva Switch Shin Megami Tensei V è sparita del tutto dalle classifiche. I debuttanti della settimana appena conclusa, invece, sono Nerf Legends che debutta al diciottesimo posto, mentre Kena: Bridge of Spirits parte ventiquattresimo.

Tabulati conclusivi

Come abbiamo anticipato, non possiamo chiudere i dati di vendita per i videogiochi senza prima mostrarvi la tabella e ricordarne la chiave di lettura. Le posizioni di questa settimana, o meglio di quella appena conclusa, sono quelle ordinate correttamente al centro. A sinistra troverete invece i piazzamenti di due settimane fa, visti nella scorsa puntata. “Chi non c’era” verrà segnalato in automatico come debuttante. Non vi serve altro, quindi buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Pokémon Diamante Lucente Nuovo arrivato 2 Pokémon Perla Splendente Nuovo arrivato 3 Battlefield 2042 1 4 Call of Duty Vanguard 2 5 FIFA 22 14 6 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 5 7 Mario Kart 8 Deluxe 11 8 Far Cry 6 Nuovo arrivato 9 Pacchetto doppio (bundle) di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente 15 10 Just Dance 2022

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.