Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 21/09/21

La bizzarria di una medaglia d’oro in un loop mortale, tra il dominio di PS5 e la risalita di Switch: ecco i dati di vendita dei videogiochi

Come accade occasionalmente, i dati di vendita per i videogiochi sono arrivati dal Regno Unito un po’ in ritardo rispetto al lunedì a cui siamo abituati. Nonostante questo, il tempo impiegato da GamesIndustry.biz per divulgare il censimento dell’ente britannico GfK non deve distoglierci da un dettaglio che, per la prima posizione di questa top ten, sarà fondamentale come non mai: si tratta sempre del solo mercato fisico. Non troverete i numeri del digitale, perché questi ultimi vengono raccolti solo più avanti nell’arco della settimana. Tenete bene a mente questa chiave di lettura: stavolta ci servirà.

Un loop mortale al di fuori di Fortnite

Abbiamo marcato un po’ la mano sul nostro consueto preambolo per i dati di vendita perché il contesto del primo tra i videogiochi più venduti è davvero peculiare. A piazzarsi in cima abbiamo Deathloop, che probabilmente in piena pandemia (picco della crescita per i marketplace verificatasi negli ultimi quattro anni) ha venduto perlopiù in formato digitale. Al momento, Bethesda non divulga i dati per le vendite al di fuori del formato fisico. Va anche detto, per completare il quadro contestuale, che il gioco non è uscito su console Xbox, godendo “solo” del bacino di utenza di una piattaforma al suo primo anno di vita.

Dirne quattro, anzi cinque, alla concorrenza – Dati di vendita per i videogiochi

PS5 non ha solo beneficiato di Deathloop, ma anche dei dati di vendita per molti altri suoi videogiochi, con l’indubbia complicità dell’arrivo di nuovo hardware nei negozi. Spider-Man: Miles Morales, ad esempio, passa da tredicesimo a secondo con un salto del 223%. Ratchet & Clank: Rift Apart, il “fratellino” del gioco targato Insomniac, è rientrato nella top 40 piazzandosi nientemeno che quarto con un aumento sbalorditivo del 630%. Ghost of Tsushima: Director’s Cut, infine, sale di tredici posizioni piazzandosi sesto con un incremento comparativamente modesto del 233%.

Ma anche la concorrenza se n’intende, o quasi – Dati di vendita per i videogiochi

L’altro volto nuovo nei dati di vendita di questa settimana è il gioco di guida arcade Cruis’n Blast per Nintendo Switch, che si piazza tra i 40 videogiochi più venduti al trentasettesimo posto. Il campione di settimana scorsa (tecnicamente due settimane fa, ma ci arriveremo), WarioWare: Get It Together!, piomba in ottava posizione con una caduta (poco meritata) del 51%. La precedente medaglia d’argento, Tales of Arise, si ritrova quattordicesima con un crollo del 70%. Giusto per completare l’ex-podio abbiamo NBA 2K22 che finisce decimo dopo uno scivolone del 41%. Non tutto il male vien per nuocere, però.

Scherzavamo, Wario: se ne intende davvero – Dati di vendita per i videogiochi

Nonostante i cali in classifica dovuti (anche) al trionfo di PS5, infatti, i dati di vendita per Nintendo Switch in generale (intesa come console) non sono affatto male e a beneficiarne sono proprio i suoi videogiochi. Grazie al taglio di prezzo sulle console il bronzo di questa settimana, Mario Kart 8 Deluxe, ha infatti venduto il 10% di copie in più. Allo stesso modo, anche la versione Switch di Minecraft ha venduto il 10% in più, salendo al quinto posto. Concludendo l’elenco di beneficiari, infine, abbiamo Animal Crossing: New Horizons, che dal suo settimo posto ha venduto l’11% di copie in più.

Tabulati conclusivi

Non ci resta altro da fare, dunque, che passare alla nostra consueta tabella. Dovreste già sapere come leggerla, ma nel caso il nostro “settimana scorsa/due settimane fa” di prima non vi fosse chiaro lasciateci spiegare. Oggi abbiamo tirato le somme sulla settimana appena conclusa, a cui corrispondono le posizioni della colonna al centro. Settimana scorsa, invece, abbiamo dedicato una puntata del nostro speciale ai risultati della settimana precedente, ed è a quest’ultima che fa invece cenno la colonna a sinistra. A questo punto, possiamo solo lasciarvi alla lettura: buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Deathloop 13 2 Spider-Man: Miles Morales 4 3 Mario Kart 8 Deluxe Rientro in classifica 4 Ratchet & Clank: Rift Apart 5 5 Minecraft (versione Nintendo Switch) 19 6 Ghost of Tsushima: Director’s Cut 7 7 Animal Crossing: New Horizons 1 8 WarioWare: Get It Together! 8 9 F1 2021 3 10 NBA 2K22

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?