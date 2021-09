Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 12/09/21

Un baffo di (apparente) nicchia in esclusiva stende i rivali multipiattaforma: ecco gli ultimi dati di vendita britannici per i videogiochi

Siamo di nuovo qui riuniti per accogliere la settimana entrante con i dati di vendita, direttamente dal Regno Unito (nostra consueta cartina tornasole), per i videogiochi. Prima di ogni altra cosa, però, vorremmo specificare come sempre che trattiamo un mercato specifico: parleremo infatti solo di una specifica parte del mondo videoludico, ovvero il mondo del formato fisico. I dati delle vendite dei giochi in formato digitale, infatti, non fanno capolino nel censimento settimanale dell’ente britannico GfK (che GamesIndustry.biz riporta) prima di venerdì. Cominciamo subito, c’è molto da dire!

Come finì primo per puro caso un gioco in cui metti le dita nel naso

Il campione dei dati di vendita di questa settimana è anche uno degli ultimi videogiochi che ci saremmo aspettati. Non che avessimo dei dubbi sulla qualità di WarioWare: Get It Together!, per il quale spenderemo con piacere buone parole nella nostra prossima recensione, ma è il contesto a sorprenderci. I numeri registrati da Wario nel suo ultimo delirio in esclusiva per Nintendo Switch sono inferiori a quelli di Miitopia, che ha debuttato al secondo posto lo scorso maggio. Tuttavia, l’appeal di nicchia di una raccolta di microgiochi sembra essere stato sufficiente per battere dei titoli multipiattaforma!

Storie di tutti i giorni – Dati di vendita per i videogiochi

Al secondo posto nei dati di vendita, sebbene lo scarto con la medaglia d’oro sia risicato, abbiamo un altro debuttante tra i videogiochi più venduti della settimana appena conclusa. Parliamo di Tales of Arise di Bandai Namco, il primo dei già citati titoli multipiattaforma. Il gioco di ruolo si è piazzato bene per il publisher (i cui precedenti in termini della localizzazione occidentale di Tales non sono proprio idilliaci). Considerate che il precedente GdR di casa Bandai Namco, Scarlet Nexus, si è piazzato ottavo a giugno. Le vendite di Arise si sono divise al 58% su PS5, 28% su PS4, 13% su console Xbox e al restante 1% su PC.

Cestisti da non cestinare – Dati di vendita per i videogiochi

L’unico gioco, stando alla nostra fonte, che potrebbe in teoria impedire a Tales of Arise di conquistare la vetta non appena saranno resi noti i dati di vendita per il digitale sarà NBA 2K22, che si piazza per ora terzo (anch’esso al debutto) tra i videogiochi più venduti. Per il simulatore di basket l’esordio sembrerebbe essere lento, in confronto al predecessore che ha venduto quasi il doppio. Di nuovo, però, i dati del digitale potrebbero cambiare tutto. Per NBA 2K22, il 46% delle vendite è stato su PS5, il 27% su PS4, il 13% su Xbox One, il 13% su Xbox One, il 10% su Xbox Series X ed S e il 2% su Nintendo Switch.

Certe volte la vita è strana – Dati di vendita per i videogiochi

Abbiamo un altro debuttante tra i videogiochi, e in sesta posizione per i nostri dati di vendita troviamo Life is Strange: True Colors. Il gioco di Square Enix ha dato il meglio di sé (come da tradizione per il publisher) su PlayStation. I numeri parlano chiaro: abbiamo un 54% abbondante su PS5, seguito a ruota dal 28% su PS4. Questo significa automaticamente che il rimanente 18% è “tutto” per Xbox Series X e Series S. Abbiamo altri tre debuttanti di cui parlare, ma questo comporta il trattamento di posizioni che non troverete nella tabella conclusiva: per i debuttanti in top ten, dunque, è tutto.

“Biglietto, prego” e altre storie – Dati di vendita per i videogiochi

Per le posizioni “extra” dei dati di vendita, il primo dei videogiochi nuovi a mancare la top ten è Bus Simulator 21. Il 65% delle vendite si è registrato su PS4, mentre il restante 35% è su Xbox One. Passando ai pugili, pesta duro (ma neanche troppo) Big Rumble Boxing: Creed Champions di Koch Media. Il gioco, giunto ventinovesimo, ha venduto il 58% delle sue copie su PS4, mentre il restante 42% va a Xbox One. Come fanalino di coda, Laboratorio di Videogiochi di Nintendo conquista solo il quarantesimo posto (dopo un debutto digitale tre mesi fa) e chiude questo cerchio.

Il solito salottino – Dati di vendita per i videogiochi

Prima di chiudere anche questo speciale con una tabella, ecco le restanti posizioni (di cui però non abbiamo percentuali specifiche per cali o aumenti) in top ten. Al quarto posto abbiamo Mario Kart 8 Deluxe. Il campione di settimana scorsa (o meglio di due settimane fa, ma ci arriveremo), il formato Switch di Minecraft, si ritrova stavolta quinto. Questa posizione prima apparteneva ad Animal Crossing: New Horizons, che però perde due posti e finisce settimo. Sempre stabili in (rispettivamente) ottava e decima posizione abbiamo F1 2021 e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Crolla infine al nono posto il precedente bronzo, Grand Theft Auto V.

Tabulati conclusivi

Chiariamo, per chi si fosse appena sintonizzato sui nostri speciali di inizio settimana per i dati di vendita dei videogiochi, cosa intendevamo nello scorso paragrafo. Nella tabella qui sotto troverete due colonne di riferimento. Quella al centro contiene le posizioni di settimana scorsa, che riportiamo oggi. La colonna a sinistra, invece, riporta i piazzamenti di due settimane fa, che però abbiamo raccolto nella puntata precedente. Sperando di aver fugato ogni dubbio, vi lasciamo alla lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 WarioWare: Get It Together! Nuovo arrivato 2 Tales of Arise Nuovo arrivato 3 NBA 2K22 2 4 Mario Kart 8 Deluxe 1 5 Minecraft (formato Nintendo Switch) Nuovo arrivato 6 Life is Strange: True Colors 5 7 Animal Crossing: New Horizons 8 8 F1 2021 3 9 Grand Theft Auto V 10 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.