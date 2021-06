Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 06/06/21

FIFA 21 riconquista il pallone d’oro prima della tempesta dell’E3, in questi ultimi dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi

Sono arrivati anche oggi gli ultimi dati di vendita per i videogiochi in formato fisico dal Regno Unito, e si tratta decisamente di un caso di “quiete prima della tempesta”. Una settimana quasi del tutto priva di eventi, dove gli sconti presso alcuni retailer hanno restituito il primo posto sul podio a FIFA 21. Ci sono infatti stati casi in cui il simulatore calcistico di Electronic Arts è sceso sotto le quindici sterline, portando le vendite a salire del 59% grazie ai campionati europei appena dietro l’angolo. Il secondo posto della settimana appena conclusa, dal canto suo, è emblematico di questa calma apparente.

Argento e bronzo per Nintendo, ma l’arrampicamuri scivola

Il “figlio del lockdown” per amor di escapismo, Animal Crossing: New Horizons, è riuscito a risalire al secondo posto tra i videogiochi di maggior successo nonostante i suoi dati di vendita siano scesi dell’11% rispetto a settimana scorsa. Situazione analoga per Mario Kart 8 Deluxe, al terzo posto nonostante uno scivolone del 10%. Parlando di scivoloni, il precedente campione Spider-Man: Miles Morales si ritrova quarto dopo un crollo del 71%. Il titolo continua a salire e scendere la classifica (per pura ma appropriata ironia) in base alla disponibilità di altre PS5. Le vendite della versione PS4, stavolta, sono salite.

Scegli il bio, Biomutant – Dati di vendita per i videogiochi

La precedente medaglia d’argento, Biomutant di THQ Nordic, si ritrova sedicesimo dopo una caduta dell’80% nei dati di vendita per i videogiochi in formato fisico. Altrove, i vari sconti effettuati presso le catene di retail con i titoli per PS4 continua a portare benefici a Ghost of Tsushima. L’acclamato titolo di Sucker Punch si ritrova così undicesimo dopo un aumento nelle vendite del 32%. Discorso diverso per un altro beneficiario dei saldi, The Last of Us: Part II, che cadendo del 46% nelle vendite si ritrova dal terzo posto al sesto. Passiamo ora ai volti nuovi.

Una nuova hit, o forse no – Dati di vendita per i videogiochi

C’è un nuovo arrivo nelle classifiche dei videogiochi di maggior successo, ed è Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 che si piazza dodicesimo nei dati di vendita. Il 58% delle vendite è stato su PS4, mentre il resto invece è stato venduto su Xbox One. In termini di altre uscite recenti, Mass Effect: Legendary Edition si ritrova al quattordicesimo posto con una caduta del 42% rispetto a settimana scorsa. Ancorato saldamente alla nona posizione, invece, troviamo Miitopia con una perdita del 19%, mentre Resident Evil Village è ora al quinto posto con una caduta del 40%.

Tabulato conclusivo

Prima di lasciarvi alla nostra tabella, ricordiamo che questa settimana oltre all’E3 2021 ci attende anche l’uscita di un nuovo titolo nei negozi, Ratchet & Clank: Rift Apart. Vi lasciamo al tabulato, ricordando che le posizioni di settimana scorsa (ma relative a due settimane fa) sono nella colonna a sinistra. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 8 1 FIFA 21 6 2 Animal Crossing: New Horizons 7 3 Mario Kart 8 Deluxe 1 4 Spider-Man: Miles Morales 4 5 Resident Evil Village 5 6 Assassin’s Creed Valhalla 11 7 Minecraft (formato Nintendo Switch) 3 8 The Last of Us: Part II 9 9 Miitopia 10 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.