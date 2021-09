Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 05/09/21

La (tecnicamente) prima settimana di settembre si chiude in modo “cubico”: ecco i primi dati di vendita autunnali per i videogiochi

Per quanto tangibili siano i segni della ripartenza autunnale per il mondo dei videogiochi, quando a fare notizia è un possibile PEGI 18 per Pokémon i dati di vendita non possono poi stupire più di tanto. Va anche detto, però, che questa settimana ci aspetta un PlayStation Showcase idealmente assai goloso; l’hype è tangibile, in tal senso, se consideriamo quanto i fan di Sony si siano fiondati nei negozi in cerca di antipasti. Già, perché (come sempre ricordiamo) qui si parla del formato fisico, che come sempre beneficia enormemente di nuove scorte di hardware. Ma sarà davvero di Sony il podio, stavolta?

“Se vuoi un podio, costruiscitelo!”

Nei dati di vendita il primo dei videogiochi in fatto di copie vendute è nientemeno che la versione Nintendo Switch di Minecraft. Dei tre formati è sempre quello per le console della Grande N a primeggiare, e in questa seconda settimana (non consecutiva) di “trionfo dei prezzemolini” le scorribande di Steve sulla piattaforma ibrida sono state premiate con una medaglia d’oro. Quale che sia la perseveranza del titolo di Mojang nelle classifiche settimanali, l’aumento necessario per fare propria la vetta è stato poco. Si parla, infatti, di un “semplice” 29%, più che sufficiente per un sorpasso.

Secondi per la seconda volta – Dati di vendita per i videogiochi

L’aumento del 16%, dunque, non è bastato per far vincere la corsa di Mario Kart 8 Deluxe, che dovrà accontentarsi dell’argento nei dati di vendita per i videogiochi per la seconda settimana di fila. Il terzo posto, in merito al quale GamesIndustry.biz (che ringraziamo per aver riportato il censimento dell’ente britannico GfK) non ha rilasciato le percentuali, va invece a Grand Theft Auto V. Saltiamo un attimo la quarta posizione e parliamo di Animal Crossing: New Horizons, le cui vendite sono salite del 15%; Non si tratta certo di un risultato da poco, visto il contesto che andremo a delineare.

Switch a PlayStation – Dati di vendita per i videogiochi

Contando che l’intero mercato fisico dei videogiochi ha registrato un calo del 6%, l’aumento del 5% nei dati di vendita per Nintendo Switch (in toto) non è da poco. GamesIndustry.biz non ha trattato la disponibilità di nuovo hardware per le piattaforme next-gen rivali, ma questo non ha impedito alle esclusive di Insomniac Games di accalappiarsi due dei piazzamenti. Al quarto posto abbiamo infatti Ratchet & Clank: Rift Apart, che ha scalato otto posizioni con un aumento del 38%. Non abbiamo invece le percentuali di Spider-Man: Miles Morales, che si ritrova ad un più che dignitoso settimo posto.

Altri motori e alieni dolori – Dati di vendita per i videogiochi

Parlando di supereroi, Marvel’s Avengers si ritrova al sesto posto tra i videogiochi più venduti in questi dati di vendita. Un taglio di prezzo da parte di Electronic Arts ha scaraventato in ottava posizione F1 2021, con un notevole incremento del 51%. Discorso inverso, invece, per Aliens: Fireteam Elite, il precedente detentore del primo posto. Un crollo del 77% lo ha buttato giù dalla top ten di questa settimana appena conclusa, piazzandolo dodicesimo. Chiudiamo la classifica dei primi dieci con FIFA 21 e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, rispettivamente in nona e decima posizione. Chi rimane?

Novità della settimana – Dati di vendita per i videogiochi

Poca, pochissima fanfara per i videogiochi in arrivo, i cui dati di vendita li vedono entrambi fuori dalla top ten. Tecnicamente, l’arrivo di The Medium su PS5 ne fa una pseudo-novità, ma in questo caso abbiamo a che fare con uno dei fanalini di coda della Top 40. Ed è veramente brutto dover parlare al plurale, perché questo titolo è purtroppo in compagnia. Come quarantesimo gioco più venduto, infatti, abbiamo il simulatore di guida WRC 10. Abbiamo già delineato i primi dieci, per il resto; ci resta solo da fare il punto della situazione, come di consueto, con la nostra tabella.

Tabulati conclusivi

Se ancora non sapete leggere la nostra tabella, niente paura: siamo qui per aiutarvi. La colonna centrale reca le posizioni della settimana appena conclusa, che abbiamo descritto oggi. A sinistra invece troverete i gradini raggiunti dai vari giochi due settimane fa: posizioni che abbiamo trattato lunedì scorso. Non c’è altro che dobbiamo dirvi, al di fuori di un appuntamento a settimana prossima. Dunque, buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 3 1 Minecraft (versione Nintendo Switch) 2 2 Mario Kart 8 Deluxe 4 3 Grand Theft Auto V 12 4 Ratchet & Clank: Rift Apart 7 5 Animal Crossing: New Horizons 8 6 Marvel’s Avengers 5 7 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 17 8 F1 2021 6 9 FIFA 21 13 10 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.