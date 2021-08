Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 01/08/21

Negli ultimi dati da vendita dal Regno Unito, a trionfare sono poco sorprendentemente i videogiochi di una categoria molto specifica

Bentornati, seppur con un giorno di ritardo rispetto al solito, al nostro speciale settimanale sui dati di vendita per i videogiochi. Da qualche settimana a questa parte stiamo dedicando l’incipit alla sola premessa, e questo appuntamento non farà eccezione. Vi ricordiamo infatti che i giochi di cui parliamo a inizio settimana sono solo quelli in formato fisico, perché i risultati per il digitale non arrivano prima del weekend. Stavolta il nostro speciale potrebbe essere un pizzico più prevedibile di quanto siamo abituati a vedere, visto il filo conduttore che potreste anche aver già intuito voi stessi.

Sempre di podio si finisce a parlare

Lo sport: questa la colonna portante che si cela dietro i videogiochi in formato fisico per questi ultimi dati di vendita. A tenersi stretto all’oro è stato F1 2021 di Codemasters, per la seconda settimana di fila nonostante un declino del 42% rispetto a settimana scorsa. Come sempre, Nintendo non ha mancato di cavarsela bene, grazie al secondo posto di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, a sua volta ripetuto nonostante un calo del 44% rispetto a settimana scorsa. Cogliamo l’occasione per ricordare che i cali dovuti al boom del day one sono una costante di queste analisi di mercato.

Oro e bronzo ai motori – Dati di vendita per i videogiochi

Si torna al volante con Mario Kart 8 Deluxe, i cui dati di vendita lo vedono piazzarsi al terzo posto tra i videogiochi più amati. Il sorpasso, dovuto ad un boost del 14%, lo piazza davanti al primo escluso dal podio. Animal Crossing: New Horizons si piazza quarto, nonostante un aumento nelle vendite del 18%. Passando ad altre imprese olimpiche, abbiamo il gioco delle olimpiadi vero e proprio. Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game di Sega ha goduto di un aumento del 55%, in prevalenza su PS4. Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha ricevuto anche lui una spintarella, ma il 65% di vendite in più l’ha solo spinto al diciassettesimo posto.

Il potere è ancora ignoto – Dati di vendita per i videogiochi

Nonostante si tratti di una delle proprietà di Square-Enix più di nicchia, a piazzarsi in fondo alla top ten tra i videogiochi di questa settimana è stato NEO The World Ends With You, ma non è l’unica sorpresa che l’avventura di Rindo a Shibuya ci riserva nei dati di vendita. Contrariamente alla tradizione di Square, infatti, il grosso delle vendite si è registrato su Nintendo Switch (63%). Un altro gioco di Square-Enix, stavolta sul fronte occidentale, che se l’è cavata bene è stato Marvel’s Avengers: l’incremento del 71% lo ha catapultato in tredicesima posizione, ma da qui in poi si scende.

Piante, zombi e anelli di cipolle – Dati di vendita per i videogiochi

Nello scantinato dei dati di vendita abbiamo invece Ring Fit Adventure di Nintendo, che tra i quaranta videogiochi più amati dai giocatori britannici si piazza ventesimo con un aumento del 40%. Anche Luigi’s Mansion 3 risale, con un più modesto 31% che lo piazza ventiquattresimo. Nessuno dei due ha goduto di sconti, nel caso. Il premio di consolazione alla tenacia va al recupero della settimana. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville è salito del 195%, con il grosso della rimonta su Nintendo Switch (85%). Il crollo dell’87% non è stato invece clemente con Ratchet & Clank: Rift Apart. La killer app di Sony si trova ora quarantesima; sapremo grazie a lui quando PS5 torna disponibile.

Tabulati conclusivi

Siamo arrivati a quel magico momento in cui chiudiamo lo speciale con la nostra tabella. Sapete già come leggerla, ma nel dubbio vi forniamo un promemoria. La colonna a sinistra riguarda i dati di due settimane fa, ovvero le posizioni che abbiamo visto settimana scorsa. Quella centrale invece riguarda i dati di cui parliamo oggi, ovvero quelli registrati settimana scorsa. Lo sappiamo, detto così sembra complicato.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 F1 2021 2 2 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 5 3 Mario Kart 8 Deluxe 4 4 Animal Crossing: New Horizons 8 5 Minecraft 9 6 Grand Theft Auto V 6 7 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 13 8 Olympic Games Tokyo 2020 4 9 FIFA 21 Nuovo arrivato 10 NEO The World Ends With You

