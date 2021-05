Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 23/05/21

Resident Evil Village reclama la corona, ma Miitopia debutta comunque bene: ecco gli ultimi dati di vendita britannici per i videogiochi

Sono arrivati, nonostante un certo ritardo, i dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito. Poco sorprendentemente, Resident Evil Village si riconferma il titolo più venduto, dopo essere caduto al secondo posto in seguito all’uscita di Mass Effect: Legendary Edition. Una settimana di relativa calma ha aiutato il titolo di Capcom a riemergere. Le vendite in questo caso sono state in prevalenza sulle piattaforme di Sony, con un 44% delle vendite su PS4 ed il 29% su PS5. Per quanto invece concerne la medaglia d’argento, abbiamo (forse con maggiore sorpresa) un volto relativamente nuovo.

Mii, che gioco di ruolo

In questi dati di vendita, infatti, Resident Evil Village si trova in un netto vantaggio rispetto al secondo classificato, ovvero la versione Switch di uno dei videogiochi più inattesi di sempre. Rispetto al lancio su Nintendo 3DS a luglio 2017, la versione Switch di Miitopia ha comunque saputo difendersi degnamente con uno stacco del 36%. Il debutto dell’originale, nella classifica di ormai quattro anni fa, lo vide piazzarsi al settimo posto: non male, dunque, per questa seconda chance. Ricordiamo che l’originale uscì quando Switch era già in vendita da diversi mesi.

Effetto di massa – Dati di vendita per i videogiochi

Parlando di videogiochi che “a volte ritornano”, Mass Effect: Legendary Edition si ritrova ora al terzo posto nei dati di vendita. La raccolta ha subito un crollo del 76%, francamente (relativamente) prevedibile come abbiamo già detto in occasioni passate. Gli appassionati che l’hanno acquistato al day one, infatti, rappresentano solo una piccola fetta dei giocatori, da cui il picco di settimana scorsa. Il gioco, in modo non dissimile da altri risultati visti fino ad ora, ha venduto in prevalenza su PS4, con un notevole 72%. Ciò significa anche che Xbox One ha dovuto “accontentarsi” del restante 28%.

La risalita e la ruggine – Dati di vendita per i videogiochi

Dopo un’eccellente performance settimana scorsa, dovuta come spesso accade alle nuove scorte di PS5, Spider-Man: Miles Morales scende in questi dati di vendita al quarto posto, con un decremento del 45% rispetto agli ultimi risultati settimanali. Nel frattempo, Rust ha fatto il suo debutto su console piazzandosi undicesimo. Le vendite per il titolo di Deep Silver, che non figureranno dunque nella tabella conclusiva, si sono divise in modo abbastanza equo. Parliamo infatti di una leggera maggioranza su PS4 (con un 54%), seguita da una forte performance su Xbox One (46%).

Miitopia al secondo posto, eppure – Dati di vendita per i videogiochi

Non ci sono altri nuovi videogiochi nella top 40 di questa settimana, ma nei dati di vendita di oggi possiamo solo riportare un altro scivolone. Dopo un debutto al quinto posto, Subnautica: Below Zero si ritrova quattordicesimo, con un crollo del 60% rispetto alla prima settimana. Per il resto, a discapito di un debutto al secondo posto, Nintendo Switch continua ad esercitare la sua consueta egemonia. Potrete trovare nella top ten ben cinque titoli. Alludiamo ad Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Mario Kart 8 Deluxe, New Pokémon Snap e la versione Switch di Minecraft.

Tabulato conclusivo

Chiudiamo il nostro reportage con la nostra consueta tabella, che ormai saprete bene come leggere. Le posizioni attuali dei giochi in top ten sono al centro, mentre la colonna sulla sinistra illustra le posizioni dei titoli (debuttanti a parte) di settimana scorsa (o meglio, trattandosi di periodi settimanali appena conclusi, di due settimane fa). Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 2 1 Resident Evil Village Nuovo arrivato 2 Miitopia (2021) 1 3 Mass Effect: Legendary Edition 3 4 Spider-Man: Miles Morales 6 5 Animal Crossing: New Horizons 9 6 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 11 7 Grand Theft Auto V 8 8 Mario Kart 8 Deluxe 7 9 Minecraft (formato Nintendo Switch) 10 10 New Pokémon Snap

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.