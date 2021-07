Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 11/07/21

Lo squarcio in cima e le anime in tempesta in fondo: ecco la cartina tornasole dei dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi

Altro lunedì, altri dati di vendita per i videogiochi nel Regno Unito. Dopo la turbolenza di una finale degli europei risicatissima, siamo qui di nuovo per parlare del solo mercato videoludico inglese e, nello specifico, del formato fisico. Rispetto ai dati di due settimane fa che abbiamo riportato settimana scorsa, cosa sarà cambiato? Abbiamo parlato di un’egemonia mariesca quando abbiamo collegato al nostro precedente speciale, ma in realtà la preferenza per i baffi e per il colore rosso sembra essersi affievolita parecchio in favore delle tinte azzurre di Sony. Vedete, tutto torna, no? Via con l’analisi!

Uno squarcio in cima al podio

Ormai conoscete l’antifona: se nei dati di vendita per i videogiochi a piazzarsi in cima è un’esclusiva PS5, il merito è soprattutto delle ultime scorte arrivate. Poco sorprendentemente, dunque, abbiamo Ratchet & Clank: Rift Apart seduto comodamente al primo posto del podio, per la terza volta dalla sua uscita, con un salto in avanti del 187%. A dargli man forte ha anche provveduto un quanto mai benvenuto bundle presso alcuni retailer britannici, che hanno contribuito anche alla risalita di Assassin’s Creed Valhalla. Il titolo “norreno” open world di Ubisoft si ritrova ottavo con un balzo del 77%.

Carne fresca, tra mostri e mostri – Dati di vendita per i videogiochi

Ci sono state anche nuove uscite per i videogiochi in formato fisico questa settimana, e tra esse a piazzarsi più in alto nei dati di vendita è stato Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Lo spinoff di Monster Hunter per Nintendo Switch non si avvicina ai risultati precedenti di Rise, risalenti allo scorso marzo. Ciononostante, questo non gli ha impedito di raddoppiare i risultati raggiunti dal predecessore, uscito su Nintendo 3DS a settembre del 2017. Quest’ultimo ha avuto la sfortuna di precedere l’arrivo di World (gennaio 2018), che ha davvero reso popolare la serie di Capcom in occidente.

Mostri e basta, e mostri di bravura – Dati di vendita per i videogiochi

L’altro debutto (almeno per il formato fisico) nella top ten dei dati di vendita per i videogiochi è stato quello di Oddworld: Soulstorm. Il remake di Abe’s Exoddus, titolo uscito su PS1 in due dischi, si è piazzato decimo, con il 52% delle vendite su PS4 ed il rimanente 48% su PS5. Al di là della folle metafora per l’olocausto di Oddworld Inhabitants, abbiamo anche Mario Golf: Super Rush. Il precedente campione si ritrova quarto con un capitombolo del 42%, che alla terza settimana (come ormai avrete imparato a notare) è più che comprensibile. Stavolta il nostro speciale sarà un pizzico più breve, però.

Tabulati conclusivi

Come fanalino di coda (a livello di analisi) abbiamo FIFA 21. Il titolo calcistico rimane in seconda posizione nonostante uno scivolone del 10%. A dargli man forte hanno ovviamente provveduto gli europei. Senza indugiare oltre, vi lasciamo leggere la nostra tabella: a sinistra trovate le posizioni di due settimane fa, raccolte settimana scorsa, mentre al centro avete le posizioni di settimana scorsa di cui parliamo oggi. Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 6 1 Ratchet & Clank: Rift Apart 2 2 FIFA 21 Nuovo arrivato 3 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 1 4 Mario Golf: Super Rush 3 5 Mario Kart 8 Deluxe 4 6 Animal Crossing: New Horizons 5 7 Minecraft (formato Nintendo Switch) 17 8 Assassin’s Creed Valhalla 7 9 Grand Theft Auto V Nuovo arrivato 10 Oddworld: Soulstorm

