Call of Duty Mobile: perchè i giocatori comprano e vendono account?

Perché i giocatori comprano e vendono gli account di Call of Duty Mobile? Scopriamo che cosa c’è dietro al mercato degli account

Call of Duty Mobile è stato rilasciato nel lontano ottobre 2019 e da allora è rimasto tra i giochi preferiti tra gli appassionati. È un gioco FPS che ha tonnellate di skin per i fucili, armi da mischia, personaggi e molto altro. Le skin rare e degne di nota possono essere trovate o acquistate solo durante eventi a tempo limitato, il che significa che se si perdono questi eventi e non si riesce a ottenere la skin, questa non potrà mai più essere ottenuta. Almeno se vi limitate a giocare semplicemente al gioco, ma guardando su Internet, ci sono molti siti web come Playersloot dove potete comprare e vendere account di Call of Duty Mobile che potrebbero avere la skin specifica che state cercando.

Dove acquistare gli account di Call of Duty Mobile?

Internet è un luogo vasto e di solito si trova sempre quello si cerca, quindi è anche possibile trovare un buon sito web che venda legittimamente account di Call of Duty Mobile. Playersloot è un sito web molto user-friendly, pieno di acquirenti e venditori di diversi account di giochi online, in particolare di COD Mobile. In questo marketplace, vedrete molti account di Call of Duty Mobile in vendita, come quelli che costano 15 dollari e che presentano un account di alto livello con alcune skin di armi e personaggi rari, fino a quelli da 450 dollari che presentano una vasta collezione di skin di armi leggendarie che non potrete mai più ottenere perché provengono da eventi a tempo limitato.

Quali sono gli account più costosi venduti?

L’account Call of Duty Mobile più costoso attualmente elencato e in vendita su Playersloot costa ben 450 dollari, con 5 skin per armi mitiche, 20 skin per armi leggendarie e 1 skin per operatore leggendaria. Il motivo per cui questo account è così costoso è che tutte le skin al suo interno costano una fortuna e possono essere ottenute solo durante eventi a tempo limitato. Le skin Leggenda e Mitica sono skin per armi estremamente rare che hanno un sacco di effetti rispetto agli altri livelli di skin per armi del gioco.

Perché le persone acquistano account con molti CP?

I CP sono la valuta premium di Call of Duty Mobile e ci sono molti modi per ottenerli, ad esempio partecipando agli eventi omaggio della community. Ci sono anche eventi del mondo reale e persino tornei che premiano i giocatori con molti CP. Indipendentemente dai modi in cui si possono ottenere i CP, è sufficiente lavorare duramente per ottenerli o semplicemente acquistarli con denaro reale. Il motivo per cui i giocatori acquistano account di COD Mobile con una grande quantità di CP è che l’acquisto di account che hanno già molti CP è molto più economico che ricaricarli da soli. I CP sono la valuta di COD Mobile che si può usare per acquistare alcune delle migliori skin del gioco. Oggetti rari e di bell’aspetto possono essere ottenuti e acquistati solo durante eventi a tempo limitato, e avere CP a disposizione quando questi eventi si verificano è fondamentale.

Che cos’è Call of Duty Mobile?

Call of Duty Mobile è un gioco multiplayer online in prima persona. È possibile giocare in diverse modalità, come Battle Royale, in cui si viene messi in una squadra di quattro persone e si viene mandati su un’isola dove è necessario saccheggiare edifici e altri luoghi per ottenere armi e potenziamenti per l’armatura. Ci saranno anche quasi cento giocatori che cercheranno di uccidere voi e la vostra squadra e l’ultima squadra o l’ultimo uomo a resistere vincerà la partita per la sua squadra. Esiste anche una modalità multigiocatore che può essere giocata come un’arena di battaglia, in cui sarete contrapposti a una squadra di cinque persone oltre alla vostra e la squadra che ottiene il maggior numero di punti vince. La condizione di vittoria delle modalità multigiocatore è diversa e si basa sulla modalità in cui si gioca. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!