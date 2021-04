Azione, strategia, sport: quali sono i videogame del momento da non perdere? Scopriamone qualcuno in questo articolo!

Il mercato dei videogiochi è in continua evoluzione e propone periodicamente nuove uscite in grado di catalizzare l’attenzione degli appassionati. Che si tratti di giochi sportivi o di azione, di rompicapo o giochi da tavolo, i cataloghi presentano titoli adatti davvero a tutti: ecco alcune delle proposte più interessanti di questi mesi.

FIFA 2021, il gioco di calcio più amato continua a evolversi

Quando parliamo di FIFA ci riferiamo a uno dei videogiochi di calcio che ha fatto la storia: è dal 1993, infatti, che il gioco sviluppato da EA Sports incolla allo schermo del PC o della TV milioni di appassionati. In quasi 30 anni, FIFA ha conosciuto numerose evoluzioni, fino a raggiungere livelli di realismo davvero incredibili, ed è proprio per questo motivo che in questa lista non poteva mancare l’ultima versione in commercio, ossia FIFA 2021.

Disponibile sulle principali piattaforme, da PS4 e PS5 a Xbox, fino a Google Stadia e a una versione app per dispositivi mobili, FIFA 21 non è solo un gioco di calcio, ma un vero e proprio simulatore dello sport più amato nel mondo. Il gameplay è ormai sempre più vicino alla realtà, anche dal punto di vista tecnico e tattico, per non parlare di una grafica che riproduce fedelmente stadi, completini e addirittura ogni lineamento del viso dei singoli calciatori. Molto interessante, poi, è la possibilità di avviare una carriera da allenatore, con una gestione molto articolata dei vari aspetti che riguardano la squadra.

Insomma, per chi ama il calcio e lo sport in generale, FIFA 21 non può mancare nella collezione di videogame da utilizzare quotidianamente.

Fortnite, il battle royale che ha dominato la scena negli ultimi anni

Anche quest’anno Fortnite si presenta come uno dei titoli più utilizzati in assoluto. Il noto multipiattaforma free-to-play del genere battle royale si appresta a registrare numeri da capogiro anche nel 2021, anche grazie alle numerose novità che periodicamente Epic Games prevede per il suo videogame di punta.

Gli aggiornamenti riguardano tanto l’aspetto prettamente ludico, con l’inserimento di plot e personaggi sempre nuovi, ma anche quello più tecnico, con miglioramenti continui per quanto riguarda grafica e prestazioni complessive. Che si scelga di giocarlo da PC, da console o da smartphone, Fortnite promette ancora una volta agli utenti di garantire un’esperienza di gioco altamente coinvolgente in ogni sua modalità.

Tante novità anche per il mondo dei casino digitali

Se le novità puntano tutto su colpi di scena e innovazioni tecnologiche, di certo non perde smalto un settore di stampo più tradizionalista, come quello dei casino online. In questo ambito sono sempre numerose le proposte disponibili su portali e app di genere, con piattaforme che portano su PC e dispositivi mobili slot online e molti altri titoli, il tutto con un realismo e un dinamismo capaci di generare coinvolgimento anche in coloro che si affacciano per la prima volta a questo mondo.

Le app e i portali dedicati ai casino digitali continuano a investire in tecnologie e sistemi di sicurezza, così da migliorare giorno dopo giorno non soltanto la user experience, per esempio attraverso i sistemi per il gioco live o la realtà virtuale, ma anche i livelli di protezione dei dati personali e di pagamento, un aspetto che soprattutto in questo settore rappresenta un’importantissima leva nei confronti dell’utenza.

L’imperdibile quarto episodio di Crash Bandicoot

Velocità, allegria e un pizzico di follia sono da sempre le caratteristiche di Crash Bandicoot, un videogame che sin dalla metà degli anni ’90 coinvolge e appassiona giocatori di ogni età. Inizialmente sviluppato per la sola PlayStation, negli anni il titolo Naughty Dog è diventato uno dei giochi più amati anche su piattaforme differenti, da Nintendo DS e Wii a Xbox.

Il quarto episodio della seria, uscito nello scorso mese di ottobre, mantiene le promesse della vigilia portando sugli schermi una versione migliorata rispetto al passato e resa più attuale, nonostante una base invariata. Crash Bandicoot 4: It’s About Time si presenta come un’avventura multipiattaforma con due modalità di gioco, una con checkpoint e l’altra con numero limitato di vite, in cui la raccolta di oggetti collezionabili rimane uno degli obiettivi centrali.

Crash Bandicoot 4 farà contenti sia i “nuovi arrivati” che i nostalgici delle prime versioni, unendo generazioni diverse sotto l’insegna del divertimento più puro.