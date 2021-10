Alan Wake: riferimenti letterari tra il gotico e il post-moderno

Alan Wake ha nel tempo segnato l’immaginario di molti giocatori. Ripercorriamo insieme tutti gli stilemi e i riferimenti letterari che hanno dato forma alla narrazione di Alan Wake

Che Alan Wake sia rientrato nel pantheon dei giochi più amati di sempre non sorprende. In special modo grazie alla nuova versione rimasterizzata uscita da poco sugli scaffali. Con Alan Wake Remastered, tutti i videogiocatori, ora anche quelli PlayStation, hanno potuto mettere le mani sul gioco cult uscito in origine su Xbox 360 nel lontano 2010. L’apprezzamento del pubblico è riscontrabile, non solo nei numeri di Metacritic, ma soprattutto per i numerosi articoli speciali, video di approfondimento e dibattiti in live stream che si sono succeduti nel tempo. Questi hanno alimentato un fervore e degli scambi culturali che non possono che far bene a tutto il settore videoludico.

Il riflettere in modo critico sui vari aspetti del videogame, è un’attività che denota la maturità del medium. Spesso, infatti, accade che game designer e creativi utilizzino per i loro videogiochi riferimenti culturali provenienti da arti e media differenti. Per questo è interessante tentare di cogliere questi riferimenti per costruire delle discussioni feconde. Comunque, nonostante i diversi anni alle spalle, Alan Wake riesce sempre a essere moderno e continua ad affascinare il pubblico, sia vecchio che nuovo. Andiamo in questo speciale a ripercorrere i molteplici riferimenti letterari e influenze stilistiche che hanno dato corpo e anima ad Alan Wake.

Non è un lago, è un oceano

Come detto, il titolo è rimasto nei cuori di molti giocatori e ancora oggi altri ne stanno scoprendo il fantastico mondo. Saranno i temi affrontati, lo stile particolare della narrazione, oppure ancora un gameplay sempre fresco, dinamico e cinematografico, seppur con qualche incertezza e ripetitività nella progressione. Come già in molti hanno evidenziato, tra gli elementi di ispirazione per la storia figurano, oltre ad elementi cross mediali, archetipi e topoi della letteratura che spaziano dal gotico dell’‘800 al post-moderno. Tra Lovecraft e Stephen King, il mistero su cui ci spinge a riflettere Sam Lake, creator del multiverso Remedy, è di natura metanarrativa. I misteri e le ombre che avvolgono Bright Falls e le vicende di Alan Wake sono pregni di storia e riferimenti letterari.

Il gioco comincia con l’arrivo di Alan e Alice, sua moglie, in una tranquilla cittadina nordamericana ai margini di un lago chiamato Cauldron Lake. Alice ha quasi costretto Alan ad andarci, per riposare qualche giorno e rimediare così al blocco dello scrittore che sta ostacolando la sua creatività. Una volta stabilitisi alla baita di Diver’s Isle, isolotto a forma di zampa di uccello che poggia direttamente sulle acque di Cauldron Lake a mo’ di palafitta, Alan sente un rumore improvviso e si accorge che sua moglie Alice è scomparsa improvvisamente. Resosi conto che probabilmente Alice è caduta nel lago, vi si immerge senza pensarci due volte.

Viaggio senza ritorno – Alan Wake: riferimenti letterari

Il lago è un luogo misterioso, le cui acque custodiscono un potere tanto incredibile quanto pericoloso. Il suo potere è quello di rendere reale qualunque opera di fantasia. Ma il viaggio dal mondo ordinario a quello straordinario, purtroppo, è un viaggio di sola andata. Una volta entrati in contatto con la presenza, tornare indietro sarà impossibile. Da qui comincia l’avventura di Alan nel tentativo di riportare Alice alla realtà e di sconfiggere la Presenza Oscura.

Un’avventura nella quale Alan sarà accompagnato dal suo agente letterario, nonché fedele amico, Barry Wheeler, e nella quale farà la conoscenza di personaggi ambigui e misteriosi quali il Dottor Emil Hartman o i due fratelli musicisti Tor e Odin della band Old Gods of Asgard (band fittizia avatar della band Poets of The Fall, realmente esistente). L’entrata del protagonista nel lago è un momento fondamentale della storia che verrà ripresa anche per la risoluzione e conclusione dell’opera. Lo specchio d’acqua di Cauldron Lake, lago di antica origine vulcanica, rappresenta in modo figurato l’entrata nel regno delle tenebre e dell’oscurità e in qualche modo echeggia la celebre tana del Bianconiglio.

Mettendo la questione secondo una prospettiva post-moderna, che abbraccia un certo tipo di soggettivismo, l’oscurità del fondo del lago ha un significato diverso a seconda di chi vi entra. Vi è inoltre un’interessante interpretazione del lago che vede quest’ultimo come un Oggetto Alterato dell’universo di Control. In questo modo Remedy è riuscita a collegare i due titoli e, con la creazione retroattiva di un universo condiviso, a dare ulteriore senso a personaggi, oggetti ed eventi del mondo di Alan Wake.

In questo caso, essendo Alan uno scrittore, la Presenza Oscura dalle fattezze di Barbara Jagger (Baba Jaga?), musa ispiratrice di Thomas Zane caduta anch’essa nel lago negli anni ‘70, ha il “ruolo” di mettere alla prova la sua sanità mentale confondendo la sua mente e guidandolo verso la follia. L’obiettivo della Presenza Oscura, tuttavia, non è chiaro fin da subito. Quello che è evidente però, è che essa ha il potere di prendere possesso delle persone, svuotarle del proprio io e piegarle al male. Ma pian piano si intuisce che all’entità sovrannaturale non interessa realmente prendere possesso degli abitanti di Bright Falls, l’entità vuole Alan, desidera la sua mente unica e speciale.

Dualità – Alan Wake: riferimenti letterari

Se il lago ha il potere di rendere reali i racconti, di trasformare le storie di finzione in realtà, prendendo possesso della mente di Alan, l’oscurità sfrutterà le sue doti da scrittore per immaginare una storia in cui essa dominerà il mondo intero avvolgendo non solo Bright Falls, ma tutta la realtà che conosciamo con un pesante velo di tenebra. Parlando di topoi della narrazione, la figura del doppelganger, qui resa tramite la dualità Alan/Signor Graffio (che non spieghiamo per non rovinarvi il finale), è sempre stata centrale nella letteratura a partire dalla fine dell’’800. Da Jekyll e Hyde di Stevenson, fino alla Loggia Bianca e alla Loggia Nera di Lynch, il tema ricorre in molti racconti dell’horror.

Inoltre, si può tradurre immediatamente questa ripartizione dicotomica secondo una chiave psicologia. Alan, infatti, deve far fronte non solo alla mancanza di idee ma anche al suo senso di insicurezza e inadeguatezza nei confronti dei suoi doveri sociali da scrittore, questo gli impedisce di trovare serenità e di scrivere qualcosa che sia veramente originale, un nuovo best seller. Il che avvicina Alan al Jack Torrence di Shining. Così come Jack Torrence, anche Alan è in profonda crisi creativa e sull’orlo di un crollo nervoso. Il motore che mette in moto gli eventi di entrambe le storie è proprio il viaggio verso una località di villeggiatura immersa nella natura che, in teoria, dovrebbe creare un contesto di momentaneo respiro da una quotidianità caotica e risolvere il “blocco dell’artista“.

Paure e ombre dell’inconscio – Alan Wake: riferimenti letterari

A ben guardare, infatti, nel mondo dell’arte spesso si insiste sul fatto che tutto è già stato scritto e che gli artisti non possono far altro che seguire sentieri già tracciati da altri. Questo sentimento di angoscia relativo al processo creativo è messo bene in scena nella sequenza finale del gioco, durante la quale il protagonista, armato della luce del Clicker, ovvero il pulsante che simbolicamente accende la luce della ragione, penetra nelle profondità del lago/Dimensione Oscura per salvare Alice affrontando Barbara/Presenza Oscura una volta per tutte. In questo non luogo composto di oscurità e ombre, le parole fluttuano in aria senza mai concretizzarsi e solo una volta illuminate con la torcia del giocatore si trasformano nel loro significato, ovvero passano da linguaggio potenziale a realtà tangibile.

Infine, un altro topos che è possibile intravedere nella metanarrazione del titolo, è la rivolta dell’opera contro il suo creatore. Qui, la creatura di Alan non è un mostro in carne e ossa alla Frankenstein, quanto piuttosto il suo stesso romanzo. Il che avvicina Wake a un altro libro di Stephen King, ovvero Misery. Dopotutto, Departure è la nuova opera di Alan, e ciò che vi sta dentro, compresa la Presenza Oscura, è tutto frutto della sua mente… Oppure no? Insomma, Il viaggio di Alan Wake non è solo un’immersione nel paranormale dai risvolti psicologici e simbolici, ma anche un viaggio all’interno della stessa storia della letteratura.

Uno stile post-moderno – Alan Wake: riferimenti letterari

La trattazione di temi legati all’horror viene qui messa in scena con una tecnica letteraria post-moderna. La narrazione segue in pieno i canoni del romanzo del ‘900. Per cominciare la storia è strettamente divisa in capitoli, così come nelle opere letterarie e nei serial televisivi. Il tempo del racconto è duplicato, abbiamo infatti il tempo relativo al gioco Alan Wake, che procede linearmente (esclusi due o tre flashback), e il tempo del meta-racconto Departure, che si sviluppa in modo sincopato alternando eventi passati già accaduti con anticipazioni di ciò che invece deve ancora accadere. La definizione delle caratteristiche del personaggio segue canoni apparsi per la prima volta nei romanzi realisti ottocenteschi.

Alan non è affatto un eroe epico alla Nathan Drake, piuttosto è una persona comune in un contesto ordinario cui capitano cose straordinarie. Infine, per quanto riguarda il narratore, esso non è un narratore onnisciente esterno agli eventi, ma coincide con il protagonista (chiamasi focalizzazione interna per la narratologia). In questo, la post-modernità del racconto sta nel fatto che la voce narrante di Alan, riferendosi a sé stessa tramite monologhi interiori, costituisce una sorta di autoanalisi. In una corrispondenza biunivoca, l’oggetto coincide con il soggetto, Il libro Departure coincide con il videogioco Alan Wake.

Vertigine del paradosso

I topoi, le citazioni extra testuali e i riferimenti letterari contenuti in Alan Wake, lo rendono uno dei titoli cult delle scorse generazioni videoludiche. Arrivati a questo punto possiamo asserire a ragion veduta che la bellezza e la poetica del titolo Remedy, al pari di altri titoli della casa di sviluppo finlandese, stanno nel forte senso di straniamento e vertigine che il gioco riesce a trasmettere al giocatore tramite effetti di senso metanarrativi. Questi ultimi costruiscono un racconto di difficile interpretazione. Come preannuncia Alan a inizio gioco, citando King, “In una storia dell’orrore la vittima si chiede sempre ‘perché’? Ma non c’è una risposta e non dev’esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente”.

