The Elder Scrolls 6: il titolo sarà un’esclusiva Microsoft?

The Elder Scrolls 6 sarà un’esclusiva Microsoft? Phil Spencer ne ha parlato di recente, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Con Starfield, Bethesda Game Studios ha pubblicato il suo primo titolo in assoluto come sviluppatore first party per Xbox e, sebbene lo studio continuerà ovviamente a concentrarsi sul gioco di ruolo fantascientifico per un po’ di tempo, non manca l’eccitazione per ciò che verrà dopo. The Elder Scrolls 6 sarà il prossimo grande progetto di BGS e, sebbene sia ancora lontano dal lancio, le masse continuano a chiedersi se anch’esso sarà un’esclusiva della console Xbox.

E sembra che non ci sia ancora una risposta chiara su questo fronte. Sebbene in passato si sia ipotizzato che The Elder Scrolls 6 salterà effettivamente il lancio su PlayStation, in una recente intervista con Bloomberg, il capo di Xbox Phil Spencer ha indicato che la decisione non è ancora stata presa e che la scelta di un titolo in esclusiva per Xbox è una decisione che l’azienda prenderà caso per caso, come ha affermato anche in passato.

The Elders Scrolls 6 in esclusiva per Microsoft, parla Phil Spencer!

In merito alla questione, Phil Spencer ha recentemente dichiarato:

Valutiamo caso per caso i giochi che realizziamo. Vogliamo assicurarci che i nostri giochi siano disponibili in tanti posti diversi: sulle nostre console Xbox, sui PC, anche via cloud, questi giochi possono arrivare su quasi tutti i dispositivi abilitati al web. Stiamo pensando a milioni e milioni di giocatori che avranno accesso a Starfield e ad altri giochi di Xbox Game Studios. Si tratta di dare ai giocatori la possibilità di scegliere come giocare e costruire la propria libreria di giochi.

Per quanto riguarda la data di uscita di The Elder Scrolls 6 l’attesa per l’RPG fantasy, annunciato ufficialmente nel 2018, sarà lunga. Recentemente è uscito dalla pre-produzione ed è entrato in pieno sviluppo, anche se all’inizio di quest’anno Phil Spencer ha dichiarato che il gioco è ancora lontano almeno più di 5 anni dal lancio. Queste erano le ultime novità relative a The Elder Scrolls 6 e alla possibilità che sia un’esclusiva. Per ulteriori aggiornamenti dal mondo videoludico continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Instant Gaming.