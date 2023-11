Recensione The Invincible: un viaggio nell’infinita limitatezza umana

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i pregi e i difetti di The Invincible, il nuovo walking simulator sviluppato da Starward Industries che riprende l’omonimo romanzo del 1964 di Stanislaw Lem

Nel lontano 1964, Stanislaw Lem, autore polacco, scrisse il romanzo Niezwyciężony, che in italiano è stato poi adattato in “L’Invincibile”. Si tratta di un’opera di fantascienza che, al giorno d’oggi, possiamo definire retrofuturistica e che mescola l’esplorazione spaziale ad elementi di mistero, ed ha alla sua base profonde riflessioni sulla natura umana e sulla sua limitatezza. Da questo romanzo è stato tratto The Invincible, il titolo sviluppato da Starward Industries arrivato recentemente su PC, PS5 e Xbox Series X | S e di cui vi parliamo in questa recensione dedicata. Sarà un viaggio… interestellare. Mettetevi comodi.

Per Aspera | Recensione The Invincible

Un videogioco che prende spunto da un’opera letteraria non è certo una novità, specialmente negli ultimi mesi (vero, Lies of P?), ma Starward Industries ha in realtà deciso di prendere una direzione quantomeno diversa. Il gioco ci porterà ad esplorare le stesse ambientazioni del romanzo, sul pianeta Regis III, ma da una prospettiva completamente opposta. Se, infatti, nel libro il punto di vista è quello dell’equipaggio della nave spaziale L’Invincibile, il medium videoludico ci mette nei panni di Yasna, una scienziata che fa parte di una minuscola spedizione di natura politica opposta a quella dei protagonisti del romanzo.

La nostra protagonista si ritrova sbattuta nelle lande deserte e prevalentemente rocciose di Regis III senza avere contezza o alcuna memoria del perché sia scesa dalla sua nave. Dopo qualche incerto passo nella conca sabbiosa che ci ha accolti, riusciremo a rimetterci in contatto con Novik, il nostro navigatore (o, per meglio dire, Astrogator!). E da qui parte un viaggio, che durerà sulle sei ore se decidete di prendere qualche trofeo in più, ci porterà a scoprire quali misteri si celano dietro Regis III e quanto l’umanità sia in realtà profondamente impotente di fronte all’immensità dello spazio.

Amid the Ruins | Recensione The Invincible

The Invincible si interroga infatti molto sul concetto di natura umana, sulla sua fallibilità e su quanto sia in realtà una minuscola componente di uno spazio estremamente sconosciuto e terribilmente spaventoso. Le riflessioni di Yasna e Novik ricopriranno gran parte delle vostre lunghe passeggiate (a piedi o a bordo di rover) per Regis III, colmando man mano la memoria di Yasna e portandovi a scoprire la vera oscurità.

Il gioco di Starward Industries è in realtà una lunghissima passeggiata, a volte interrotta da qualche interazione con l’ambiente e qualche macchinario di varia natura, ma nel concetto Invincible rimane un vero e proprio walking simulator. Questo non è necessariamente un difetto, sia ben chiaro: siamo i primi ad apprezzare titoli quasi completamente narrativi e privi di interazioni vere e proprie di gameplay. Peccato che The Invincible sia particolarmente rigido sotto alcuni punti di vista, forse un po’ troppo vecchio.

A Long Night | Recensione The Invincible

Ad esempio ci siamo ritrovati a ripercorrere fin troppe volte le stesse porzioni di mappa (che, per carità, con Novik che ci chiacchiera in sottofondo può anche andar bene le prime volte) o a doverci spostare a destra e a manca per capire dove poter risalire un gradino. Questo perché, in virtù proprio della rigidità di cui parlavamo poc’anzi, è possibile scavalcare alture o scivolare lungo i pendii o, addirittura, scalare pareti nei panni di Yasna. Soltanto, però, nei punti specifici dati dagli sviluppatori e contrassegnati da input visivi. Magari anche posti mezzo centimetro più a destra, per intenderci.

La lentezza e la rigidità di The Invincible è notabile anche nel pacing dell’esplorazione. All’inizio specialmente, quando Yasna si potrà spostare esclusivamente a piedi, il tutto proseguirà molto lentamente. La giovane scienziata può sprintare, ma solo per qualche secondo e con grandi ripercussioni sul suo fiato (però l’appannamento del casco è veramente molto figo, lo ammettiamo). Quando abbiamo trovato il rover abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo e il tutto è proseguito con un piglio decisamente più fast.

Devoid of Life | Recensione The Invincible

Dal punto di vista tecnico, The Invincible fa il suo lavoro per farvi immergere nell’atmosfera a tratti cupa a tratti quasi surreale di Regis III. Non si tratta sicuramente di un titolo ad alto budget, ma la resa visiva è valida, tanto quanto quella sonora. In alcuni frangenti abbiamo notato alcune zone con poligoni in bassa risoluzione e qualche problema con le ombre, oltre che svariati problemi di pop-in, ma nulla che vada in alcun modo ad interferire con l’esperienza di gioco. La nostra prova per la recensione di The Invincibile è avvenuta su PlayStation 5: un’esperienza fluida e roccea dal punto di vista tecnico, nulla da dire.

Ottimi anche gli effetti ambientali e incredibile il doppiaggio (completamente inglese, compresi i sottotitoli: non c’è l’adattamento italiano), abbiamo però purtroppo riscontrato, per l’ennesima volta dall’inizio di questa generazione, la mancata implementazione delle feature del DualSense. I grilletti adattivi non sono proprio pervenuti, mentre la vibrazione è spesso messa completamente a caso. Ed è un vero peccato, perché in un’esperienza così breve, ma intensa, sarebbe stato un tocco d’autore.

Not Everything Everywhere

Siamo dunque giunti alla fine di questa velocissima recensione di The Invincibile. Non abbiamo poi molto altro da dire: il gioco di Starward Industries è esattamente ciò che vedete. Un’avventura lineare, completamente devota alla narrativa. E proprio il comparto narrativo e quello della caratterizzazione dei personaggi funzionano decisamente bene. Quindi poco importano le sbavature a livello di gameplay (o delle tracce che ne troverete), poca importano le sbavature a livello grafico: The Invincible è una bella avventura ambientata in un mondo vivo e che cercherà in ogni modo di darvi la caccia. Una caccia alla limitatezza del genere umano.

The Invincible è attualmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

