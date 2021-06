Recensione The Eternal Castle [REMASTERED]: il remake di un gioco mai esistito

Il videogioco The Eternal Castle [REMASTERED], di cui andremo a parlare in questa recensione, è il remake dell’originale Eternal Castle uscito nel 1987 per MS-DOS. Questa è la storia che si sono inventati gli sviluppatori per presentare il loro titolo, nonostante l’originale non sia mai effettivamente esistito

Se si va a dare un’occhiata alle pagine ufficiali presenti nei vari store digitali (il gioco è acquistabile sia su Steam per PC sia sul Nintendo eShop per Switch, e sarà inoltre tra poco disponibile anche per PS4), questo peculiare titolo viene presentato come una versione modernizzata di un fantomatico Eternal Castle, titolo uscito per MS-DOS nel 1987. Chiunque abbia in mente i titoli di quell’epoca si renderà conto, giocando a The Eternal Castle [REMASTERED], che il titolo si ispira fortemente al primissimo Prince of Persia, uscito nel 1989.

Chiaramente c’è qualcosa che non va con le date. Come fa questo gioco sconosciuto ad aver anticipato di due anni uno dei titoli più iconici della storia dei videogiochi? La risposta è presto detta: Eternal Castle non è mai veramente esistito. Con The Eternal Castle [REMASTERED], che approfondiremo nel dettaglio di seguito in questa recensione, pare insomma che gli sviluppatori abbiano inventato questa storia per rendere omaggio al gioco dei propri sogni, a cui avrebbero voluto giocare da ragazzini.

Pochi colori e pochi pixel

Dopo aver parlato di questa peculiare e inusuale mossa di marketing, vediamo in questa recensione che cosa offre l’esperienza di The Eternal Castle [REMASTERED]. Come fonte di ispirazione ho precedentemente citato Prince of Persia: lo possiamo notare sia da un punto di vista grafico, sia di gameplay. Il gioco fa di tutto per sembrare, almeno visivamente parlando, come se fosse veramente uscito nell’era MS-DOS, il risultato è a dir poco stupendo. Vengono utilizzati, salvo alcune eccezioni in cui cambia leggermente la palette cromatica, soli quattro colori diversi: oltre infatti ai pixel in bianco e nero, vi sono anche quelli color magenta e ciano. Salvo qualche rara situazione in cui la scena risulta poco comprensibile e quindi confusionaria, l’utilizzo di così poche risorse per realizzare tutti i personaggi e gli ambienti di gioco donano allo stile grafico un appeal davvero invidiabile (vi basti guardare i vari screenshot).

Un gameplay già visto – Recensione The Eternal Castle [REMASTERED]

Come già accennato, i rimandi a Prince of Persia e ai videogiochi di quell’era non si limitano all’aspetto visivo, ma anche per quel che riguarda il gameplay. Non si tratta solo del level design e del genere di riferimento, ma anche le animazioni del/della protagonista e la loro reattività, che sono rese allo stesso modo. Il mondo di gioco è strutturato a scorrimento orizzontale, e noi dovremo farci spazio tra le varie ambientazioni arrampicandoci tra varia piattaforme e combattendo contro i vari nemici che ci si pareranno contro, con vari checkpoint sparsi per i livelli che ci permetteranno di fermarci e di recuperare la nostra vita.

A proposito di combattimento, il giocatore avrà due attacchi principali: uno consiste, in generale, nell’attacco corpo a corpo, l’altro invece permette di eseguire l’attacco a distanza. Il protagonista, di base, come attacchi può tirare pugni e lanciare sassi da lontano, ma il suo moveset cambierà in base all’arma che avrà in mano. Parlando di armi, nel corso dell’avventura troveremo tanti oggetti diversi: asce, martelli, ma anche pistole, mitragliatrici e fucili a pompa potranno far parte del vostro arsenale per farvi spazio tra le file di nemici.

Un po’ troppo caos – Recensione The Eternal Castle [REMASTERED]

Anche il sistema di controllo quindi emula i vecchi classici, soprattutto nelle animazioni e nella reattività dei comandi. In particolare, per quanto le animazioni del nostro personaggio siano particolarmente curate e gradevoli da vedere, esse rendono i movimenti poco reattivi. Se per gli standard dell’epoca un sistema così scivoloso era accettabile, oggi potrebbe risultare indigesto a parte del pubblico.

Altre difficoltà si possono riscontrare con i combattimenti. In molte sezioni del gioco ci ritroveremo a combattere contro un gran numero di nemici: a meno che non si riesca a sbarazzarsene velocemente (tramie, per esempio, un’arma da fuoco), combattere contro tutti quanti insieme, soprattutto se si usa un’arma corpo a corpo, può risultare molto confusionario. Ciò rende quindi queste sequenze a tratti frustranti, quando non si riesce subito a gestirle nel migliore dei modi. Detto ciò, nel prossimo paragrafo di questa recensione di The Eternal Castle [REMASTERED], andremo a vedere più nel dettaglio i vari livelli del gioco.

Level design – Recensione The Eternal Castle [REMASTERED]

Il titolo presenta in tutto cinque livelli, includendo anche quello iniziale che funge in parte da tutorial per le meccaniche di gioco. Gli ambienti variano di livello in livello: tra manieri spaventosi pieni di mostri, zone desertiche in stile Mad Max e città in rovina, il design di ogni livello saprà affascinarvi. Per inoltre quanto il gameplay sia composto principalmente da fasi platform e da combattimenti, non mancheranno sezioni di gioco in cui affronterete altri tipi di sfide, variando la vostra esperienza e scongiurando il rischio di ripetitività. Parlando di varietà, anche le poche boss-fight sono totalmente diverse tra di loro, e ciascuna di esse è realizzata tramite uno stile unico.

Conclusioni e verdetto

Procedendo verso la conclusione, possiamo dire che il verdetto finale è più che positivo. Tra lo stile grafico incredibile, le ambientazioni interessantissime e il level design variegato, il titolo riesce nell’intento di far viaggiare i giocatori indietro nel tempo tramite questo finto remake. Un elemento su cui non ci siamo espressi è la colonna sonora: basti dire che essa svolge un lavoro egregio nel rafforzare l’atmosfera di ogni singola sezione di gioco. In generale, escludendo i momenti in cui l’azione può diventare confusionaria per vari motivi, e i momenti in cui il sistema di controllo può risultare fastidioso, quella che abbiamo tra le mani è una piccola perla, e una bellissima lettera d’amore ai sogni d’infanzia di chi ha sviluppato questo gioco.

Ora che abbiamo concluso questa recensione di The Eternal Castle [REMASTERED], la parola passa a voi. Cosa ne pensate? Il titolo vi è piaciuto, oppure non è riuscito a catturarvi?