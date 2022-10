Recensione Voice of Cards: The Beasts of Burden, “Trova le stelle in questo mondo senza notte”

Scopriamo insieme, in questa recensione, quali novità ha portato con sé il terzo capitolo della serie di Voice of Cards, intitolato The Beasts of Burden, che vanta alle spalle nomi come Yoko Taro e Keiichi Okabe

Ci sono esperimenti che si trasformano in vere e proprie serie. Una fra queste è quella di Voice of Cards, che vanta alle spalle la pubblicazione di Square Enix e nomi allo sviluppo come quello di Yoko Taro, ben più famoso per Drakengard o Nier. Ammettiamo che, dopo un promettente primo capitolo (The Isle Dragon Roars)che vedeva meccaniche mal sfruttate pur essendo molto interessanti, e un secondo capitolo (The Forsaken Maiden) che non tentava di migliorare o cambiare nulla, ci siamo approcciati al terzo con una certa titubanza.

Voice of Cards: The Beasts of Burden è recentemente arrivato, come i suoi predecessori, su PC, PlayStationj 4 e Nintendo Switch, a nemmeno un anno di distanza dal suo prequel. Come per gli altri episodi della serie, anche The Beasts of Burden presenta una narrazione completamente originale e quasi autonoma, seppur affine in quanto a tematiche e atmosfera. Dopo aver completato una volta la campagna principale in circa 12 ore, esplorando ogni anfratto e portando a termine tutte le secondarie possibili, abbiamo deciso di parlarvene. Benvenuti nella nostra recensione di Voice of Cards: The Beasts of Burden.

A Human Home

La nostra protagonista in questa istanza è Alphe (come sempre, ne potrete modificare il nome a vostro piacimento), una giovane adulta che vive nella città Ipogeo, un villaggio posto nel sottosuolo in costante battaglia contro i mostri che vivono nel mondo sovrastante. Per motivi che potete immaginare, ma che non stiamo qui ad elencare, Alphe si ritrova costretta ad iniziare un viaggio insieme a Gohl, un misterioso ragazzo dalle origini sconosciute. Ovviamente, sulla loro strada incontreranno numerosi altri attori, nonché due comprimari, che andranno a completare il party da quattro personaggi che vi accompagnerà nel corso delle varie battaglie.

Non vi diremo assolutamente nulla in più della trama, in quanto tutta la serie di Voice of Cards ripone il suo punto di forza maggiore sulla narrativa. Matura, crudele e a volte anche disonesta, anche in questo caso la storia tratteggiata dal Yoko Taro ha saputo colpirci dove più fa male in diverse occasioni, toccando nervi scoperti e tematiche davvero molto interessanti in modo sopraffino. La paura del diverso e la segregazione, la xenofobia e il razzismo, la costante volontà di sopraffazione che caratterizza sia il debole sia il forte.

Into the Maelstrom | Recensione Voice of Cards: The Beasts of Burden

Tutti i temi introdotti e sviscerati in The Beasts of Burden non sono gettati nel calderone per strappare una lacrima o un brivido non richiesti, ma trattati con la dovuta delicatezza ove necessaria, nonché con la stessa dovuta crudeltà quando richiesta. Non che ci saremmo aspettati poi nulla di diverso da un qualcosa scritto da Yoko Taro: i nostri dubbi su The Beasts of Burden risiedevano in tutt’altra sede. Nel gameplay.

Se già in The Isle Dragon Roars avevamo espresso i nostri dubbi, con una formula “basata sulle carte” che non apportava nulla di significativo al mondo dei JRPG se non per l’estetica, con il secondo capitolo, The Forsaken Maiden, la sensazione di terribile “More of the Same” era agghiacciante e abbiamo potuto premiare il titolo solo dal punto di vista narrativo ed estetico. Voice of Cards è infatti una serie di JRPG a turni di stampo prettamente orientale, in cui tutti i personaggi, giocanti o meno, e il mondo di gioco vengono rappresentati tramite carte magistralmente disegnate.

Shifting Sands | Recensione Voice of Cards: The Beasts of Burden

Non c’è componente di deckbuilding né tantomeno un versante tattico nella gestione delle carte: sono pura estetica. E in questo non ci sarebbe effettivamente niente di male, se non fosse che nei primi due capitoli di Voice of Cards il gameplay fosse troppo limitato anche per un JRPG a turni. Troppe poche abilità attive, figuriamoci le passive, personalizzazione degli equipaggiamenti ridotta all’osso e troppe poche possibilità di costruzione di una squadra davvero personalizzata.

La paura dunque di ritrovarci davanti all’ennesimo capitolo uguale ai precedenti con The Beasts of Burden è svanita dopo poco, però. La peculiarità di questo terzo episodio della serie risiede nell’abilità di Alphe e del suo… mazzo di carte. Sulla base di un RNG piuttosto infame, lo ammettiamo, Alphe potrà ottenere al termine degli scontri la carta di uno dei mostri sconfitti, per poterne sfruttare l’abilità attiva specifica. Queste possono variare in modo piuttosto significativo: esistono infatti carte meramente votate all’attacco, altre che infliggono danni proporzionali al risultato del lancio di un dado, altre che infliggono status alterati e così via.

Delighted Beast Tamer | Recensione Voice of Cards: The Beasts of Burden

Ciascuna carta poi potrà essere trovata con un certo grado di rarità, che va da una a cinque stelle, e che ne determina l’incremento dell’efficacia. Le abilità possono essere attivate sempre a costo delle classiche gemme, poste in alto a sinistra sul tavolo da gioco di Voice of Cards. Ciascun personaggio potrà usufruire delle carte raccolte da Alphe durante il gioco, per un massimo di cinque ciascuno. Per quel che riguarda le passive e gli equipaggiamenti, la situazione è la stessa dei capitoli precedenti, con forse un po’ di varietà in più dal punto di vista delle armature e degli anelli equipaggiabili (sempre uno per personaggio).

Non chissà che varietà, dunque, ma è pur certo che il maggior numero concreto di abilità attive è già un buon inizio per aumentare, coerentemente, le possibilità di personalizzazione del team. Certamente poi ci sono carte inevitabilmente più forti di altre e si tenderà ad utilizzare ciascun membro del party per uno specifico compito, dal guaritore, all’addetto agli status alterati e così via. Si è però imboccata una strada decisamente interessante, che non necessariamente deve essere un punto di partenza da cui evolvere, ma che ha mostrato come il team dietro Voice of Cards abbia delle buone idee. Deve solo metterle in pratica.

Ruins of the Old World | Recensione Voice of Cards: The Beasts of Burden

La nostra prova per la recensione di Voice of Cards: The Beasts of Burden è avvenuta, a differenza dei capitoli precedenti che avevamo giocato su Nintendo Switch, su PlayStation 4. Abbiamo dunque perso la comodità di poter saltare da un tassello all’altro con il touch della console ibrida di Nintendo, ma abbiamo guadagnato in termini di qualità visiva. Gli sprite dei personaggi rappresentati sulle carte sono infatti di qualità eccelsa, e ci sembra vadano migliorando in termini di dettagli ed unicità via via che la serie progredisce.

Nulla da rilevare sotto il versante tecnico, Voice of Cards è una serie che gira molto bene anche su Nintendo Switch essendo composta da titoli relativamente leggeri e versatili. Ottima ancora una volta la soundtrack, nata dalle sapienti mani di un Keiichi Okabe in splendida forma, che ha saputo donare poche, ma significative tracce a questo piccolo titolo. Piccola curiosità: The Beasts of Burden è il primo episodio della serie di Voice of Cards che presenta una voce narrante femminile. Ne è sempre ottimo il doppiaggio, disponibile in lingua inglese e giapponese, entrambi piuttosto validi.

In Search of Stars: The Ones I Found

Che cos’altro dire in conclusione di questa recensione di Voice of Cards: The Beasts of Burden? Che forse, anche dal canto nostro, ci aspettiamo davvero troppo da questa serie solo perché dietro c’è Square Enix accompagnata da Yoko Taro. Forse Voice of Cards non vuole essere null’altro che questo: una serie di JRPG semplice, piuttosto classica, con un’estetica decisamente accattivante e una narrativa profonda, complessa e crudele sotto alcuni punti di vista. Le piccole aggiunte e novità apportate con questo terzo capitolo fanno sì sentire un po’ di aria fresca e ben sperare per i prossimi capitoli, ma non fanno poi così tanto discostare The Beasts of Burden dalla stessa essenza della serie. Consigliato a chi ha apprezzato i primi due e a chi vuole vivere una storia emozionante a prezzo budget.

Voice of Cards: The Beasts of Burden è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Fateci sapere se lo avete giocato e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming.