La disputa fra Natsume e Marvelous ha dato vita a due serie con titolo diverso, ma un’impronta originale molto simile. Se la prima azienda ha potuto mantenere i diritti sul nome di Harvest Moon, Marvelous ha dovuto cambiare direzione e creare un nuovo brand. Story of Seasons nasce quindi nel 2014 con un primo capitolo su 3DS e diverse iterazioni successive, fra cui l’ispiratissimo capitolo dedicato a Doraemon e l’ottimo Friends of Mineral Town. Gli amanti della vita di campagna e dei farming simulator hanno spesso trovato dell’ottimo materiale in queste due serie, seppur con intenzioni e obiettivi diversi.

Ad inizio marzo vi abbiamo parlato della nostra parziale delusione nel giocare Harvest Moon: One World, con una dettagliata recensione che potete trovare cliccando qui. Nello stesso mese è anche però uscito il suo diretto concorrente, se non altro spirituale, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, stavolta in esclusiva Nintendo Switch. Le premesse sono diametralmente diverse rispetto a One World, molto più tradizionaliste rispetto al genere e più legate alla vera gestione della fattoria. Partiamo per gradi ed iniziamo questa recensione di Story of Seasons: Pioneers of Olive Town!

Chiunque abbia giocato un titolo precedente della serie conoscerà già l’”incipit narrativo” che vi accoglierà dopo aver personalizzato il vostro avatar, che come sempre potrà essere uomo o donna. Stufo della vita di città, il vostro protagonista deciderà di trasferirsi nei pressi della ridente Olive Town e di rimettere in sesto la decadente fattoria del nonno, lasciatagli in eredità. Dopo un esaustivo tutorial che introduce alle meccaniche classiche del genere, esplicitato sotto forma di dialoghi con il sindaco e gli abitanti della cittadina, vi ritroverete in possesso degli strumenti base del mestiere.

Dipendenza – Recensione Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Ascia, martello, vanga, innaffiatoio e falcetto saranno i vostri amici sin da subito, ma successivamente potrete ampliare il vostro arsenale con tanti oggetti utili. Di base, il vostro compito sarà quello di coltivare tutto il possibile nel vostro lotto di terra, personalizzabile quanto volete, e vendere a fine giornata i prodotti della terra per guadagnare denaro. Denaro che sarà indispensabile sia per comprare nuovi semi in città, sia per riparare le varie strutture presenti nel (gigantesco) appezzamento di terra di cui siete proprietari. Se infatti nelle prime ore sarete relegati a una singola area, composta da una piccola miniera e un pollaio da riparare, terminando i lavori del ponte posto a sud-ovest si aprirà una seconda zona grande almeno il doppio della prima.

Ed è proprio qui che Piooners of Olive Town offre il meglio di sé: la capacità di creare dipendenza. Se siete appassionati del genere, sapete benissimo che una delle cose più divertenti da fare è pianificare ogni attività. Questo nuovo capitolo di Story of Seasons offre una miriade di possibilità ogni giorno, ponendovi davanti non un singolo grande obiettivo, ma molteplici strade da perseguire. Che sia la zona successiva, una nuova struttura o un tronco dove far crescere i funghi, saprete sempre cosa dovete fare e come farlo, starà voi scegliere l’ordine. E sebbene lo scorrere delle stagioni sia piuttosto lento, ogni giorno andrete a dormire con la consapevolezza che il successivo sarà pieno di impegni, rocce da spaccare e cibo da preparare per l’esplorazione della miniera.

Crafting crafting crafting! – Recensione Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Il punto focale con cui Story of Seasons: Piooners of Olive Town si discosta maggiormente dalle scorse produzioni è il crafting. La creazione di oggetti è diventata centrale in questo capitolo, rendendo ancor più indispensabile la raccolta accurata e progressivamente maggiore di materiali. Il nostro protagonista imparerà nuove “ricette” man mano che aumenterà le sue abilità nelle varie attività, come tagliare alberi o coltivare la terra, e potrete raggiungere la lista di quelle apprese dal menu dell’inventario. Man mano che proseguirete, però, imparerete anche a fabbricare le varie “macchine” da lavoro, che vi permetteranno di trasformare materiali grezzi, come i tronchi di legno, in qualcosa di più elaborato, come le assi, indispensabili per la riparazione delle strutture.

Sebbene questa meccanica possa essere interessante a primo impatto e doni effettivamente molta più profondità e ricchezza alla gestione dell’economia di gioco, d’altro canto… le macchine da creare sono veramente tantissime. Spezie, condimenti, tessuti col filo, tessuti con la lana, legname, lingotti, gioielli e chi più ne ha più ne metta. Esiste una macchina per qualsiasi creazione e, ben presto, la nostra fattoria è stata sommersa da una lunga serie di antiestetici macchinari. Considerando quanto alcuni prodotti siano molto simili tra loro, gli sviluppatori avrebbero potuto tranquillamente raggrupparle in categorie, o far evolvere una macchina base in via via una sempre più avanzata.

Dalla creazione ai… sentimenti – Recensione Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Il crafting rimane comunque molto interessante da gestire e indispensabile per portare a termine le varie richieste da parte dei residenti della città. Oltre a quelle che ci verranno affidate dal sindaco, e che indicheranno un progresso anche nella “storia” o un ampliamento di un dato negozio della cittadina, potremo anche portare a termine una missione al giorno, ottenibile nel Comune, per guadagnare qualche soldino in più. Per il resto, Olive Town è una piccola mappa secondaria in cui potremo acquistare veramente di tutto, dagli indispensabili semi da coltivare, a nuovi animali ad upgrade per la casa, gli attrezzi o il nostro zaino. Saranno presenti anche diversi minigiochi

Altro tassello importante in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è la creazione di legami e relazioni con gli NPC presenti in città. Sin dalle prime fasi di gioco, gli sviluppatori vi spingeranno a parlare con i vari residenti, per scoprirne i lati del carattere ed iniziare a stringere amicizia. Ci sono anche cinque ragazzi o ragazze da poter scegliere come pretendenti per intraprendere una vera e propria relazione sentimentale, che con il passare delle ore dovrebbe anche portare alla formazione di una famiglia. Peccato che, dal punto di vista della caratterizzazione, praticamente tutti i residenti siano piatti come un foglio di carta.

Pacatezza – Recensione Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Pochi di loro avranno linee di dialogo diverse da quelle riguardanti l’evento del momento o l’arrivo di un nuovo negozio in città e anche i vari pretendenti non saranno poi così interessanti. Un vero peccato, perché esteticamente parlando le potenziali “crush” sono tutte curate e diverse tra loro. E comunque, alla fine dei conti, il vostro unico e grande amore sarà sempre il bellissimo border collie che potete acquistare nel negozio di animali.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è un gioco che nasce per rilassare. Il livello di sfida, selezionabile sin dall’inizio, è comunque settato verso il basso. Non dovrete usare chissà quale strategia, potrete semplicemente godervi la vostra permanenza ad Olive Town e gestire le vostre finanze e risorse come ritenete più opportuno. Una tranquillità di fondo, quella che emerge dal titolo di Marvelous, che si riflette anche nello stile estetico, caratteristico di questo tipo di produzioni. I personaggi sono tutti tratteggiati in stile deformed e sono tutti diversi tra loro.

Mucche grasse – Recensione Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Gli animali sono quanto di più carino sia mai stato creato nel franchise, specialmente se guardiamo quelli domestici che potrete tenere in casa con voi. Anche le ambientazioni, sia quella rurale, sia quella cittadina, sono esteticamente piacevoli e dettagliate. Peccato per la poca stabilità del titolo, che soffre di numerosissimi cali di frame rate ed occasionali crash dell’applicazione (rarissimi per noi, ce n’è capitato uno in più di trenta ore di gioco). Aggiungiamo alla lista di cose inspiegabili, considerando il tipo produzione, la lunghezza dei caricamenti un po’ troppo marcata. Un paio di giorni prima del day one è stato rilasciato un aggiornamento che dovrebbe aver maggiormente stabilizzato il titolo, specialmente dal punto di vista dei crash.

Dal punto di vista audio non abbiamo granché da dire, le varie soundtrack sono tutte molto minimal e si ripetono forse un po’ troppo spesso, ma non sono spiacevoli da ascoltare. Un peccato la completa assenza dell’adattamento italiano: seppur sia vero che non è un titolo particolarmente difficile da capire, la grande quantità di oggetti e materiali reperibili, esclusivamente in inglese, potrebbe scoraggiare chi mastica poco la lingua.

Concludendo

Per terminare la nostra recensione di Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, la disputa mensile fra Marvelous e Natsume è stata decisamente vinta dalla prima. Il titolo è un inno alla leggerezza e alla tranquillità, presenta meccaniche semplici e forse un po’ troppo ripetitive, ma che donano una sensazione di soddisfazione e dipendenza che spingono a macinare ore ed ore a cercare nuovi materiali per sbloccare l’area successiva. Peccato che le macchine per il crafting siano veramente troppo ingombranti nell’economia di gioco e che, tecnicamente parlando, il gioco sia stranamente affetto da una poca stabilità. Consigliatissimo comunque per tutti coloro che amano i farming simulator o che, semplicemente, vogliono staccare un po’ dalla frenesia dei giochi contemporanei. Brava Marvelous!

