Recensione Steelrising: una rivoluzione francese alternativa

In questa recensione vi parleremo di Steelrising, un particolare soulslike ambientato durante una rivoluzione francese alternativa dove degli automi hanno sedato l’insurrezione del popolo

Ormai quello dei soulslike è diventato un genere estremamente popolare e sempre più spesso vengono pubblicati titoli che si ispirano alle iconiche opere di FromSoftware. Spesso questi giochi si basano su degli immaginari fantasy classici oppure dark fantasy, ma questa volta abbiamo a che fare con qualcosa di completamente nuovo.

Steelrising è un soulslike ambientato nel mezzo si una rivoluzione francese alternativa dove il re Luigi XVI ha utilizzato dei pericolosissimi automi meccanici per sedare l’insurrezione del popolo. Questa ambientazione così particolare riesce facilmente a cogliere l’interesse dei videogiocatori, ma ovviamente non è abbastanza per determinare la qualità del titolo. Fortunatamente, se siete curiosi di sapere di che pasta è fatta l’ultima fatica di Spiders e Nacon, in questa recensione potrete trovare tutte le informazioni che vi serviranno a farvi un’idea accurata su Steelrising.

Rivoluzione meccanica

Di sicuro tutti conoscerete la rivoluzione francese, ma di certo non quella pensata dalle menti di Spiders. In questo universo alternativo re Luigi XVI ha avviato un’enorme meccanizzazione del Regno di Francia, realizzando in serie numerosi automi ideati dall’ingegnere Vaucanson. Inizialmente questi robot avevano lo scopo di semplificare la vita dei Francesi ma, quando il popolo si è rivoltato contro il proprio sovrano, sono stati utilizzati come letali strumenti di repressione.

In questo particolare contesto dove le strade di Parigi pullulano di macchine assassine e dei cadaveri dei rivoluzionari, voi vestirete i panni di Aegis, uno straordinario automa senziente al servizio diretto di Maria Antonietta. La regina non approva affatto le azioni del Re e di conseguenza invierà Aegis alla ricerca di Vaucanson, nella speranza di trovare un modo per fermare gli spargimenti di sangue nella capitale.

Rispetto ai tipici soulslike, la storia di Steelrising sarà narrata in un modo molto più diretto e tradizionale. Nel corso dell’avventura infatti avrete modo di assistere a numerose cutscenes e potrete anche dialogare direttamente con tantissimi personaggi iconici che hanno avuto un ruolo centrale nella rivoluzione francese. Questa scelta secondo noi è stata davvero molto azzeccata, dato che permette di approfondire molto sia i temi della rivoluzione che le interessanti particolarità di questo passato alternativo. Inoltre l’interessantissima storia principale del gioco viene affiancata anche da un gran numero di missioni secondarie opzionali che vi permetteranno di approfondire alcuni personaggi e di influenzare le sorti della Francia.

Acciaio e alchimia – Recensione Steelrising

Essendo un soulslike, Steelrising si basa su tutti quegli elementi che caratterizzano il genere. Ad esempio è presente la classica meccanica di perdita e recupero dei punti esperienza in caso di morte, gli oggetti curativi con utilizzi limitati e i combattimenti basati sulla corretta gestione della stamina e sullo schivare al momento giusto. Inoltre in giro per la città potrete trovare le Vestali, delle statue che, proprio come i classici falò, vi permetteranno di salire di livello, recuperare le cure utilizzate e far respawnare i nemici.

Steelrising però ovviamente introduce anche delle novità, prima fra tutte il raffreddamento. Se durante un combattimento la vostra barra della stamina dovesse svuotarsi completamente Aegis si surriscalderà e sarete costretti ad aspettare un po’ di tempo prima di poter attaccare o schivare di nuovo. Grazie alla meccanica del raffreddamento però avrete la possibilità di recuperare istantaneamente una grande quantità di resistenza premendo il tasto triangolo al momento giusto. Questo potere vi permetterà di continuare a combattere più a lungo del normale, ma purtroppo ha anche dei lati negativi. Infatti, ogni volta che effettuerete con successo un raffreddamento, Aegis subirà ingenti danni da gelo che si accumuleranno durante la battaglia.

Insieme a fuoco e fulmine, il gelo è uno dei tre status alchemici presenti nel gioco. Questi effetti elementali possono essere applicati da diversi attacchi e abilità, e non si limiteranno solo ad infliggere danni. In base all’elemento infatti sarà possibile applicare dei malus molto potenti ai nemici che possono modificare in un lampo l’esito di una battaglia. Questi malus però purtroppo possono avere effetto anche su di voi e di conseguenza eseguire troppi raffreddamenti in rapida successione potrebbe causarvi dei seri problemi.

Attrezzi del mestiere – Recensione Steelrising

Per far fronte all’esercito meccanico di Luigi XVI non basta l’abilità, ma è necessario avere a disposizione anche il giusto equipaggiamento. Per fortuna, nonostante ora sia in rovina, per le strade di Parigi è possibile trovare un gran numero di armi adatte ad essere brandite da Aegis. Ognuno di questi equipaggiamenti si contraddistinguerà grazie a delle mosse e delle caratteristiche uniche, e la loro efficacia aumenterà in base alle caratteristiche del vostro PG. Ad esempio potrete trovare dei rapidi ventagli affilati la cui forza varia in base alla vostra agilità e pesanti orologi a pendolo riadattati come mazze che infliggono danni maggiori a seconda di quanta potenza avete.

Nel complesso non esistono tantissime tipologie di armi all’interno del gioco, ma ne esistono però diverse varianti. Ogni arma infatti possiederà una propria abilità unica che potrete attivare al costo di alcuni proiettili elementali (delle comuni munizioni) ed equipaggiamenti della stessa tipologia possono averne di diverse. Ad esempio i ventagli di base hanno un’abilità che vi permette di parare, ma la loro variante di ghiaccio invece vi permetterà di consumare proiettili per infliggere temporaneamente danni con elemento gelo per congelare gli avversari. Grazie a queste varianti avrete la possibilità di scegliere l’arma che preferite e adattarla ancora di più al vostro stile di gioco.

Oltre alle armi, nel corso della vostra partita potrete ottenere anche diverse armature. Questi equipaggiamenti saranno in grado di aumentare la vostra difesa e la vostra resistenza ai malus elementali, ma anche altre statistiche come punti vita e stamina. Purtroppo però in questo caso la varietà delle armature ci ha un po’ deluso. Questo perché nella quasi totalità dei casi la difesa dell’armatura sarà sempre molto più importante rispetto a tutti gli altri bonus aggiuntivi, consentendo poca varietà nella creazione della build.

Un pizzico di metroidvania – Recensione Steelrising

Uno dei punti di forza maggiori di Steelrising è certamente il level design. Nel corso del gioco avrete l’opportunità di esplorare Parigi attraverso diversi livelli intricati colmi di passaggi segreti, scorciatoie e tesori nascosti. Non tutti questi punti d’interesse però saranno accessibili sin da subito e per raggiungerli dovrete prima ottenere gli strumenti adeguati.

Sconfiggendo alcuni dei boss principali del gioco Aegis avrà infatti l’opportunità di entrare in possesso di particolari strumenti utili all’esplorazione. Nello specifico potrete ottenere l’abilità di scattare per raggiungere punti lontani, un ariete con cui sgomberare i percorsi dalle macerie e, cosa più importante, un rampino. La verticalità infatti è uno dei maggiori punti di forza dei livelli di Steelrising e grazie al rampino avrete la possibilità di spostarvi comodamente tra i tetti di Parigi durante l’esplorazione.

Questi particolari strumenti ricordano un po’ i numerosi potenziamenti ottenibili all’interno dei metroidvania e rendono molto più divertente visitare nuovamente i livelli già completati. Molte missioni secondarie di Steelrising infatti vi porteranno ad affrontare nuovamente aree che già conoscete e grazie a questi miglioramenti avrete sempre la possibilità di trovare qualcosa di nuovo.

La bellezza di Parigi – Recensione Steelrising

Dal punto di vista tecnico Steelrising si comporta abbastanza bene. Noi abbiamo giocato alla versione PS5 del titolo e come di consueto ci è stato permesso di scegliere tra tre diversi setting che davano la precedenza agli FPS, alla risoluzione e alla qualità grafica. Con i settaggi che puntano alle performance avrete un framerate non troppo stabile che si aggira intorno ai 60FPS, mentre con le altre due opzioni la resa visiva sarà migliore ma le prestazioni saranno ancora più variabili. Per quanto riguarda i bug invece nel corso della nostra prova non ci siamo imbattuti in niente di particolarmente grave, ma purtroppo abbiamo assistito a diversi crash. Va però detto che noi abbiamo giocato ad una versione prerelease e di conseguenza questo problema sarà probabilmente risolto con la patch del day one.

Per quanto riguarda il lato artistico invece Steelrising da il meglio di se nelle ambientazioni. Ogni area del gioco è davvero ben curata e dettagliata, ed è in grado di far immergere facilmente il giocatore nella tumultuosa Parigi distopica immaginata da Spiders. Inoltre è davvero bello poter visitare liberamente luoghi iconici come il Louvre, la Reggia di Versailles e la Bastiglia. Anche i modelli dei personaggi sono realizzati con grande cura ma purtroppo soffrono a causa di delle animazioni abbastanza legnose.

Purtroppo però il comparto artistico di Steelrising ha anche dei difetti legati ai nemici. I design dei robot saranno quasi sempre molto anonimi e questa pecca viene accentuata anche dalla poca varietà di avversari presenti all’interno del gioco.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Steelrising. Il nuovo titolo di Spiders riesce a prendere una formula collaudata come quella dei soulslike e ad inserirla all’interno di un contesto completamente originale, aggiungendo allo stesso tempo dei nuovi elementi molto interessanti. I combattimenti del gioco sono davvero molto divertenti e, grazie alla meccanica del raffreddamento, risultano anche molto più intensi e soddisfacenti. Inoltre anche il level design è davvero molto curato e questo, unito alla qualità artistica delle ambientazioni, rende davvero piacevole esplorare le strade di Parigi. Purtroppo il gioco soffre a causa di qualche problema tecnico e di una certa mancanza di varietà e ispirazione per quanto riguarda i nemici, ma nonostante ciò resta un ottimo titolo che può essere apprezzato da tutti gli amanti degli action RPG.

Steelrising sarà disponibile dall’8 settembre per PC, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.