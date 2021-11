Recensione Sherlock Holmes: Chapter One, le origini del famoso investigatore

Il grande investigatore nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, torna in questa nuova avventura che parla dei suoi inizi. Ecco la recensione di Sherlock Holmes: Chapter One

La serie di videogiochi dedicata agli Sherlock Holmes di Frogwares è una saga lunga ormai quasi vent’anni. Il primo capitolo, chiamato Sherlock Holmes: The Mistery of the Mummy, infatti uscì nel 2002. All’epoca era un semplice titolo investigativo, in cui nei panni del famoso detective bisognava analizzare scene del crimine per trovare indizi e dedurre chi fosse il colpevole. Ormai quasi vent’anni dopo arriva Sherlock Holmes: Chapter One il primo capitolo in ordine cronologico della serie, che andremo ad analizzare in questa recensione. Il titolo arriverà il 16 novembre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, con le versioni per PS4 e Xbox One in arrivo l’anno prossimo. Dal primo titolo del 2002, il sistema si è evoluto tantissimo nonostante mantenga come suo nucleo la fase investigativa, ma stavolta ci troviamo in un vasto mondo aperto dove potremo indagare in ogni luogo di un’isola che nasconde molti misteri.

Ogni storia ha un inizio

La storia di Sherlock Holmes: Chapter One è ambientata a Cordona, un’isola immaginaria del Mediterraneo sotto il dominio della corona inglese, ma con una popolazione molto cosmopolita. Infatti troveremo quartieri ottomani e gente di tutte le nazionalità. Siamo all’incirca intorno al 1880 e Sherlock Holmes ha solo 21 anni e deve ancora farsi un nome nella sua Londra. Sherlock decide di tornare a Cordona, perché proprio in questo luogo, 10 anni prima sua madre è morta, all’apparenza di tubercolosi secondo quanto detto all’epoca dal fratello di Holmes, Mycroft. Il giovane investigatore però sente che ci sono ancora dei misteri irrisolti dietro la morte della madre, ed è intenzionato a scoprirli.

Ad accompagnarlo, essendo ancora molto giovane, non avremo il celeberrimo Watson, ma Jon: un amico immaginario di Holmes che può vedere solo lui e che si divertirà a commentare qualsiasi cosa facciamo, spesso risultando anche fastidioso. Non vi sveleremo di più riguardo all’esistenza di Jon se non che la sua presenza nella mente di Holmes è legata al mistero della morte della madre. Una pecca del titolo è che, a parte Sherlock e Jon, gli altri personaggi che incontreremo saranno per lo più delle semplici comparse legate ai casi principali da risolvere. In totale ci saranno 5 casi principali da risolvere che, pian piano ci forniranno nuovi indizi sul passato di Sherlock.

All’inizio del gioco, il nostro giovane protagonista andrà a stabilirsi temporaneamente nella sua vecchia e fatiscente dimora, e dovrà ricordare gli eventi del passato per ottenere informazioni sulla madre. Queste informazioni saranno svelate dopo aver concluso uno dei casi principali dell’isola. Nella dimora infatti sono presenti delle porte sigillate, che sarà possibile visitare soltanto dopo aver riottenuto un ricordo da parte di Sherlock. Soltanto così facendo si potrà andare avanti nel caso legato al passato del nostro investigatore.

Ognuno dei casi principali potrà avere diverse conclusioni in base solitamente a chi decideremo di accusare. La cosa che però non funziona bene è che non c’è una reale percezione di aver accusato la persona giusta oppure no. Spesso è facile intuire chi sia stato il colpevole, ma questo nella maggior parte dei casi non ammetterà mai nemmeno di fronte a prove schiaccianti la colpevolezza. Abbiamo provato a ricaricare un salvataggio e a condannare sospettati diversi, ma questo non cambia assolutamente niente nella storia del gioco. Se anche si sbagliasse non ci sarebbero ripercussioni sul caso finale, che porta anch’esso a diverse conclusioni dalle variazioni minime. Per quanto riguarda invece la componente narrativa, i casi principali sono dei misteri piuttosto interessanti e a volte anche un po’ folli, come uno dei primi riguardanti l’omicidio compiuto da un elefante. In definitiva però, nonostante siano ben scritti, la mancanza di forti personalità tolta quella di Sherlock, rendono la storia generale interessante sì, ma senza quel qualcosa in grado di dargli una marcia in più.

Un open world investigativo – Recensione Sherlock Holmes: Chapter One

La particolarità di Sherlock Holmes; Chapter One, come detto a inizio recensione, è che ci troveremo a indagare in un open world che coinvolge tutta l’isola di Cordona. Potremo infatti muoverci come vorremo esplorando liberamente i vari quartieri che compongono il mondo di gioco, passando da zone ricche e curate ad altre dove regna la povertà. Tutto sommato il mondo aperto è ben particolareggiato, ma ben presto si sentirà di essere all’interno di un mondo vuoto. L’open world infatti vive soltanto in funzione dei casi in cui saremo coinvolti: tutti i png in strada, e i luoghi che vedremo saranno soltanto messi lì per bellezza, infatti potremo fare ben poco a parte investigare sui casi.

Il gioco infatti, oltre ai casi principali, è diviso in: Casi Secondari, che hanno un’impostazione simile a quelli principali, ma meno elaborati e senza la possibilità di utilizzare il Palazzo Mentale di cui parleremo dopo. A volte sarà possibile scegliere l’esito di questi casi, mentre in altri ci sarà un solo modo per completarli. Ci saranno poi le Storie di Cordona, spesso indagini che ci faranno scoprire qualcosa in più sulla storia dell’isola mediterranea su cui ci troviamo, ma in questo caso ancora più corte e veloci dei casi principali. La risoluzione di ogni caso ci farà guadagnare dei soldi, che potremo reinvestire per comprare vestiti utili per i travestimenti da utilizzare durante le indagini, giornali su cui leggere gli esiti dei casi risolti e mobili per la nostra casa. Oltre a questo troveremo soltanto i Covi dei Banditi, luoghi in cui combattere e ottenere altri denari. Fare tutto nel gioco ci prenderà tra le 20 e le 30 ore, ma uno dei problemi principali è legato al fatto che tutti i casi secondari non ci saranno quasi mai segnalati sulla mappa e li troveremo soltanto imbattendoci casualmente in essi. La ricerca sarà dunque molto tediosa, soprattutto per i completisti che vorranno finire il gioco al 100%.

Elementare… Jon – Recensione Sherlock Holmes: Chapter One

Il gameplay di Sherlock Holmes: Chapter One è diviso principalmente in due parti: quello investigativo e quello legato al combattimento. L’investigazione è indubbiamente la parte maggiore dell’esperienza. Il titolo si rifà molto alle meccaniche dei titoli precedenti, prendendo anche molte idee viste nell’open world di The Sinking City. Il titolo non vi prenderà mai per mano, ma vi esorterà a dedurre tutto da voi; persino i luoghi in cui investigare andranno cercati manualmente con la mappa di Cordona alla mano. Quando ci servirà trovare informazioni su persone, eventi o casi del passato dovremo recarci al commissariato di polizia, alla sede della stampa di Cordona o al municipio e cercare manualmente negli archivi inserendo alcuni termini chiave.

Per il resto Sherlock dovrà analizzare i luoghi del delitto alla ricerca di indizi analizzando tutti gli oggetti sospetti, e spesso si troverà a utilizzare la modalità concentrazione, che permette di visualizzare informazioni aggiuntive e dedurre elementi extra, come ad esempio il percorso di un sospettato osservando le sue impronte e via così. Di volta in volta entreranno in gioco altre meccaniche, come ad esempio l’analisi chimica, composta da un minigioco matematico che ci consentirà di scoprire la natura di certe sostanze; il travestimento, per evitare di creare sospetti o per accedere a luoghi altrimenti inaccessibili. Una volta trovati tutti gli indizi in un luogo del delitto, Sherlock si siederà in una posa meditativa mentre cercherà di ricostruire la scena. In questi casi prenderemo il controllo di Jon che dovrà interagire con alcuni punti luminosi per far comparire delle sagome che ritraggono i sospettati e le loro azioni. Sarà compito nostro dunque ricostruire la scena in base ai dettagli trapelati.

Infine, le missioni dei casi principali hanno un’ulteriore meccanica chiamata Palazzo Mentale, che ci permetterà di arrivare a delle conclusioni dagli indizi trovati, fino a poter creare una rete di deduzioni che porteranno alla scelta del colpevole finale del caso. Alcuni casi di quelli principali infatti avranno anche due o tre possibili esiti, peccato che, come spiegato in precedenza, l’impatto sulla storia delle nostre scelte è davvero minimo. Il sistema di investigazioni funziona abbastanza bene, anche se a lungo andare non brillerà per varietà; l’intreccio narrativo di ogni caso però riuscirà a stemperare la ripetitività di certe meccaniche.

Battaglie d’intelligenza – Recensione Sherlock Holmes: Chapter One

Sherlock Holmes: Chapter One ha anche una meccanica legata al combattimento. Capiterà infatti di dover affrontare alcuni fastidiosi banditi durante le indagini del nostro protagonista e ciò porterà a uno scontro fisico. In realtà i combattimenti non avverranno mai nell’open world, ma avranno luogo sempre in alcune arene prestabilite. Una volta entrati in una di queste arene Sherlock dovrà difendersi da orde di banditi, facendo uso della sua pistola. Di base il sistema potrebbe sembrare uno sparatutto in terza persona alla Uncharted, ma, tolto che siamo lontani anni luce da quel livello qualitativo, in realtà l’approccio sarà molto più simile a un rompicapo, piuttosto che a un massacro incondizionato. Sherlock Holmes infatti non era certo famoso per fare strage dei suoi nemici, e punterà sempre ad arrestare i suoi avversari.

Quando mireremo il tempo rallenterà e verranno evidenziati dei punti d’interesse all’interno dell’ambiente o sui nemici stessi, come ad esempio un estintore, un sacco di farina o delle valvole del vapore, che se colpite al momento giusto stordiranno temporaneamente i nostri nemici. Quando saranno storditi dovremo avvicinarci con Sherlock e colpirli per dar via a un veloce QTE in cui il nostro prode investigatore li metterà fuori gioco. Avremo poi una sorta di colpo speciale ricaricabile che consiste nella Tabacchiera di Sherlock. Utilizzandola il nostro eroe spargerà della cenere in faccia agli avversari stordendoli automaticamente. Certo, volendo potremo anche ucciderli sparando in testa ai nostri nemici, ma questo non sarebbe molto nel personaggio. Ci è capitato a volte per sbaglio di uccidere qualche nemico, ma a parte una nota negativa da parte di Jon non ci sono state conseguenze reali nel gioco.

I combattimenti però risultano ripetitivi e molto mal gestiti. Le arene sono tutte uguali, i punti deboli sono sempre gli stessi e a volte sono persino ridicoli (ad esempio alcuni nemici arriveranno a petto nudo con soltanto una bottiglia d’alcol legata alla vita come evidente punto debole da colpire, cosa che non ha nessun senso). Le azioni da fare saranno sempre le stesse, e al massimo ci troveremo ad affrontare avversari più ostici con delle placche di metallo sugli arti e in viso da far saltare a colpi di pistola prima di poterli stordire. Tra l’altro misteriosamente la placca di metallo in testa sarà vulnerabile soltanto dopo aver fatto saltare le altre parti. Il titolo risente in minor parte di questo combat system mal riuscito soltanto perché questo è poco presente in generale. Molti casi, sia primari che secondari, non avranno nessuna fase di combattimento, e quando ci troveremo ad affrontarle saranno molto rapide e quasi indolori proprio perché sporadiche.

Il comparto tecnico – Recensione Sherlock Holmes: Chapter One

Come ultimo argomento di questa recensione di Sherlock Holmes: Chapter One ci troviamo a parlare del comparto tecnico. Abbiamo giocato il titolo nella sua versione per PS5, potendo analizzare nel dettaglio l’open world. A livello d’ambientazioni il titolo è piuttosto vario e ben fatto, anche se non si urla al miracolo e non si sente affatto di essere di fronte a un gioco next gen, se non fosse per qualche effetto d’illuminazione ben riuscito. L’isola di Cordona è molto varia e ogni quartiere ha una sua identità tra imponenti ville da super ricchi e baraccopoli per i profughi e la povera gente.

Se togliamo Sherlock e pochi personaggi dei casi principali, il livello di dettaglio dei vari PNG è davvero basso. Quelli che troveremo a girovagare nelle strade sono realizzati in maniera molto approssimativa e con delle animazioni, sia facciali che di movimento, davvero poco curate. Anche lo stesso Sherlock ha delle animazioni legnose e a volte goffe quando corre o durante i combattimenti. Non manca poi qualche bug minore, come compenetrazioni poligonali o di effetto pop up, soprattutto in lontananza, ma nulla che rischia di compromettere le missioni del titolo o l’avanzamento. Il titolo gira a 60 FPS fissi senza problemi su PS5.

Considerazioni finali

Giunti alla fine di questa recensione di Sherlock Holmes: Chapter One è giunto il momento di tirare le nostre conclusioni. Il nuovo titolo di Frogwares parte con diverse grandi ambizioni riuscite soltanto in parte. Il gioco funziona piuttosto bene per quanto riguarda il suo elemento principale, ossia le investigazioni. Il fatto che queste non vi guidino passo passo, ma lascino a voi i ragionamenti e le ricerche è un aspetto da lodare in un periodo in cui i videogiocatori sono sempre guidati per mano. La narrativa dietro la storia principale e dietro ai tanti casi presenti è piuttosto buona, ma senza mai rimanere impressa. Inoltre è poco coraggiosa la scelta di fare in modo che il giocatore possa decidere liberamente la conclusione di un caso, senza però che ci siano conseguenze reali nel gioco. I combattimenti invece, per quanto poco presenti, sono da dimenticare. Sherlock Holmes: Chapter One è dunque un titolo principalmente investigativo che andrà a soddisfare sostanzialmente i fan dei gialli in tutte le loro forme.

Non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.