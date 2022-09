Recensione Session: Skate Sim, un vero gioco di Skateboard

In questa recensione vi parleremo di Session: Skate Sim, un simulatore di skateboarding sviluppato da Crea-ture Studios e pubblicato da Nacon

Negli anni sono stati pubblicati moltissimi giochi di skateboard di grande successo, ma nella maggior parte dei casi questi titoli erano estremamente arcade. Ora però sembra che i fan dello skateboarding avranno finalmente la possibilità di mettere le mani su un prodotto più complesso grazie a Session: Skate Sim. Questo simulatore, sviluppato da Crea-ture Studios e pubblicato da Nacon, promette di offrire ai giocatori un’esperienza davvero molto realistica. Se siete curiosi di scoprire se Session: Skate Sim è riuscito a rispettare le aspettative, in questa recensione potrete trovare tutte le risposte alle vostre domande.

La dura vita da skateboarder

Se avete giocato ad altri giochi di skate ormai sarete abituati ad eseguire trick spettacolari in sequenza senza troppo sforzo, ma qui dovrete completamente dimenticarvi del passato. Session infatti è un titolo estremamente ostico che richiede davvero tanto impegno per eseguire anche le azioni più semplici. L’obiettivo di questo titolo è quello di farvi vivere in prima persona la reale esperienza dello skateboarding e di conseguenza prima di riuscire ad effettuare con successo un trick dovrete fare centinaia di tentativi.

Dover effettuare tutti questi tentativi per eseguire anche il più semplice dei trick è certamente frustrante, ma questo non vuol dire che il gioco non sia divertente. Riuscire per esempio ad eseguire con successo un grind vi darà un senso di soddisfazione davvero unico che vi farà dimenticare facilmente tutte le cadute che lo hanno preceduto. Purtroppo però per riuscire ad apprezzare davvero questa sensazione è fondamentale essere dei veri appassionati di skateboard. Session: Skate Sim è dichiaratamente un titolo pensato per chi conosce a fondo il mondo dello skateboarding e di conseguenza difficilmente può essere apprezzato da altre tipologie di videogiocatori. Infatti i giocatori più casual a cui magari piacciono solamente i titoli della serie Tony Hawk difficilmente avranno la voglia e la pazienza di passare ore ed ore a cadere ripetutamente dallo skate.

Accuratezza massima – Recensione Session: Skate Sim

Riuscire a creare un sistema di comandi realistico per un gioco di skateboard non è affatto facile, ma Session c’è riuscito alla perfezione. Mentre siete sullo skate potrete darvi la spinta in avanti con entrambi i piedi premendo i rispettivi pulsanti sul controller, mentre per inclinarvi verso destra o sinistra vi basterà utilizzare i grilletti dorsali. Per eseguire i trick invece dovrete utilizzare gli analogici, che in gioco vi permetteranno di controllare rispettivamente la gamba destra e quella sinistra. Ad esempio per fare un kickflip dovrete abbassare una levetta per spostare il peso su una gamba e poi utilizzare l’altra per eseguire il trick.

Oltre a dei comandi molto realistici, Session spicca anche grazie ad una fisica davvero ottima. Questo sistema vi farà sembrare di star davvero controllando qualcuno che si trova in equilibrio su uno skate e non un personaggio con i piedi incollati alla tavola. Tutti le vostre azioni in gioco saranno infatti determinate da fattori come la velocità, la precisione e il tempismo, proprio come nella realtà.

Skating in the 90s – Recensione Session: Skate Sim

In Session: Skate Sim avrete la possibilità di visitare tre location differenti che hanno fatto la storia dello skateboarding negli anni 90: New York, San Francisco e Philadelphia. Questi luoghi sono realizzati con una grandissima cura e vi permetteranno di vivere quelle città esattamente com’erano in quegli anni. Questo fattore potrebbe permettere ai giocatori di immedesimarsi facilmente in uno skater di quel periodo, ma purtroppo non basta. Le città infatti sono caratterizzate da una deprimente desolazione che a tratti le rende addirittura inquietanti. Per strada ci sarete solamente voi e il vostro skateboard, e non vedrete mai passare ne pedoni ne macchine. Volendo è possibile abilitare la presenza dei passanti dalle opzioni, ma la funzione è ancora in beta e questi NPC finiranno col crearvi molti fastidi durante il gioco.

Nonostante siano un po’ spoglie, le tre città del gioco offrono tantissime possibilità per uno skater professionista. In giro infatti potrete trovare corrimano, scalinate, rampe e tanti altri elementi da sfruttare. Le città però sono realizzate in maniera realistica e di conseguenza non troverete facilmente dei punti per eseguire trick in sequenza. Fortunatamente il gioco verrà in vostro aiuto, permettendovi di editare un po’ la mappa. Ad esempio avrete la possibilità di spostare elementi dello scenario per creare rampe improvvisate e altri elementi utili ai vostri trick.

Questa modalità sandbox vi permetterà di allenarvi e realizzare sequenze di trick estremamente soddisfacenti, ma purtroppo farete tutto questo solamente per la gloria. Per mantenere alto il realismo del titolo infatti non sono presenti sistemi di punteggio o altri elementi tipici dei prodotti più arcade. All’inizio del gioco avrete la possibilità di affrontare qualche missione, ma saranno principalmente dei compitini molto banali che serviranno a farvi imparare le basi dei controlli.

La mancanza di un sistema di punti è comprensibile, ma purtroppo finisce col rendere il gioco ancora meno appetibile per i giocatori più casual. I veri fan dello skate però apprezzeranno sicuramente la modalità video presente in game. Tramite questo editor potrete infatti salvare le vostre azioni più spettacolari ed editarle a vostro piacimento grazie anche all’aggiunta di filtri ed effetti.

Un buon equilibrio – Recensione Session: Skate Sim

Per quanto riguarda il comparto tecnico Session se la cava piuttosto bene. Nel corso della nostra prova (avvenuta su PS5) non abbiamo mai avvertito alcun calo di frame e ci siamo imbattuti davvero in pochissimi bug. Il comparto grafico invece purtroppo ci ha un po’ delusi. Le ambientazioni sono ben realizzate, ma il discorso è ben diverso per quanto riguarda i modelli. Il vostro PG infatti sarà davvero molto plasticoso e questa sensazione viene accentuata anche dalla legnosità delle animazioni facciali. In più anche le texture in diversi punti lasciano a desiderare, danneggiando un po’ la resa visiva delle ambientazioni. Ovviamente questi aspetti non sono il fulcro fondamentale del titolo ma in ogni caso ci avrebbe fatto piacere vedere una cura maggiore.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Session: Skate Sim. Se siete alla ricerca di un divertente gioco di skate con cui staccare dopo una giornata faticosa, Session non è affatto la scelta giusta. Questo titolo infatti è estremamente difficile, frustrante e ripetitivo. Nel corso di una sessione potrete trovarvi a tentare di portare a termine un trick per ore e spesso potreste smettere di giocare senza concludere nulla. Questo rende il gioco davvero noioso e frustrante per i giocatori medi, ma d’altra parte è in grado di dare tantissime soddisfazioni ai veri appassionati di skate. Tutto ciò fa si che Session: Skate Sim sia un titolo estremamente di nicchia che può essere apprezzato molto da chi è realmente appassionato di skateboarding, ma purtroppo non dagli altri.

Session: Skate Sim è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S.

Estremamente soddisfacente per gli appassionati... Punti a sfavore ...ma terribilmente frustrante per i giocatori medi

