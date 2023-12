Recensione Persona 5 Tactica: “Si vis pacem, te ipsum vince”

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i pregi e i difetti di Persona 5 Tactica, spin-off S-JRPG del capolavoro di Atlus arrivato recentemente su tutte le piattaforme: che la rivoluzione abbia inizio

Il franchise di Persona, così come quello degli Shin Megami Tensei, è sempre rimasto relegato ad una nicchia di appassionati di JRPG, più o meno hardcore, di stampo molto orientale. Questo fino a quando non è arrivato in occidente Persona 5 che, grazie ad una qualità eccelsa e al successivo adattamento italiano con la versione Royal (qui la nostra recensione), ha finalmente sbancato e si è diffusa anche nel pubblico generalista. Atlus ha quindi capito di avere fra le mani un prodotto tragicamente forte sul mercato e molto richiesto e ambito. Da qui i vari spin-off di diversificati generi, fra cui anche il recente S-JRPG Persona 5 Tactica: ve ne parliamo in questa recensione dedicata.

Revolution in your Heart | Recensione Persona 5 Tactica

Uno strategico con protagonisti i Ladri Fantasma? Noi ci siamo. Ambientato in un punto non ben precisato della narrativa di Persona 5, Tactica ci introduce ad una narrazione completamente inedita e che necessita di conoscere il titolo originale (non necessariamente nella sua versione Royal). Questo perché, sebbene qualche bit qua e là di base sui personaggi ci venga dato tramite un piccolo compendio sempre richiamabile, la conoscenza dei rapporti, degli eventi e dei caratteri dei vari protagonisti sono dati per scontati da Tactica. Non è quindi un gioco con cui affacciarsi al franchise, ma un qualcosa con cui poter continuare a vivere quella narrativa e quei personaggi che tanto abbiamo imparato ad amare.

L’incipit ce li fa trovare al classico Cafè LeBlanc in un momento posto, temporalmente, qualche settimana dopo la fine degli eventi di Persona 5. Improvvisamente, Joker e gli altri protagonisti si ritrovano catapultati in un nuovo Metaverso, vestiti di tutto punto da Ladri Fantasma. Per la precisione, si ritrovano in una sorta di città storica che molto rimanda alla Francia della Rivoluzione, in quello che verrà subito definito un Regno. Diverso dunque dai Palazzi del gioco base e dalle Prigioni di Persona 5 Strikers, i Regni saranno i nostri campi di battaglia.

Beyond Uncertainty | Recensione Persona 5 Tactica

Nel primo, che funge quasi interamente da tutorial, incontreremo Erina, giovane insurrezionalista che sta cercando di rovesciare il regime dittatoriale instaurato da Lady Marie, una sorta di imperatrice sadica che tiene a bada il Regno a suon di frustate e puro terrore. Erina è una delle (poche) new entry nel cast dei personaggi e funziona sin da subito molto bene, integrandosi in quel tripudio di chiacchiere sopra le righe, battute al limite del convenzionale e situazioni surreali. La seconda new entry è Toshiro Kasukabe, giovanissimo membro della Dieta giapponese, che… potete benissimo rileggere quanto detto sopra di Erina. Identico.

Se i due nuovi protagonisti funzionano molto bene, lo stesso non siamo riusciti a dire della narrativa. Il primo Regno funziona decisamente bene, sebbene non sia particolarmente brillante come le controparti del gioco base, ma col procedere delle ore di gioco (ve ne serviranno circa 25 per completare la storia) il nostro interesse verso gli eventi è un po’ calato. Sarà perché, di base, i vari regni non sono poi così dissimili fra loro (se non per gli antagonisti, tutti ben strutturati e caratterizzati) e sarà che le varie battaglie sono intervallate da dialoghi praticamente infiniti, ci siamo spesso ritrovati, nelle fasi avanzate di gioco, a skippare qualche scambio di battute che sembrava decisamente inutile.

The One Who Will See You Overthrown | Recensione Persona 5 Tactica

Questo perché Persona 5 Tactica mostra, sin dai primi minuti di gioco, un impianto narrativo che ricalca molto il genere delle Visual Novel ed è dunque caratterizzato da lunghissimi dialoghi che precedono sia le battaglie di trama sia quelle delle missioni secondarie, che sicuramente approfondiscono la lore del mondo di gioco e i rapporti fra i personaggi, ma che a lungo andare sono tediosi, specialmente se si vuole semplicemente giocare. Questo, aggiunto alla completa assenza dell’esplorazione, rende le fasi fra i combattimenti un additivo che, più si va avanti, meno si necessita.

Il cuore pulsante di Persona 5 Tactica, e quello che abbiamo maggiormente apprezzato nella prova fatta per questa recensione, è decisamente il suo sistema di combattimento. Partiamo da un presupposto: spesso ci si spaventa di fronte al genere degli strategici, perché si pensa sempre che si tratti di videogiochi complessi da comprendere e soprattutto da masterare. Non è decisamente questo il caso di Persona 5 Tactica che, giocato a difficoltà Normale, sarà fin troppo semplice per gli appassionati del genere, ma una discreta sfida per i novizi.

The Shining Flag of Freedom | Recensione Persona 5 Tactica

Prima di entrare nell’arena di combattimento, i Ladri Fantasma si ritroveranno nel classico Ritrovo, che in tutti i Regni sarà sempre il LeBlanc, in cui, tramite un pratico menu, è possibile sviluppare la squadra. Fra dialoghi opzionali, che conferiscono una manciata di punti abilità in più, e la possibilità di acquistare nuove armi e visitare la Stanza di Velluto (sì, ovviamente c’è anche qui) per fondere nuovi Persona o richiamarne di vecchi dal Compendium, è importante calibrare bene i preparativi in vista delle battaglie successive che, nei momenti cruciali di trama, possono essere anche tre o quattro consecutivamente.

Una volta completati questi preparativi, è possibile scendere in campo con un party composto al massimo da tre Ladri Fantasma. Ciascuna pedina alleata avrà un determinato numero di passi, variabile in base all’agilità della pedina (Joker e Morgana, ad esempio, sono i più agili fra tutti), e un attacco per turno, di tre tipologie diverse: melee se la pedina avversaria si trova ad una casella di distanza, con le armi da fuoco e basato sulle abilità per la distanza. Gli obiettivi sono quasi sempre gli stessi: sconfiggere tutti i nemici, raggiungere determinati punti della mappa o spostare elementi sulle mappe in posti precisi.

Inextinguishable | Recensione Persona 5 Tactica

Alla base della difesa sulla scacchiera ci sono le coperture, dietro cui sia gli alleati sia i nemici possono rifugiarsi. Non esistono debolezze elementali in Persona 5 Tactica e l’unico modo per atterrare i nemici e ottenere un turno aggiuntivo (i classici Ancora 1) è colpirli a distanza (con le armi o con le abilità) una volta scoperti con un attacco melee o con Abilità che infliggono status alterati (come Psi, che infligge ipnosi, o Garu, che infligge spazzata). Una volta atterrato il nemico, è possibile attivare un attacco speciale chiamato Tripla Minaccia in cui i Ladri Fantasma possono accerchiare un numero variabile di avversari con al centro quello atterrato, colpendoli tutti insieme – e molto forte – nell’area a forma di triangolo compresa fra le tre pedine alleate.

Si procede dunque così, fra atterramenti, attacchi massivi e turni aggiuntivi, in un tripudio divertente e assuefacente perché, di base, semplice da intuire. Ci penseranno le missioni secondarie, più puzzle logici che vere e proprie battaglie, ad alzare un po’ l’asticella della difficoltà, perché altrimenti le battaglie principali della storia di Persona 5 Tactica scivolano via che è una meraviglia, senza soluzione di continuità in modalità Normale per un appassionato del genere. Nemmeno i boss sono riusciti a darci vero e proprio filo da torcere, ma abbiamo avuto una certa difficoltà a capire, in alcuni punti, che cosa volessero gli sviluppatori da noi. E abbiamo dunque dovuto ripetere un combattimento magari lungo diverse decine di minuti, ma per semplici incomprensioni.

Se un Ladro Fantasma viene sconfitto entra in gioco la Staffetta, disponibile in numero variabile in base al livello di difficoltà, che vi permette di scambiare l’alleato caduto con uno delle retrovie. E ad ogni fine battaglia verranno ripristinati gli HP di tutti i membri della squadra. Capirete bene quindi quanto effettivamente Persona 5 Tactica sia accessibile e rivolto ad un pubblico generalista e che spinge gli appassionati e i veterani del genere verso i livelli di difficoltà più alti.

Amusement Park of Trauma | Recensione Persona 5 Tactica

Abbiamo provato Persona 5 Tactica per questa recensione su una Xbox Series S e non abbiamo avuto alcun problema tecnico o di ottimizzazione. Esteticamente parlando, questa volta Atlus ha deciso di lasciarsi indietro lo stile classico del capitolo base, per approcciare il “chibi”, sebbene i modelli dei personaggi abbiano le braccia e le gambe molto più lunghe del normale (per dare un maggior senso di dinamicità, stando agli sviluppatori). Quando si parla di estetica e di design, ad Atlus non si può insegnare decisamente nulla.

Gli sprite dei personaggi sono bellissimi da vedere, specialmente per chi conosce gli originali, e anche i modelli 3D sulle scacchiere sono deliziosi. Funzionano molto bene anche i Regni, tutti riconoscibili e ben dettagliati. Peccato per i modelli dei nemici, che sono semplici reskin via via diverse per ricalcare lo stile del Regno di riferimento. Ottimo anche il comparto sonoro, creato da Toshiki Konishi, e con tracce che ricalcano il brio e la dinamicità del gioco stesso. Presente l’adattamento italiano completo per i testi, mentre il doppiaggio è disponibile in lingua inglese e giapponese.

The Time for Revolution has Come!

Per concludere questa recensione di Persona 5 Tactica, non possiamo che consigliare questo nuovo spin-off del capolavoro targato Atlus a tutti gli appassionati del genere degli strategici, ma anche a chi non ne ha mai provato uno. I primi, selezionando i Livelli di Difficoltà più alti, troveranno una nuova avventura dei Ladri Fantasma con personaggi molto ben caratterizzati, sebbene non sia al livello del titolo originale e un gameplay divertente e assuefacente. Un gameplay adatto, ai Livelli di Difficoltà più bassi, anche ai novizi. Persona 5 Tactica non è uno strategico che punta a frustrare il videogiocatore, ma a divertirlo e accompagnarlo alla scoperta di nuovi mondi. O per meglio dire Regni. Ora basta però, Atlus. Passiamo a Persona 6!

