Recensione Mr Run and Jump: un tuffo nel passato

In questa nostra nuova recensione andremo a scoprire cosa rende speciale il reboot in chiave moderna dello storico titolo Atari Mr Run and Jump. Un vero e proprio ritorno al passato seppur in chiave moderna

Questa recensione di Mr Run and Jump si apre con un piccolo revival di quella che è la sua storia. Nato nel 2021 come gioco per la storica console Atari 2600, 30 anni dopo l’ultima cartuccia ufficiale rilasciata. Ideato da John Mikula, uno sviluppatore di vecchia data dello studio indie di St. Louis Graphite Lab, ha fin da subito appassionato migliaia di giocatori in tutto il mondo grazie ad una grafica retro e ad un gameplay che ti catapultava perfettamente negli anni ’90. Proprio questo enorme ed inaspettato successo hanno convinto i team di sviluppo di Atari e Graphite Lab a creare una versione moderna di Mr. Run and Jump, adattandolo graficamente e non solo alle console e ai PC di ultima generazione con una particolare attenzione ai dettagli e ad uno stile neon che non passa di certo inosservato. Non ci resta quindi che scoprire quali sono i principali punti di forza del titolo e cosa ci ha delusi un po’.

Un mondo da salvare | Recensione Mr Run and Jump

Il nostro piccolo Mr Run and Jump sarà alle prese con un mondo da salvare e il tutto a suon di salti e tempismo perfetto. Trattandosi di un gioco a capitoli, non vi è una vera e propria storia né tanto meno un’interazione tra più personaggi. Infatti, la modalità in single-player si rifà perfettamente al gioco originale e permette di avanzare ai livelli successivi solo se si supera quello precedente.

Detta così può sembrare una passeggiata da ragazzi, ma vi assicuriamo che prima di scrivere questa recensione di Mr Run and Jump abbiamo avuto modo di passare qualche ora nel gioco e la sfida si fa ardua fin dalle prime battute. Il tutto ovviamente è preceduto da un piccolo tutorial che vi introduce i comandi base grazie ai quali prenderete dimestichezza con il titolo. Durante l’intera avventura saremo accompagnati dal nostro fedele cagnolino che dal punto di vista della trama non toglie o aggiunge assolutamente nulla, ma si rivelerà molto utile avanzando nei vari livelli di gioco.

Armatevi di tanta pazienza | Recensione Mr Run and Jump

Come vi abbiamo anticipato già in precedenza, Mr Run and Jump dopo i primi minuti di gioco può sembrare un titolo dal gameplay quasi banale e per appassionati di età molto bassa. In realtà ogni capitolo è costruito in modo da rappresentare una vera e propria sfida e non saranno rare le volte in cui vi troverete costretti a tornare al checkpoint precedente perché caduti nelle fauci dei nemici o sugli spigoli appuntiti delle trappole. Per superare ogni ostacolo dovrete quindi armarvi di molta pazienza, dovrete analizzare con attenzione i movimenti dei nemici e valutare le distanze che vi separano tra un blocco e un altro così da non cadere nelle trappole presenti. Il tempismo rappresenta quindi il fulcro centrale del titolo, inoltre, ogni capitolo è pensato per essere giocato più volte quindi se non riuscite a completare tutti gli obiettivi al primo tentativo non disperatevi!

In ogni mappa sono nascoste delle ricompense speciali a cui potrete accedere seguendo percorsi alternativi, ma fate attenzione perché per raccoglierle dovrete superare ostacoli assai complessi e ogni ricompensa avrà il sapore di una vittoria epocale. Fortunatamente sarete accompagnati da una musica che ricorda i giochi retro, tanto rilassante quando piacevole e che non risulta essere mai invasiva o noiosa. Per tutti i nostalgici o i gamers di vecchia data sarà come rivivere un vero e proprio ritorno al passato e vi aspettano tante ore passate davanti allo schermo. In qualsiasi momento potete modificare la difficoltà del gioco, inoltre, potete decidere se attivare gli aiuti e con quale frequenza compariranno a schermo. Una scelta assai saggia degli sviluppatori forse per evitare di farsi odiare troppo dagli appassionati dotati di pochissima pazienza e che sicuramente ha reso la recensione di Mr Run and Jump meno faticosa durante le giornate di caldo intenso che abbiamo vissuto.

Lotta all’ultimo secondo | Recensione Mr Run and Jump

Oltre alla classica modalità in cui affronterete i vari capitoli della storia, non manca anche una modalità “Time trial” dove vi è una vera e propria rincorsa al tempo migliore. Consigliamo di giocarla solo dopo aver trascorso diverse ore sul titolo superando ostacoli e nemici così da non sentirvi frustrati, i segreti delle mappe sono numerosi e ogni millimetro a disposizione può fare la differenza tra il successo ed il fallimento del capitolo. Non sappiamo ancora se vi sarà una classifica ufficiale a livello mondiale e suddivisa per ogni piattaforma o se si tratta semplicemente di una modalità fine a sé stessa e utile a vantarsi sul web o con gli amici delle proprie prestazioni.

Un’esplosione di colori neon | Recensione Mr Run and Jump

Dal punto di vista tecnico, Mr Run and Jump riesce a racchiudere perfettamente l’essenza del gaming degli anni ’90 e la unisce con armoniosità ai tempi moderni. Le mappe così come i personaggi e le animazioni sono sicuramente molto più avanzate rispetto a quanto visto nella cartuccia per l’Atari 2600 e assicurano un’esperienza di gioco avvincente e piacevole. Colori neon molto accentuati, a tratti forse troppo, ma che contribuiscono a rendere questo titolo riconoscibile e unico nel suo genere. Di sicuro il team di sviluppo è stato molto coraggioso a presentare una grafica di questo tipo in un’epoca caratterizzata dalla rincorsa al fotorealismo e alla simulazione esasperata. Una scelta che secondo noi pagherà in quanto moltissimi appassionati si sono avvicinati al mondo dei videogiochi negli anni ’90 e apprezzano quindi questa atmosfera ricca di nostalgia, ma allo stesso tempo moderna e piacevole.

Il gioco è uscito in via ufficiale il 25 luglio 2023 per tutte le piattaforme (PC, PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e ovviamente in formato speciale su Atari VCS). Già dopo le prime ore, il numero di download è stato altissimo e le recensioni positive fioccano quasi come le orbs presenti nelle mappe. Dal punto di vista del gameplay e della grafica supera le più rosee aspettative e fa della semplicità il suo punto di forza principale. Ciò che lascia un po’ di amaro in bocca è la mancanza di modalità di gioco alternative e che rischiano di far diventare l’esperienza un po’ troppo ripetitiva soprattutto nel lungo termine. Un aspetto che però potrà essere migliorato, ad esempio, con l’aggiunta di eventuali DLC in futuro e che potrà migliorare ulteriormente la nostra recensione di Mr Run and Jump.

In attesa dell’arrivo di nuovi contenuti scaricabili, vi invitiamo a non perdervi nessuna nuova notizia su tuttotek.it e approfittate delle offerte su Kinguin per acquistare tantissimi giochi a prezzi super scontati.