Recensione Mayhem in Single Valley: un viaggio frenetico in un mondo di pixel

In questa recensione vi parliamo di Mayhem in Single Valley, un gioco d’avventura frenetico, che può contare su di una grafica accattivante

Sviluppato da Fluxscopic Ltd. e distribuito da TinyBuild (la compagnia che ha pubblicato Hellpoint nel 2020), Mayhem in Single Valley è un action adventure con forti contaminazioni derivanti dal platform e qualche elemento RPG. L’aspetto del videogioco che spicca al di sopra di tutti gli altri è sicuramente quello estetico, arricchito dall’uso di una piacevole grafica in pixel art.

Le scelte relative all’aspetto visivo, inoltre, si integrano alla perfezione con l’ambientazione e la tematica del videogioco, la cui trama fa infatti riferimento ai classici della fantascienza e dell’horror per ragazzi degli anni Ottanta. Per evitare di risultare eccessivamente nostalgico, poi, il titolo non si fa remore a prendersi gioco dei cliché tipici di questi generi. Scopriamone di più in questa recensione di Mayhem in Single Valley.

Eroe per caso

In Mayhem in Single Valley siamo chiamati a interpretare Jack, un ragazzo nativo della località che da nome al gioco, in procinto di lasciare la casa dei genitori per frequentare il college. Durante la preparazione per la partenza, Jack assiste però a un inspiegabile evento: una creatura umanoide, dalle inquietanti sembianze oscure, rilascia del veleno nella locale falda acquifera.

L’effetto della contaminazione è presto rivelato: chiunque entra in contatto con l’acqua, animale o persona che sia, si trasforma in una sorta di zombie radioattivo, pronto a dare la caccia e uccidere o mutare chi gli sta intorno. Inoltre, la catastrofe sarà imputata a Jack, colpevole solo di essere nei pressi al momento dell’accaduto, che dovrà operarsi per salvare la sua città e per ripulire il suo nome.

Se quanto raccontato qui sopra vi suona come già sentito è perché lo è: come già detto, il videogioco si ispira alle opere degli anni 80, ma lo fa con consapevolezza e autoironia. La quasi totale casualità degli eventi che innescano l’avventura e l’assoluta naturalezza con cui la colpa viene scaricata sul protagonista rappresentano proprio la versione volutamente esasperata di alcune delle caratteristiche più comuni dei prodotti di quel decennio.

A tutto gas – Recensione Mayhem in Single Valley

Il gioco sviluppato da Fluxscopic Ltd. si contraddistingue per un gameplay dal ritmo sfrenato: sono veramente pochi i momenti in cui dà al giocatore il tempo per riflettere sul prossimo passo da compiere. A rendere ancora più dinamico il tutto c’è poi il fatto che è sufficiente essere colpiti una volta da un nemico per morire.

Alcune caratteristiche tecniche impediscono che il percorso si faccia eccessivamente frustrante: prime fra tutte, la chiarezza e la semplicità delle azioni da svolgere. Per progredire dovremmo spesso risolvere dei puzzle o superare sequenze platform ma, in ogni caso, la soluzione di questi sarà sempre nella corretta interazione con gli elementi dell’ambiente, utili a semplificare e/o sbloccare le varie situazioni.

A rendere meno scontati questi passaggi, e ad assicurarsi che il ritmo del gioco resti elevato, c’è la costante presenza di numerosi nemici. Anche per quanto riguarda questi, la soluzione risiede nell’interfacciarsi con l’ambiente: non abbiamo la possibilità di combattere gli zombie, ma possiamo utilizzare alcuni oggetti per distrarli e allontanarli da noi; da un certo punto in poi, sarà inoltre possibile “curarli”. Infine, è presente un sistema di upgrade, che ci permette di potenziare alcuni aspetti del personaggio; quest’ultimo influisce però in maniera limitata sul gioco e appare quindi come un elemento superfluo.

Nonostante le positività elencate fino ad ora in questa recensione, il gameplay di Mayhem in Single Valley presenta alcune criticità; tra di esse, sono due quelle che saltano di più agli occhi: la mancanza di originalità e la scarsa longevità. Le meccaniche di gioco, per quanto piacevoli, non si distinguono da quanto fatto (in alcuni casi anche meglio) da numerosi altri titoli più o meno recenti. Inoltre, nonostante si impegni a metterci di fronte a situazioni diversificate, dopo qualche ora il titolo comincia ad apparire ripetitivo e, anche se si arriva senza eccesiva difficoltà al finale, non si ha certo voglia di iniziare una seconda run.

Un mondo fatto di pixel – Recensione Mayhem in Single Valley

La grafica del gioco, caratterizzata dall’uso della pixel art, sfrutta la tecnica delle 2.5 dimensioni: personaggi ed elementi bidimensionali si muovono all’interno di un ambiente tridimensionale. Come accennato nei paragrafi introduttivi, questa scelta conferisce al titolo un’estetica particolare, che ben si combina con l’ambientazione e il tono del gioco. Mayhem in a Single Valley può inoltre contare su una buona varietà di panorami: si passa da scenari urbani ad altri di carattere naturale in maniera frequente.

Dall’altra parte, lo scarso carattere di questi paesaggi, che appaiono sempre un po’ generici, rende meno piacevole il nostro viaggio all’interno di questo mondo pixelato. Probabilmente, l’uso di un numero minore di ambienti avrebbe dato la possibilità agli sviluppatori di conferire a questi più personalità. Inoltre, è deludente il fatto che la pixel art non sia stata utilizzata, salvo che in rare occasioni, per accentuare gli elementi parodici presenti nella narrazione.

Conclusioni

Mettendo a confronto i pregi e i difetti riscontrati in fase di recensione di Mayhem in Single Valley ci si rende conto che questi altro non sono che due facce della stessa medaglia: il gioco è progettato per essere un passatempo piacevole, capace di coinvolgere senza mettere eccessivamente alla prova il giocatore. Per raggiungere questo obiettivo, il videogioco è costretto a rinunciare alla ricerca dell’originalità e della profondità. Alla luce di questo, vogliamo comunque dare un voto positivo a Mayhem in Single Valley, perché scegliendo di concentrarsi su alcuni specifici suoi aspetti riesce in quello che si è propone di fare: regalare qualche ora di gioco spensierato e coinvolgente.

Mayhem in Single Valley è stato pubblicato il 20 Maggio ed è disponibile in esclusiva per PC. Se siete interessati a leggere altre recensioni o se volete rimanere aggiornati sulle novità riguardanti il mondo dei videogiochi continuate a seguirci su tuttoteK. Potete acquistare questo titolo e tantissimi altri ancora tramite Instant Gaming.