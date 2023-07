Recensione Master Detective Archives: Rain Code, il codice della pioggia

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e quelli di debolezza di Master Detective Archives: Rain Code, il sequel spirituale della serie di Danganronpa arrivato recentemente in esclusiva Nintendo Switch

Da quando, nel lontano 2017, abbiamo salutato la serie di Danganronpa con Danganronpa V3: Killing Harmony, siamo rimasti in un limbo in attesa di visual novel investigative di quell’efferato calibro di pazzia e piccole punte di genialità. Sebbene, infatti, V3 sia stato decisamente l’episodio più divisivo fra i fan, specialmente a causa di un finale a tratti quasi straniante, la chiusura della serie di Spike Chunsoft ha fatto male a tanti. Potrete ben capire dunque che quando è stato ufficialmente annunciato Rain Code, i nostri piccoli cuoricini hanno sobbalzato forte. Non tanto perché è il sequel “spirituale” di Danganronpa, non tanto perché c’è di nuovo dietro Spike Chunsoft (stavolta affiancata da Too Kyo Games), ma perché avevamo decisamente fame di qualcosa che ci ricordasse davvero quel genere di avventura. Benvenuti nella nostra recensione di Master Detective Archives: Rain Code.

High Society City | Recensione Rain Code

Kanai Ward. Una città tartassata da una pioggia perenne (letteralmente, sono anni che non smette di piovere) e controllata da una gargantuesca corporazione mondiale in grado non solo di tenere sotto scacco una città intera, ma anche di traviare la realtà e la verità come meglio si confà ai propri scopi. Dicevamo, Kanai Ward è l’ambientazione di gran parte di Rain Code, se tralasciamo il prologo in un treno (velatissima e pacatissima citazione ad Agatha Christie).

A Kanai Ward si ritrova il nostro protagonista, Yuma Kokohead, giovane e minuto ragazzo amnesico. Yuma non ricorda assolutamente nulla di come sia arrivato in stazione, sa soltanto che ha in tasca un biglietto del treno per la città ed è dunque costretto, in assenza di qualsiasi altra opzione e con delle strani voci che gli ronzano in testa, a seguire la sua unica pista. Questa pista lo porterà a scoprirsi membro dell’Organizzazione Mondiale dei Detective, nonché stipulatore di un contratto con Shinigami, una Dea della Morte piuttosto prosperosa e vestita con abiti Goth. Sì, proprio lei, quella dei trailer.

Q The Surreal | Recensione Rain Code

Sarà proprio Shinigami a garantire a Yuma la possibilità, ogni qualvolta si ritrovi invischiato in qualche caso di omicidio, di accedere ai Labirinti del Mistero, veri e propri Palazzi Mentali (che potrebbero ricordare, in quanto ad idea, quelli della serie di Persona, specialmente il quinto capitolo) in cui si annida la verità nascosta dietro le becere macchinazioni del colpevole, pronto a tutto per nasconderla. Non vogliamo in alcun modo rovinarvi l’esperienza, quindi non riveliamo altri dettagli di nessun genere riguardanti la trama, né tantomeno i casi.

Questo perché, al netto dei tanti difetti che vedremo nel corso di questa recensione, Rain Code è stato concepito dagli stessi autori di Danganronpa che, di base, sanno fare una cosa in maniera eccellente: narrare una storia. Colpi di scena ovunque, momenti drammatici che si alternano alle battute sarcastiche e focose di Shinigami, nonché un perenne tango con la morte che permea tutta la produzione. Se dovessimo basarci esclusivamente sulla narrazione e su come questa è stata gestita in Rain Code, in questa recensione potremmo fermarci tranquillamente qui e affibbiare all’opera di Spike il massimo dei voti. Purtroppo, però, non è così.

Tremolo Horizon | Recensione Rain Code

Partiamo dalle basi: le fasi di indagini. Queste riprendono moltissimo tutti i capitoli di Danganronpa e sono piuttosto intuitive, seppur forse un po’ troppo guidate. Dovremo investigare le varie scene del crimine e tutte quelle ad esso correlate, prestando attenzione ai piccoli dettagli e collezionando le varie Chiavi Soluzione (analoghe ai Proiettili di Danganronpa) che dovremo poi utilizzare nei Labirinti per scoprire la verità. I casi sono tutti piuttosto diversificati, non particolarmente complessi e decisamente una spanna sotto quelli del secondo capitolo di Danganronpa (ma anche di V3), ma diamo tempo al tempo in questo caso.

Ad interrompere fin troppo il ritmo di una narrazione interessante, complessa e convoluta, intervengono due elementi di gameplay gestiti non proprio al meglio. Il primo è, indubitabilmente, l’esplorazione di Kanai Ward che, se in prima battuta ci ha affascinati e distratti dal seguire il filone principale, grazie anche ad una lunga lista di secondarie, dall’altra perde di attrattiva già dal secondo caso. La città non appare particolarmente viva e brulicante e, a parte la lunga sequela di compiti secondari tutti molto simili tra loro e che non apportano grande pepe alla produzione, c’è poco altro da fare (giusto qualche collezionabile). Per amore di completismo, però, la si esplora. E si interrompe il ritmo.

Off Course Capital | Recensione Rain Code

Il secondo è, purtroppo osiamo dire, la gestione dei Labirinti del Mistero. All’interno, Yuma dovrà percorrere lunghi corridoi chiacchierando con Shinigami (che non è poi questa grande interlocutrice, lo ammettiamo) o stando semplicemente in silenzio. Un semplice modo per nascondere i caricamenti, sicuramente, dovuto al fatto che il gioco è uscito in esclusiva per Nintendo Switch che sappiamo benissimo essere una console ormai non troppo performante, per le produzioni odierne.

Se a ciò aggiungiamo una penuria di minigiochi, che gira e rigira sono sempre quei quattro o cinque, e una certa ripetitività di fondo che si percepisce già dalle primissime ore, capirete bene perché spesso ci siamo ritrovati a skippare le stesse identiche cutscenes o a velocizzare i dialoghi meno interessanti. Un vero peccato perché, di base, la storia di Kanai Ward (badate bene) è veramente interessante, ricca di colpi di scena e di misteri. Una postilla a questo discorso: le stesse identiche cose potevano essere dette del primo capitolo di Danganronpa, a cui il gioco si rifà ovviamente non solo a livello di stile, ma anche di meccaniche. Speriamo dunque che, così come fu Trigger Happy Havoc, Rain Code possa diventare il trampolino di lancio per un gameplay assuefacente e maestoso come visto nei sequel della serie precedente di Spike Chunsoft.

Umbrella Market | Recensione Rain Code

Tecnicamente parlando, Rain Code è essenzialmente un videogioco pensato e concepito per Nintendo Switch. Non aspettatevi dunque una produzione al passo coi tempi: texture relativamente povere di dettagli, animazioni basilari, caricamenti ricorrenti (e non troppo brevi) e cali di frame rate piuttosto frequenti sono ovviamente all’ordine del giorno. A compensare il tutto c’è una direzione artistica eccellente: Kanai Ward mescola sapientemente elementi noir dei vecchi film investigativi in bianco e nero ad altri più marcatamente Cyberpunk. Insomma: non è proprio splendida da vedere, ma da immaginare sì.

Dal punto di vista del sonoro abbiamo alcuni appunti da fare. Se, infatti, la colonna sonora ci è sembrata adatta alla produzione, con alcune tracce particolarmente riuscite, abbiamo notato un piccolo e grande problema con il doppiaggio inglese (da noi scelto, oh ci abbiamo giocato i Danganronpa non potevamo perdercelo): è completamente fuori sync rispetto alle cutscenes. Un qualcosa che speriamo si vedrà risolto con future patch, ma ormai il gioco è uscito da qualche tempo quindi la vediamo dura.

Master Detectives

Insomma, chiudiamo questa recensione di Master Detective Archives: Rain Code premiando non tanto la produzione in sé, che è decisamente carente e sbilanciata da diversi punti di vista, quanto l’idea che ne sta alla base e la capacità innata di Spike Chunsoft di creare storie fuori di testa e dannatamente interessanti. I presupposti per avere la stessa ascesa qualitativa della serie di Danganronpa ci sono tutti, così come la volontà di innovarsi, cambiare e ricercare nuove strade per raccontare e raccontarsi. Forza Spike, noi ci crediamo!

Master Detective Archives: Rain Code è attualmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Fateci sapere se lo avete giocato qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!