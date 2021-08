Recensione King’s Bounty 2: chi non muore si rivede!

Da un passato lontano riemergono le terre di Nostria, che anche i più giovani impareranno a conoscere grazie a King’s Bounty 2 e alla nostra recensione

Tutto arriva a chi sa aspettare, recita un vecchio adagio. E se parliamo di King’s Bounty 2 non c’è davvero miglior modo per introdurre il nuovo capitolo della longeva, per quanto misconosciuta ai più, saga ruolistica. Già perché nonostante quel numeretto messo accanto al nome principale, sono ben 31 gli anni che ci separano dal capostipite del brand, a cui però si deve la nascita della ben più nota serie di Heroes of Might and Magic.

Una vera e propria eternità, sia che si parli di semplice quotidianità, sia che (soprattutto) si circoscrivano queste tre decadi all’interno del panorama videoludico. Alla fine della fiera, comunque, l’erede tanto atteso è giunto finalmente tra di noi, pronto a riportare in auge quel mix di elementi ruolistici e strategici che furono in grado di colpire nel segno duranti i primi vagiti degli anni ’90, come vi raccontiamo nella nostra recensione, che va a completare quanto raccontato nell’anteprima.

Salvatori del regno (di nuovo)

L’incipit da cui prendono il via le avventure narrate in King’s Bounty 2 è quanto di più generico possibile, e vedrà il nostro (o la nostra) protagonista di turno imprigionato nelle segrete di una fortezza. Il motivo è da far risalire a qualche mese prima, nel giorno in cui venimmo incolpati del tentato omicidio del sovrano delle terre di Nostria. Non prima, però, che uno stregone ci indicasse anche come l’unica arma in grado di sconfiggere una incombente minaccia. Sarà forse per questo motivo, o chissà per quale altra perversa elucubrazione che, una volta giunti nel presente della produzione 1C Entertainment, verremo liberati ed incaricati di venire a capo delle macchinazioni che sembrano in procinto di devastare il reame.

Nulla di eclatante e che non sappia di già visto (perché nel fantasy occidentale tutto ha sempre inizio in una prigione?), e che alla fine dei giochi non subirà particolari scossoni per tutta la durata dell’avventura, sia che si parli di quest principale che dei vari e numerosi incarichi secondari. Certo, non manca qualche piccolo colpo di scena o sezione più avvincente del resto, ma per rimanere nell’ambito degli RPG non nipponici, i fasti di un The Witcher 3 o di un Dragon Age sono decisamente lontani. Tutto scorre via senza troppi sussulti, facendo ricadere interamente sulle sezioni giocate il peso delle aspettative dei giocatori. E fortunatamente, in questo caso, la sostanza è molto differente.

Pensare prima di agire – Recensione King’s Bounty 2

Il titolo, difatti, pesca a piene mani dal proprio passato, scegliendo di riproporre l’ossatura che fu in grado di fare la fortuna del capitolo originale. All’esplorazione in terza persona del mondo di gioco, suddiviso in varie macro aree, si accompagnano combattimenti in cui la prospettiva cambia, calando gli scontri all’interno di arene con visuale isometrica, suddivise in esagoni, come vuole la vecchia tradizione firmata SSI. Sarà in questi momenti che al nostro eroe, che finirà per vestire i panni di una sorta di generale, si andranno ad affiancare le truppe che avremo scelto di arruolare, e potremo comandare secondo la canonica successione a turni. Queste ultime andranno ad occupare i 5 slot che avremo a disposizione per il nostro piccolo esercito, ed ognuna delle varie tipologie di combattenti (ce ne sono tantissime!) sarà dotata di range di attacco ed abilità, sia di supporto che attive, uniche.

Starà a noi cercare di combinare al meglio la struttura bellica, così da adattarla a quella degli avversari, che potremo sempre controllare prima di ogni scontro in modo da valutarne potenza e composizione, oltre a variare lo schieramento. Inizialmente non avremo a disposizione un numero esorbitante di elementi schierabili, ma mano a mano che aumenteremo di livello, e di conseguenza il nostro rango di comandante, potremo andare a comporre squadre sempre più numerose, così da aumentare la potenza di attacco di ciascuna compagine.

Una volta per turno completo, inoltre, saremo in grado di sfruttare anche le abilità uniche del nostro avatar, che differiranno a seconda della classe prescelta, così da poter aumentare le nostre possibilità di vittoria. A disposizione avremo Aivar il guerriero, la maga Katharine e la paladina Elisa, e ciascuno di loro presenterà svantaggi e svantaggi peculiari. Il mix che ne scaturisce è decisamente interessante, oltre che dotato di una notevole dose di strategia, dato che in aggiunta allo studio del nemico ci verrà chiesto di massimizzare anche la lettura delle varie arene teatro degli scontri: per avere la meglio ed evitare di perdere preziose unità, difatti, dovremo sfruttare saggiamente dislivelli e coperture, così da cercare di limitare al massimo l’offensiva avversaria.

Non si tratta, però, soltanto di una mera questione di sopravvivenza, ma anche di un fattore brutalmente economico: perdere una risorsa in battaglia ci costringerà a doverne assoldare una nuova presso uno dei vari reclutatori sparsi per il mondo di gioco che, ovviamente, vorranno essere pagati con denaro sonante. E dato che la valuta tende ad essere elargita con relativa parsimonia, sarà bene tirare fuori il nostro lato da Scrooge per evitare di trovarsi ben presto con un esercito risicato.

Il peso delle scelte – Recensione King’s Bounty 2

La componente puramente ruolistica, invece, va ad impattare sulla crescita del nostro personaggio, oltre che sul suo allineamento. Ad ogni passaggio di livello ci verranno elargiti dei punti, da investire nei vari perk presenti nello skill tree generale, che a sua volta sarà suddiviso in quattro sezioni, ciascuna legata ad un determinato modus operandi: Potere, Astuzia, Ordine ed Anarchia. Il loro valore sarà determinato dalle azioni che sceglieremo di compiere in determinate sezioni, e che oltre ad influire sui vari rami delle abilità e sul morale delle truppe (con conseguente peggioramento o miglioramento delle prestazioni) avranno un impatto anche sul mondo di gioco, influenzando la reputazione del nostro eroe e sbloccando (o precludendo) varie diramazioni.

Interessante sulla carta, il sistema è risultato un po’ troppo dicotomico, senza evitare che le varie sfumature comportamentali abbiano finito per assumere contorni sin troppo netti. Assai elementare anche il sistema di equipaggiamenti, che presenta un limitato numero di oggetti indossabili ed acquistabili, mentre molto più ampio è il repertorio legato ad incantesimi e pergamene magiche.

Vicolo cieco

Per quanto concerne, invece, la struttura del mondo di gioco, ci troviamo anche qua a metà strada tra godimento e delusione, visto il modo in cui il team ha deciso di strutturare le varie aree. Queste, a dispetto dei numerosi titoli che hanno affollato il panorama videoludico negli ultimi anni, non saranno difatti completamente aperte, ma risulteranno caratterizzate da percorsi esplorativi molto chiusi. Muri invisibili e blocchi artificiosi, difatti, sono all’ordine del giorno, rendendo la progressione molto meno libera di quanto sarebbe stato lecito aspettarsi in un titolo datato 2021. Questo va ad impattare anche sul livello di sfida proposto, caratterizzato da sbalzi repentini della difficoltà: non è raro assistere, soprattutto nelle fasi iniziali, ad un andamento schizofrenico della curva di approccio, con scontri che rasentano l’impossibile a cui si succedono immediatamente lotte al limite del risibile. Tutto ciò, unito ad una mancanza di un qualsiasi indicatore del livello di difficoltà delle varie missioni, rende difficile capire in che modo sia opportuno procedere, costringendo il giocatore a girare in lungo ed in largo la mappa di gioco, in cerca della sfida più adatta al proprio livello attuale.

E se a ciò si aggiunge l’esasperante lentezza del nostro personaggio, sia a piedi che a cavallo, anche la più semplice delle traversate finisce per divenire un vero calvario. Fortunatamente in soccorso del giocatore giungono delle ambientazioni che, per quanto appartenenti ad un retaggio fantasy abbastanza generico, risultano essere sempre molto ispirate e ricche di particolari, al punto che anche solo girellare per ammirarne la struttura diviene di tanto in tanto piacevole. Più sobbalzante il comparto tecnico, che su Xbox Series X ha evidenziato un tentennamento della fluidità generale, complice un frame rate non sempre impeccabile ed alcuni frequenti episodi di tearing, così come una certa pigrizia nel caricamento delle varie texture. Senza infamia e senza lode il comparto audio, mentre fa piacere constatare come tutti i testi siano completamente localizzati in italiano.

Si può dare di più?

King’s Bounty 2 aveva il compito di riportare in auge una serie che sembrava oramai persa nei meandri del passato videoludico e, dopo aver terminato la nostra prova, possiamo dire che il risultato ha finito per convincere a metà. Se è vero che il gameplay è risultato davvero convincente (e divertente) nella sua interezza, spiace constatare come tutto il buono abbia finito per essere annacquato da una difficoltà non sempre bilanciata, oltre che da un mondo di gioco sin troppo ingessato e poco interattivo. Quello che rimane, in definitiva, è un RPG sicuramente intrigante, capace di mescolare con successo il proprio animo ruolistico con degli azzeccati ed avvincenti combattimenti di stampo strategico. Sicuramente ci troviamo al cospetto di un piacevole ritorno sulle scene, ma spiace constatare come manchi quel piccolo guizzo in grado di fornire al tutto quella gradita marcia in più.

