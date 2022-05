Recensione Farm Manager 2022: non sarà mica un po’ troppo?

Scopriamo insieme, in questa veloce recensione, a chi possiamo consigliare l’acquisto di Farm Manager 2022, l’annuale titolo del franchise in cui ci si trova immersi nell’amministrazione di un’azienda agricola

Ah, la vita nei campi. Dura, durissima, ma molto soddisfacente, che presuppone però un amore spassionato per la disciplina e una discreta muscolatura del rachide. Ne abbiamo potuto sperimentare in diverse forme, all’interno del medium videoludico, spesso in universi e serie più cartoon come in Story of Seasons o Harvest Moon, ma esistono veri e propri manageriali a tema molto profondi, forse decisamente troppo. Come gli annuali titoli di Farm Manager, ad esempio.

Sviluppato da Cleversan Games e pubblicato da Ultimate Games (ve li ricordate? Quelli di Fishing Simulator!) Farm Manager 2022 è passato dal PC alle piattaforme Xbox per poi essere pubblicato, recentemente, su PlayStation 4. Ci siamo quindi rimboccati le maniche, perlomeno virtualmente, visto che la nostra schiena non è più poi così performante, e ci siamo messi a capo dell’azienda agricola che anche quest’anno Cleversan Games ci ha proposto. Un’esperienza quantomeno formativa: benvenuti alla nostra recensione di Farm Manager 2022.

“Complessità”

Partiamo da un presupposto piuttosto banale, ma necessario: Farm Manager non è né Harvest Moon né Story of Seasons. Non solo però dal mero punto di vista grafico ed estetico, ma proprio concettuale. A differenza dei due franchise sopra citati, infatti, in Farm Manager non si impersona il contadino immerso nella vita dei campi, ma saremo chiamati a dirigere una fattoria in ambito, per l’appunto, manageriale. Visuale dall’alto, dunque, tantissimi menu e sottomenu, mercati, macchine, strutture e, soprattutto, denaro.

Essenzialmente, Farm Manager 2022 ha dalla sua quattro diverse modalità di gioco: Tutorial, Campagna, Libera e Scenario. Le prime tre sono tutte piuttosto autoesplicative, quindi non ci addentreremo così tanto nella loro descrizione, mentre la modalità Scenario permette al giocatore di concentrarsi si aspetti specifici del gioco. Volete imparare tutto sui Raccolti? O volete invece investire tutto nell’istruzione, per apprendere tutti i segreti dell’agricoltura? Ogni Scenario vi consentirà di approfondire alcune caratteristiche specifiche di Farm Manager 2022, donando una maggiore complessità generale al titolo.

Forse un po’ troppa… | Recensione Farm Manager 2022

Complessità. Una parola che leggerete spesso in questa recensione di Farm Manager 2022. Sì, perché per quanto possa esserci una modalità Tutorial, vi assicuriamo che capire qualcosa del titolo di Cleversan Games è davvero complesso, specialmente per i neofiti del franchise. Come la gran parte dei titoli manageriali annuali, infatti, purtroppo c’è un sottobosco di “non detto” e “non spiegato”, nemmeno nella modalità Tutorial, che conferisce al titolo una difficoltà eccessiva, specialmente nelle prime fasi di gioco.

Al termine del Tutorial, ad esempio, non sapevamo come spostare edifici o strade. Non sapevamo come funzionano realmente le reti elettriche, o come spostare il personale assunto in un servizio verso un’altra struttura. Il tutto perché, ovviamente, Farm Manager 2022 è un titolo di nicchia e fortemente indicato a chi conosce già il franchise, e vuole semplicemente continuare la propria esperienza personale con la nuova iterazione annuale.

Tutorial… utili? | Recensione Farm Manager 2022

Ammettiamo, però, che più andavamo avanti con le ore di gioco, più prendevamo mano con i menù (ce ne sono davvero un’infinità), più Farm Manager 2022 diventava, per così dire, assuefacente. Specialmente nella sua modalità Campagna, in cui si viene guidati nei vari capitoli nella costruzione di un vero e proprio impero, la grande disponibilità economica donataci dagli sviluppatori e gli hint costanti della “Signorina del Turorial” hanno reso le diverse ore passate in compagnia della nostra fattoria quantomeno piacevoli.

Non semplici, questo è certo: ci siamo ritrovati più volte a dover riavviare il capitolo della Campagna perché alcune meccaniche non fossero chiare: perché diamine i nostri animali morivano di fame quando avevamo abbastanza risorse per sfamarli? Perché i braccianti non usavano i macchinari corretti per lavorare i campi? Le risposte sono giunte col passare delle ore e dei tentativi, sicuramente non grazie alla “Signorina del Tutorial”.

Infine, la Modalità Libera, vera e propria espressione di tutto Farm Manager 2022 e ciò a cui i veri appassionati punteranno. Un vero e proprio parco giochi, in cui il videogiocatore è libero di costruire, inventare, sistemare e gestire la propria azienda al meglio delle proprie possibilità. Certo, raccomandiamo l’avvicinarsi a questa modalità esclusivamente a coloro che hanno almeno completato la Campagna, o che comunque hanno una vasta conoscenza di Farm Manager. Altrimenti altro che muscolatura del rachide.

Muy bien | Recensione Farm Manager 2022

Tecnicamente parlando, Farm Manager 2022 è un titolo visibilmente low cost, anche e soprattutto considerando il prezzo budget a cui viene venduto. Ammettiamo però che ci saremmo aspettati decisamente di peggio: certo, le texture non sono poi così belle da vedere e la vostra azienda scarseggerà in termini di dettagli, ma è stato comunque implementato un piacevole ciclo giorno-notte e i cambiamenti climatici, che miglioreranno decisamente l’atmosfera generale. Piacevole anche la colonna sonora, che vi accompagnerà per diverse ore senza stancarvi.

Un plauso all’implementazione del controller. Siamo onesti: per giocare a titoli del genere l’opzione migliore è sempre e comunque il Signor PC. Bisgona però ammettere che, perlomeno per quel che riguarda la nostra prova su PlayStation 4 per questa recensione di Farm Manager 2022, la mappatura dei tasti del controller è funzionale e piuttosto intuitiva (forse l’unica cosa intuitiva di tutto il gioco, in realtà). Una volta che avrete capito che per aprire il menù laterale sinistro vi basterà premere il touch pad del joypad PS4, sarà davvero tutto in discesa. Ah, prego.

Farming all the way

Concludiamo questa fugace recensione di Farm Manager 2022 raccomandandone l’acquisto esclusivamente a due tipi di videogiocatori: gli appassionati al franchise e chi ha davvero tante ore da spendere per poterne diventare uno. La complessità generale del titolo di Cleversan Games non è tanto un pregio o un difetto, quanto un dato di fatto. Se siete disposti ad immergervi in ore di menù e sottomenu per riuscire a governare la vostra impresa, troverete davanti a voi un titolo low-budget decisamente curato in ogni suo aspetto gestionale.

Farm Manager 2022 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Fateci sapere se lo avete giocato qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instantgaming!