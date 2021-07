Recensione Curved Space: adrenalina nello spazio

In questa recensione vi parleremo di Curved Space, il particolare sparatutto in stile arcade interamente ambientato nello spazio

L’attuale mercato videoludico si contraddistingue in positivo per la sua vastità e per l’enorme differenziazione della sua offerta. Se infatti da un lato troviamo le solite grandi major, che e provvedono a fornire nuovi titoli tripla A con cadenza oramai quasi mensile, dall’altro c’è invece l’enorme sottobosco degli sviluppatori indipendenti che, nonostante non possano competere con i grandi dell’industria dal punto di vista economico, riescono a sorprenderci realizzando dei giochi dotati di personalità univoca.

Senza ombra di dubbio Only By Midnight Ltd., lo studio che ha realizzato Curved Space, fa parte di questa seconda categoria e di fatti, nel bene e nel male, il titolo contiene al suo interno tutte le principali caratteristiche di questo tipo di produzione. Si tratta di un gioco di dimensioni relativamente piccole e dalla limitata profondità che, allo stesso tempo, è capace di attirare l’attenzione grazie a un gameplay dalle caratteristiche inusuali e uno stile grafico personale. Scopriamo insieme in questa recensione se queste particolarità sono state sufficienti a Curved Space per elevarsi al di sopra della mediocrità.

A caccia di ragni nello spazio

Come accennato nel primo paragrafo della recensione, Curved Space è un gioco di dimensioni tutt’altro che impressionanti. Questa sua caratteristica deriva anche dalla volontà di prendere a esempio i giochi arcade, che si contraddistinguono proprio per la loro semplicità e per la loro immediatezza. Questa ispirazione è visibile soprattutto nella gestione della trama che, pur essendo estremamente scarna, riesce a trasmetterci quello che ci è necessario per comprendere al meglio gli scenari che attraverseremo nel gioco.

Curved Space è ambientato in un remoto futuro, nel quale gli uomini hanno colonizzato lo spazio e hanno iniziato ad estrarre energia dal cosmo attraverso la costruzione di piccole basi spaziali. L’accumulo di energia causato da queste stazioni attira però l’attenzione di una razza aliena dalle sembianze aracnidi e insettoidi e, di conseguenza, delle astronavi vengono predisposte per la difesa degli avamposti. Essendo gli esemplari di questa razza aliene a loro volta piuttosto ricchi della stesso tipo di energia, le navicelle difensive saranno inoltre attrezzate per la loro cattura.

Uno sparatutto frenetico – Recensione Curved Space

Curved Space è uno sparatutto in terza persona nel quale il giocatore controlla una piccola astronave che, a seconda dei casi, dovrà distruggere o catturare il maggior numero possibile di alieni. Il gioco è suddiviso in livelli brevi, frenetici e ambientati all’interno di piccole mappe; in essi, oltre al cercare di non venire distrutto, il giocatore dovrà provare a portare a termine gli obbiettivi nel minore tempo possibile. Il completamento dei suddetti garantirà l’accumulo di punti e, in alcune delle modalità di gioco, l’avanzamento al prossimo livello.

Il titolo è infatti caratterizzato dalla presenza di più modalità: la classica Campagna, che permette di sbloccare nuove mappe; Arena, che consiste in una serie di sfide specifiche che permettono al giocatore di esplorare tutti gli aspetti del gameplay; Survival in cui, come suggerisce il nome, il nostro obbiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile; Endless, in cui possiamo giocare in uno qualsiasi degli scenari senza preoccuparci troppo di punteggi ed achievement. Infine, sono presenti anche le Sfide giornaliere, che ci portano a confrontarci con il resto della community e che sono accessibili solamente dopo il completamento della Campagna.

La modalità di gioco che maggiormente espone i limiti di Curved Space è la Campagna che, nonostante ci dia la possibilità di visitare nuove mappe e ci porti a confrontarci con un numero sufficientemente variegato di nemici, si distingue in negativo per l’eccessiva ripetitività degli obbiettivi proposti. A redimerla in parte, ci sono però le boss fight, divertenti e sufficientemente variegate. Viceversa, la modalità Arena risulta particolarmente avvincente proprio perché caratterizzata da una vasta diversità di obbiettivi da perseguire.

Esploratori dello spazio curvo – recensione Curved Space

Nel primo paragrafo della recensione abbiamo accennato a come gli sviluppatori di Curved Space abbiano riposto molta attenzione nella realizzazione della veste grafica del titolo. Non ci sorprende quindi notare che questa non solo sia ricca di dettagli, ma anche dotata di una personalità capace di influire in positivo sulla giocabilità. Le mappe, che rappresentano basi spaziali e corpi celesti, sono caratterizzate da superfici curve ampliamente esplorabili. Gli scenari dedicati alle basi danno poi la possibilità di muoversi su più lati delle strutture.

Tramite questo espediente, il gioco ci trasmette l’affascinante sensazione di essere attaccati a un corpo che fluttua nel cosmo. Non si limita però a questo: la struttura degli ambienti influisce infatti sulla dinamica di gioco e va tenuta di conto per la scelta delle armi della strategia da adottare per meglio completare le missioni. Questo tipo di ambientazione, visto anche il ritmo elevato del gioco, può risultare di difficile lettura per il giocatore, ma è innegabile che sia utile per rendere intriganti i livelli del gioco che, altrimenti, avrebbero risentito della loro limitata dimensione.

Infine, contribuisce all’estetica del titolo anche il design degli alieni: realizzati con modelli più semplici e geometrici rispetto a quelli dell’ambiente e delle navicelle, ci appaiono come creature provenienti da un’altra dimensione. Come già detto, questi sono poi presenti in diverse tipologie e varietà che, oltre che per i comportamenti e gli attacchi univoci, si distinguono per i diversi design.

Conclusioni

Come ripetuto in più di un’occasione durante questa recensione, Curved Space è un piccolo gioco che riesce a distinguersi grazie alla sua personalità. Questa deriva dall’attenzione posta in alcuni aspetti specifici del titolo, la cui buona realizzazione contribuisce a nascondere quasi completamente i limiti presenti in altri versanti. La scelta di realizzare un particolare sistema di esplorazione è in grado di nascondere la dimensione ridotta delle mappe, mentre la proposizione di diverse modalità di gioco rende meno evidenti i limiti del gameplay.

Questo non vuole certo dire che il titolo è esenta da difetti e, di fatti, esso pecca di longevità. Alla lunga, la scarsa profondità del gioco viene fuori, ma anche in questo caso l’impressione che si ha è che quest’ultima sia un’evenienza prevista. Il gioco non vuole essere un’esperienza massivamente immersiva che accompagni il giocatore attraverso ore e ore di contenuti; al contrario, punta e riesce a fornire un intrattenimento immediato che, nonostante la sua natura semplice, non rinuncia alla qualità.

Curved Space è stato pubblicato da Maximum Games lo scorso 29 Giugno. Il gioco è venduto a € 19,99 ed è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. Potete acquistare questo e tantissimi altri titoli attraverso la piattaforma Instant Gaming. Infine, per rimanere aggiornati sulle tutte le nuove uscite e sugli eventi più rilevanti del settore videoludico, rimanete sintonizzati con tuttoteK.