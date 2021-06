Recensione Chivalry 2: urla, sangue e risate

In questa recensione vi parleremo di Chivalry 2, il nuovo hack and slash medioevale multiplayer sviluppato da Torn Banner Studios e pubblicato da Tripwire Interactive

Chivalry 2 è il seguito di Chivalry: Medieval Warfare, un hack and slash medioevale multiplayer sviluppato e pubblicato da Torn Banner Studios nel 2012. Anche in questo secondo capitolo i giocatori potranno vestire i panni di un soldato degli Agatha o dei Massoni, due fazioni costantemente in lotta tra loro, per poi scontrarsi in battaglie folli e caotiche. Il nuovo Chivalry 2 è già disponibile sia per PC che per console e con questa recensione vi aiuteremo a capire l’effettiva qualità del titolo.

Caos controllato

Chivalry 2 si basa interamente su un combat system apparentemente semplice ma che in realtà nasconde una profondità maggiore di quanto si pensi. Fatta eccezione per archi e balestre, tutte le altre armi del gioco avranno principalmente 3 tipi di attacchi: fendenti, attacchi dall’alto e affondi. Ognuna di queste mosse avrà una specifica area d’effetto e un preciso tempo di esecuzione, ma potrete anche impiegare qualche secondo in più per caricarle e infliggere danni maggiori. Colpire un nemico per primi vi permetterà inoltre di interrompere le sue azioni, quindi sarà fondamentale capire capire quale mossa utilizzare per avere la meglio sui vostri avversari. Esistono inoltre anche tante altre azioni perfette per cogliere alla sprovvista gli avversari come ad esempio tirare calci, lanciare le proprie armi oppure eseguire finte.

Ovviamente però i giocatori non resteranno fermi a farsi colpire, ma cercheranno di difendersi o schivare. Entrambe queste azioni vi permetteranno di consumare una certa quantità di resistenza per non subire danni, ma esiste anche la possibilità di proteggersi senza alcun malus. Infatti, utilizzando un attacco mentre vi state difendendo, potrete deviare i colpi nemici all’ultimo secondo senza consumare resistenza e poi contrattaccare tempestivamente. Questa mossa inoltre vi consentirà anche di utilizzare il vostro prossimo attacco come parata, permettendovi così di affrontare contemporaneamente grossi gruppi di avversari. Per eseguire questa tecnica correttamente però dovrete utilizzare lo stesso tipo di attacco scelto dal nemico e di conseguenza dovrete osservare attentamente i suoi movimenti.

Grazie a tutte queste possibilità avrete bisogno di ragionare molto per riuscire a vincere uno scontro 1vs1 in Chivalry 2. Inoltre, nonostante la maggior parte dei combattimenti del gioco siano estremamente caotici, applicare queste tecniche vi permetterà di avere dei grossi vantaggi rispetto a chi si limita ad attaccare alla cieca nella mischia.

Attacco e difesa – Recensione Chivalry 2

Chivalry 2 è un gioco interamente online e al suo interno sono presenti diverse modalità legate a specifiche mappe. Ci sono ovviamente arene deathmatch in cui il vostro scopo sarà solamente quello di ottenere uccisioni, ma ci sono anche tante missioni con obiettivi molto vari. Ad esempio alcune volte vi troverete a dover difendere un villaggio dall’invasione nemica, mentre altre potreste essere voi a dover assaltare un castello per liberare e portare in salvo un prigioniero importante. Queste modalità possono essere affrontate in squadre da 32 o 20 giocatori e per vincere tutti dovranno collaborare per compiere diversi obiettivi entro un tempo limite.

Come però vi abbiamo già anticipato le partite di Chivalry 2 sono molto caotiche e di conseguenza le squadre non riusciranno a coordinarsi molto facilmente. Da un lato questo potrebbe frustrare alcuni giocatori, dato che a volte potreste finire col perdere miseramente per colpa degli altri, ma dall’altro pone le basi per tante situazioni divertenti. Spesso infatti potrete assistere a giocatori che si lanciano dalle catapulte, nemici pronti a scagliarvi contro gli arti di un vostro compagno e alleati troppo occupati a suonare il liuto per aiutarvi in combattimento. Tutta questa follia riesce a creare degli scenari davvero assurdi che vi faranno divertire anche durante gli scontri più accesi.

Promozione sul campo – Recensione Chivalry 2

In Chivalry 2 potrete combattere utilizzando qualsiasi cianfrusaglia vi capiti a tiro, ma per riuscire a vincere è fondamentale trovare una classe adatta a voi. Le classi del gioco sono arciere, avanguardia, valletto e cavaliere, e a seconda di quella selezionata potrete avere diversi vantaggi come specifici set di equipaggiamenti e abilità uniche. Questi ruoli sono ottimi per offrire varietà sul campo di battaglia e oltretutto possono essere anche modificati salendo di livello.

Utilizzando spesso una classe potrete infatti farle guadagnare esperienza che vi permetterà di sbloccare nuovi equipaggiamenti e addirittura nuove sottoclassi. Come se non bastasse poi anche le singole armi si potenzieranno man mano che le userete, permettendovi così di diventare più abili nel maneggiarle. Infine è possibile anche guadagnare esperienza per far aumentare il livello del vostro account, ma questo vi permetterà solamente di sbloccare oggetti estetici (che potranno anche essere acquistati con la valuta di gioco o quella premium).

Chivalry 2 è un gioco online e come tutti i titoli di questo tipo deve utilizzare dei metodi che invoglino gli utenti a non abbandonarlo. Sotto questo punto di vista sembra che Torn Banner abbia fatto centro, dato che tutte queste possibilità di progressione rappresentano un ottimo incentivo per giocare. Certo, è importante che il team continui a sostenere il gioco nel tempo con nuovi contenuti, ma attualmente sembra che stiano puntando nella giusta direzione.

Terreno instabile – Recensione Chivalry 2

Dal punto di vista tecnico il nuovo titolo di Torn Banner Studios non è affatto male. Per questa recensione abbiamo giocato la versione PC di Chivalry 2 e le prestazioni ci hanno soddisfatto anche su piattaforme di fascia media. Il gioco infatti si è dimostrato molto leggero e capace di mantenere i 60 FPS senza rinunciare troppo alla qualità grafica. Inoltre nel corso della nostra lunga prova non siamo incappati in alcun bug degno di nota.

Gli unici problemi che abbiamo riscontrato sono quelli relativi ai server. Spesso infatti siamo incappati in match che purtroppo soffrivano a causa di diversi lag spike molto fastidiosi a cui non era possibile porre rimedio. Inoltre ci siamo imbattuti anche in alcuni server instabili che non permettevano ai giocatori di respawnare correttamente e che molto spesso finivano col crashare.

Conclusioni

Adesso è finalmente arrivato il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Chivalry 2. Il nuovo titolo di Torn Banner Studios è un ottimo prodotto che sarà sicuramente in grado di offrire ore ed ore di divertimento a tutti i fan del genere. Nonostante gli scontri siano molto caotici il sistema di combattimento è abbastanza profondo e le diverse mappe e modalità disponibili riusciranno ad intrattenervi anche dopo molte ore di gioco, specialmente se giocate con degli amici. Inoltre, grazie alle diverse opportunità di progressione, avrete la possibilità di continuare a sbloccare contenuti per molto tempo. Insomma, se amate gettarvi nella mischia per affrontare dei folli scontri con leggerezza (ma non troppa), allora Chivalry 2 è perfetto per voi.

Chivalry 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.