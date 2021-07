Recensione Boomerang X: adrenalina massima

In questa recensione vi parleremo di Boomerang X, un adrenalinico FPS arena sviluppato da DANG! e pubblicato da Devolver Digital

Il mondo PC è pieno di sparatutto in prima persona veloci e adrenalinici, ed ora anche Boomerang X si è aggiunto alle loro fila. Questo titolo, sviluppato da DANG! e pubblicato da Devolver Digital, vi permetterà di affrontare orde di nemici armati solamente di una singola arma: un boomerang. Se lo strano concept alla base di Boomerang X vi ha incuriosito allora vi invitiamo a leggere la nostra recensione, così da comprendere appieno l’effettivo valore del titolo prima di acquistarlo.

Naufraghi e insetti senzienti

In Boomerang X vestirete i panni di un misterioso naufrago che finisce col restare bloccato su di un’isola apparentemente deserta. Dopo poco però scoprirete che questo luogo ospita i resti degli Yoran Mantid, un’ormai scomparsa razza di insetti antropomorfi che possedevano delle abilità magiche. A quanto pare questa civiltà si è estinta a causa dell’arrivo di delle misteriose creature oscure che faranno di tutto per cercare di farvi fuori. Per fortuna all’interno delle rovine riuscirete a trovare un potente boomerang che vi permetterà di affrontare tutte le creature in agguato sull’isola.

L’incipit è davvero molto carino e nel corso della vostra partita sarà interessante scoprirne di più sul misterioso passato degli Yoran. Boomerang X però non è un titolo che si concentra sulla narrazione e di conseguenza molti aspetti della storia non vi saranno rivelati direttamente. Da un lato però questo è un bene, dato che permette a chi preferisce concentrarsi unicamente sul gameplay di non essere costretto a sorbirsi una storia per cui potrebbe non avere interesse.

Furia e caos – Recensione Boomerang X

In Boomerang X dovrete affrontare un gran numero di battaglie adrenaliniche armati solamente del vostro boomerang. Quest’arma ha molte limitazioni date dalla sua natura, ma possiede anche diversi poteri magici estremamente vantaggiosi. Ad esempio il boomerang vi consente di scattare istantaneamente nella direzione in cui è stato lanciato, di rallentare il tempo ed è anche capace di eseguire abilità letali che si attivano in base al numero di nemici uccisi in un determinato modo.

Tutte queste abilità sovrumane potrebbero portarvi a pensare che Boomerang X sia un gioco facile, ma in realtà non è affatto così. I poteri saranno infatti fondamentali per riuscire a sopravvivere alla numerose ondate di creature oscure che cercheranno di ostacolarvi. Questi nemici si presentano in numerose forme e dimensioni differenti, e molti di loro saranno davvero difficili da sconfiggere. Alcuni hanno dei punti deboli specifici da distruggere, altri sono in grado di teletrasportarsi, mentre altri ancora sono protetti da scudi generati dai loro alleati. Per sconfiggere dei nemici così particolari sarete costretti a memorizzare le loro debolezze e sfruttarle con l’aiuto delle vostre tante abilità.

Tenere a mente come affrontare ogni nemico non è per nulla semplice e, come se non bastasse, i combattimenti saranno complicati ulteriormente dal caos della battaglia. Il gioco infatti è composto unicamente da arene in cui dovrete affrontare ondate di mostri quasi infinite. Certo, per vincere vi basterà uccidere i pochi nemici segnalati da un simbolo giallo, ma nel mare di trappole e proiettili in cui vi troverete sarà difficile anche solo localizzarli.

Grazie alle tante abilità a vostra disposizione, combattere in mezzo questo caos sarà estremamente appagante e soprattutto divertente. Inoltre, visti i rapidi tempi di caricamento del gioco, anche in caso di ripetute sconfitte non rischierete mai di sentirvi frustrati.

Stile da vendere – Recensione Boomerang X

Per quanto riguarda il comparto tecnico non c’è molto da dire su Boomerang X. Il gioco non brilla particolarmente dal punto di vista grafico ed è abbastanza leggero da riuscire a girare su PC di fascia media senza cali di frame anche durante le sequenze più concitate. Inoltre nel corso della nostra prova non ci siamo imbattuti quasi in nessun bug.

D’altra parte il titolo riesce a distinguersi molto sotto il punto di vista artistico. Boomerang X infatti possiede un particolarissimo stile quasi da fumetto che è nato grazie ad un utilizzo non convenzionale degli shader di Unity. Questo stile artistico riesce a spiccare molto anche grazie alle ambientazioni estremamente curate e soprattutto agli originalissimi design dei nemici. Il gioco inoltre è molto valido anche per quanto riguarda il sonoro, con effetti audio soddisfacenti e soprattutto una colonna sonora perfetta per gettarsi nella mischia.

Conclusioni

Adesso è finalmente arrivato il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Boomerang X. L’FPS arena di DANG! è davvero tosto, ma sarà in grado di dare tantissime soddisfazioni agli amanti del genere. I combattimenti sono estremamente rapidi e caotici, ma grazie alle vostre tante abilità riuscirete a destreggiarvi tra i pericoli ambientali e gli attacchi dei nemici. Inoltre, se siete dei giocatori che amano le storie misteriose, di sicuro resterete affascinati dall’enigmatico mondo di Boomerang X.

L’unica pecca del titolo è rappresentata dalla durata (che ammonta all’incirca a 3 ore) ma, vista la densità di combattimenti al cardiopalma, godrete comunque di un’esperienza molto soddisfacente. Inoltre dopo aver completato il gioco potrete gettarvi anche nel New Game +, una nuova partita in cui dovrete affrontare orde più numerose e nemici più potenti. Insomma, se siete degli amanti di questo tipo di FPS super adrenalinici, di sicuro Boomerang X non vi deluderà.

Boomerang X è disponibile ora per PC e Nintendo Switch.