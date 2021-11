Recensione Beyond a Steel Sky: figlio di un futuro passato

Tornare ad Union City ha ancora il suo perché? Scopritelo grazie alla nostra recensione di Beyond a Steel Sky

Gli anni ’90 sono stati senza ombra di dubbio il periodo d’oro delle avventure grafiche. Certo, il genere aveva avuto un buon impatto anche in precedenza, basta pensare alle esperienze testuali come Zork, oppure ai complessi cross-over tra scritto ed immagini delle prime produzioni Sierra. La svolta più massiccia, però, capace di sdoganare questo peculiare modus giocandi, si è verificata proprio nel decennio appena citato, grazie all’incommensurabile apporto fornito da LucasArts, capace di generare un’eredità terza degna di nota: il ricordo di titoli come Simon the Sorcerer, Legends of Kyrandia e Discworld, non potrà che far scendere una romantica lacrimuccia sul volto degli appassionati.

Esulando un attimo dal fantasy, dal piratesco e da tutto ciò che ha a che fare con tentacoli viola e cronobinetti, viene davvero difficile non volgere lo sguardo in una direzione completamente differente che, pur non rinunciando ad un pizzico di ironia, è caratterizzata da tematiche ed ambientazioni completamente differenti.

E così facendo è semplice pensare subito a Revolution Software, e alla futuristica Union City protagonista di quell’indimenticabile Beneath a Steel Sky, un agglomerato urbano dai tratti cyberpunk che è possibile tornare a visitare ancora una volta anche oggi, a ben 25 anni dal debutto, grazie a Beyond a Steel Sky, seguito ufficiale delle avventure di Robert Foster in arrivo anche su console, che proviamo a raccontarvi nella nostra recensione.

Felicità per tutti

A dispetto dei 5 lustri che ci separano da quel lontano 1994, nel mondo tratteggiato in Beyond a Steel Sky sono soltanto 10 gli anni che separano la fine della precedente avventura dall’incipit del nuovo lavoro firmato nuovamente da Charles Cecil e Dave Gibbons. Una volta lasciata Union City in mano a Joey, l’IA sua inseparabile amica, Robert è tornato a vivere in serenità nella Radura, lasciandosi alle spalle il proprio passato.

Il destino, però, sembra avere in serbo per lui ben altri piani: durante una battuta di pesca, una misteriosa macchina emersa dalle acque finirà per rapire il piccolo Milo, uno degli abitanti del suo villaggio, lasciando il buon Robert sgomento. Deciso a non abbandonare il giovane, il nostro eroe si lancerà all’inseguimento dei rapitori finendo, come prevedibile, per ritrovarsi ancora una volta alle porte di Union City.

Bastano pochi minuti per rendersi conto di come tutto sia cambiato rispetto a 10 anni prima, con Joey sparito nel nulla e con un consiglio composto da 5 differenti ministeri a governare quella che sembra essere divenuta una felice utopia. Costretto ad assumere una differente identità, al fine di superare lo stretto sistema di sorveglianza che regola gli accessi, Robert finirà per ritrovarsi ben presto coinvolto in una misteriosa cospirazione, con il rapimento di Milo che rappresenta solo la punta di un iceberg ben più complesso ed ingombrante, che lo porterà a fare luce sulla vera essenza di questa Union City così cambiata.

Sorretta da una serie di dialoghi ben scritti, in cui umorismo e tematiche ben più complesse si ritrovano a convivere felicemente, come nel capitolo precedente, la storia di Beyond a Steel Sky scorre senza intoppi dall’inizio alla fine, seppur manchino quei colpi di scena e quelle situazioni capaci di renderla davvero memorabile.

Certo, non sono rari i momenti interessanti, ma complice un cast non sempre tratteggiato alla perfezione, oltre ad un finale un po’ troppo condensato, si finisce per perdere un pizzico di quella grandezza che aveva caratterizzato il debutto di questo franchise. Fortunatamente, a dispetto dei numerosi rimandi al citato Beneath, è possibile godersi l’esperienza anche se si è dei novellini, con i veterani che comunque non potranno che apprezzare i numerosi (e piacevoli) richiami al passato.

Cambio di prospettiva – Recensione Beyond a Steel Sky

Pur essendo il sequel diretto di una classica avventura punta e clicca, Beyond a Steel Sky varia nettamente e con estrema consapevolezza l’impostazione ludica generale, scegliendo di adottare un approccio tridimensionale, tipico degli adventure moderni. Tale scelta è andata anche ad influire direttamente sul gameplay vero e proprio, che non poggerà più sulla canonica interazione massiva tra oggetti e scenario, a cui si accompagnava un costante backtracking.

Semplificando il tutto, Revolution ha optato per una serie di ambienti autoconclusivi che, per quanto collegati tra loro in determinate circostanze, sapranno di volta in volta presentare al loro interno tutti gli elementi utili a risolvere gli enigmi del caso. Questi ultimi poggeranno pochissimo sulle interazioni appena descritte, ma si baseranno spesso sull’osservazione e sui dialoghi, oltre che su di un peculiare dispositivo di hacking che Robert reperirà nelle prime battute dell’avventura: per mezzo di tale strumento, saremo in grado di collegarci alle varie apparecchiature elettroniche presenti ad Union City, delle quali potremo modificarne il comportamento per mezzo di alcuni diagrammi di flusso su cui potremo agire.

Si tratta di un espediente ludico sicuramente interessante, capace di modificare in modo riuscito il canonico approccio, e che pertanto ci sentiamo in dovere di promuovere. Questo insieme di meccaniche ha dato vita ad un set di puzzle mai troppo astrusi (salvo un paio di casi), che poggeranno tutti su di una logica decisamente coerente: dite addio a quelle chiavi inglesi scimmiesche (brutta cosa basare tutto su giochi di parole intraducibili), e riscoprite l’universale utilità di un fido piede di porco.

Se poi doveste trovarvi in estrema difficoltà, il gioco proporrà comunque una serie di aiuti in-game, che partendo da indizi via via sempre più specifici, sapranno portare chiunque alla giusta conclusione. Proprio per questo è difficile fornire una stima effettiva delle longevità complessiva, mai come in questo caso soggettiva: nel nostro caso, possiamo dire di aver portato a termine l’avventura in poco più di 10 ore, senza ricorrere alle soluzioni, e rimanendo incagliati solo in una situazione, unicamente perché non avevamo scorto un elemento interattivo.

Ricostruire il passato – Recensione Beyond a Steel Sky

Il tempo passa per tutti, soprattutto in ambito videoludico, e pensare di ritrovarsi nuovamente al cospetto di una grafica in pixel art, per quanto eccellente, sarebbe stato quanto mai fuori luogo. Sposando un approccio sicuramente più moderno ed al passo con i tempi, Revolution ha scelto di affidarsi ad una resa completamente tridimensionale, sfruttando l’Unreal Engine ed uno stile grafico caratterizzato da un cel shading davvero piacevole.

Il tutto senza rinunciare all’apporto creativo di Dave Gibbons: il fumettista britannico, noto per Watchmen, Superman e molti altri lavori supereroistici, torna nuovamente a fornire il suo apporto in termini di design, conferendo al tutto un look sicuramente peculiare, sebbene forse un po’ più anonimo e mainstream rispetto al lavoro precedente.

Le modifiche più marcate, comunque, hanno investito il design della stessa Union City, adesso più lontana alle cupe e atmosfere cyberpunk passate, sostituite da un look più solare e colorato, in cui marcate influenze art déco la rendono più simile alla Columbia di Bioshock Infinite, piuttosto che ad una decadente metropoli futuristica.

Il maggiore peso del comparto grafico, comunque, non ha portato il codice PS4 fornitoci (testato in retrocompatibilità su PS5) a patire particolari scossoni: il gioco si è mantenuto fluido in ogni circostanza, con solo qualche leggero ritardo nel caricamento delle texture in occasione delle varie transizioni di scenario, a cui si sono accompagnati dei brevi scatti in una singola frazione dell’avventura. Sul fronte sonoro ci troviamo al cospetto di un doppiaggio in inglese di buonissima fattura, coadiuvato da una buona localizzazione testuale in italiano.

Come home

Tornare ad Union City è stato come fare un piacevolissimo tuffo in un passato remoto, ma mai davvero dimenticato. Sebbene molto differente rispetto al precedente lavoro, il nuovo titolo firmato Revolution Software ha riportato in auge un setting affascinante, capace di segnare in maniera indelebile il mondo delle avventure grafiche di una volta. Per quanto riuscito ed intrigante, però, il ritorno sulle scene di Robert e Joey non riesce a replicare la grandiosità del loro debutto, proponendo un’avventura meno complessa e sfaccettata, anche se sorretta da delle buone intuizioni ludiche (vedi il sistema di hacking).

Va detto che non era semplice riproporre con efficacia un mondo ludico così dannatamente distante, sia a livello temporale che puramente concettuale, e proprio per questo è ostico rimproverare al team il suo voler rendere il tutto molto più accessibile che in precedenza. Pur al netto di queste piccole criticità, comunque, il ritorno ad Union City si configura come una più che discreta esperienza ludico/narrativa che, per quanto non in grado di rivaleggiare con l’opera originale, riesce a rielaborarne con coraggio e relativa efficacia meccaniche e tematiche.

Con questo si conclude la nostra recensione, pertanto non possiamo fare altro che invitarvi a rimanere in compagnia di tuttoteK, oltre a dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.

7.5 Il peso del passato Punti a favore Mondo di gioco sempre affascinante…

