Recensione Astria Ascending: un classico JRPG

In questa recensione vi parleremo di Astria Ascending, il titolo sviluppato da Artisan Studio che si ispira ai classici videogiochi di ruolo nipponici

All’interno del genere RPG sono sempre esistite due principali scuole di pensiero, quella occidentale e quella orientale. I giochi appartenenti a questa seconda corrente sono solitamente definiti JRPG (abbreviazione di Japanese Role Play Games), essendo stato il Giappone per anni l’epicentro della produzione videoludica asiatica. Nonostante non sia stato sviluppato da una azienda con sede in Asia, non ci sono dubbi riguardo al fatto che Astria Ascending prenda ispirazione da questo filone.

All’interno del titolo sviluppato da Artisan Studio sono evidenti le influenze derivanti da classici come Final Fantasy e Dragon Quest, sia per quanto riguarda le meccaniche di gioco sia nelle scelte estetiche. D’altra parte, il gioco non vuole certo limitarsi a essere un omaggio ai capolavori del passato e cerca, pur rimanendo molto fedele agli stilemi del suo genere di riferimento, di affermare le propria individualità. In questa recensione scopriremo se la scelta di Astria Ascending di adottare una formula storica si è rivelata vincente.

Una ascesa al cielo che è anche una condanna

Iniziamo questa recensione parlando dell’ambientazione di Astria Ascending che, grazie soprattutto alle scelte estetiche compiute dal team di sviluppo, è uno dei suoi punti di forza. Le vicende narrate in questo gioco hanno luogo nell’immaginario mondo di Orcanon, mentre i suoi protagonisti sono i Demigod, gli eroi chiamati a difenderlo. Tra di essi ci sono rappresentanti di tutte le le razze presenti nel mondo e di tutti gli strati della società; ad unirli è il loro destino: dopo tre anni di attività, sono destinati ad ascendere, cioè a sacrificare la loro vita per rinforzare le leggi che mantengono l’equilibrio del mondo.

Proprio quando mancano pochi mesi al momento dell’ascensione, una minaccia mai vista prima si abbatte sul mondo. Gli Astrae, i rappresentanti in Terra delle divinità, si sono alleate con i mostruosi Noise e stanno attaccando gli abitanti di Orcanon. Il compito dei Demigod è quello di porre fine a questo attacco e scoprono presto che, a differenza di quanto può sembrare, l’inedita situazione li riguarda personalmente.

La trama, intrigante anche se a tratti eccessivamente contorta, è stata realizzata in collaborazione con Kazushige Nojima, che in passato ha preso parte alla scrittura del soggetto di alcuni capitoli della saga di Final Fantasy. Purtroppo, il potenziale del lavoro di Nojima è fortemente limitato dal ritmo eccessivamente lento con cui gli eventi si susseguono. Si fa infatti fatica a rimanere coinvolti nelle vicende dei personaggi, specialmente nella prima parte.

Tra il JRPG e il Platform – Recensione Astria Ascending

Il gameplay di Astria Ascending non si fa certo notare per la loro originalità. Questo è infatti chiaramente ripreso dai già citati titoli classici del videogioco di ruolo alla giapponese. Fanno però eccezione le meccaniche legate all’esplorazione, che riprendono invece alcune caratteristiche del Platform. Il movimento è infatti limitato al solo scorrimento laterale e il giocatore, per avanzare, è chiamato a risolvere puzzle e a saltare da una piattaforma all’altra. Questo sistema si inserisce all’interno di un comparto grafico in 2D ed è funzionale alla esposizione dell’ottimo lavoro svolto dagli artisti nella realizzazione degli ambienti.

Sempre all’interno della fase di esplorazione, si è spesso chiamati a interagire con gli elementi che compongono l’ambiente per riuscire ad avanzare. È un peccato però che, fatta eccezione per gli PNG, non siano presenti elementi con cui interfacciarsi per avere maggiori informazioni sulla storia o sulle caratteristiche del luogo che si sta esplorando. La loro presenza avrebbe infatti conferito vitalità al mondo che i personaggi attraversano.

Dove il gioco è invece perfettamente fedele agli stilemi del JRPG è nel combattimento, organizzato a turni, e nella gestione dei personaggi. Quest’ultima colpisce favorevolmente per la sua profondità, oltre che per la relativa libertà che garantisce: tutti i personaggi hanno più di un punto di forza e il giocatore è chiamato a scegliere quale aspetto accrescere. La fase di combattimento è invece fin troppo classica e, per quanto priva di particolari difetti, non risulto particolarmente brillante.

Le bellezze del mondo di Orcanon – Recensione Astria Ascending

In più punti di questa recensione si è accennato alla bellezza estetica di Astria Ascending; il gioco non fa segreto di puntare molto proprio sull’aspetto visivo, che è stato realizzato partendo da sfondi disegnati a mano. Questi ultimi colpiscono fin da subito per la loro qualità e contribuiscono non poco a elevare l’esperienza del giocatore.

Meno ispirato è il design dei personaggi che, specialmente per quelli di razza umana, riprende molti dei cliché tipici dello stile manga. In ogni caso, ancora una volta è degno di encomio il lavoro svolto dai disegnatori, che hanno realizzato diversi modelli di ogni carattere per fare in modo che il loro aspetto si adatti al tipo di equipaggiamento e al tipo di build che gli si affida.

Alla bellezze degli ambienti si affianca poi l’ordine e la chiarezza dei menù di gestione, che ci suggeriscono una direzione artistica chiara e attenta. Un attimo meno ispirato è invece il design dei livelli, specialmente per quanto riguarda i dungeon. All’interno di questi si intuisce come la ricerca estetica sia stata in parte sacrificata per concentrarsi invece sulla giocabilità.

Nonostante i passaggi complessi e le varie insidie che si è chiamati ad affrontare, queste caverne finiscono per risultare tutte molte simili tra loro. Infine, è giusto far notare che, anche per quanto riguarda l’aspetto visivo, Astria Ascending tende a far tornare alla mente doversi giochi del passato. In particolare, il già citato design dei livelli è chiaramente ispirato a Valkyrie Profile e, alla lunga, l’effetto dejà vu finisce per stancare.

Conclusioni

In praticamente tutte le sezioni di questa recensione abbiamo indicato come Astria Ascending faccia riferimento a un gioco del passato. Di fatti, nonostante la cura che il team di sviluppo ha posto nella sua realizzazione, il gioco finisce per risultare un prodotto meramente derivativo, quasi totalmente privo di elementi univoci. D’altra parte, nonostante questa sua mancanza di originalità, il videogioco può contare su di una estetica curata e su una direzione artistica di assoluto livello.

La mancanza di originalità potrebbe disturbare gli appassionati di questo genere, che in Astria Ascending non troveranno niente di nuovo. D’altra parte, per coloro che invece sono poco avvezzi al JRPG, il titolo di Artisan Studio potrebbe essere l’occasione per avvicinarsi a questo filone.

