Recensione Anonymous;Code: l’attesa del piacere è essa stessa piacere

Parlare di Anonymous;Code in una recensione completa senza fare alcuno spoiler di trama è veramente difficile. Di Visual Novel, chi vi scrive, ne ha recensite diverse, ma mai come in questo caso ci siamo sentiti in difficoltà. Sarà che si parla comunque della nuova opera di Mages (chi si ricorda ancora di Steins;Gate?) e sarà che il gioco è stato rinviato così tante volte dopo il suo annuncio nel 2016 che quasi ci eravamo dimenticati della sua esistenza. E diciamo quasi perché, quando finalmente Spike Chunsoft ha annunciato la pubblicazione anche in occidente, i nostri giovani cuoricini hanno avuto un sobbalzo piuttosto importante.

Deep Shadow | Recensione Anonymous;Code

Sì perché in realtà Anonymous;Code è arrivato in Giappone, in esclusiva per Nintendo Switch, nel corso del 2022. Abbiamo atteso dunque un nuovo estenuante anno prima di ricevere la buona novella: l’arrivo, anche in occidente, stavolta anche su PS4 e PC. È valso la pena attendere così a lungo? Possiamo anticiparvi che la risposta è quasi assolutamente sì, sebbene con alcune riserve. Partiamo però dal motivo per cui scrivere una recensione di Anonymous;Code è così dannatamente difficile: solo perché è una Visual Novel, e quindi intrinsecamente legato al concetto di spoiler? Non solo.

Il titolo è la sesta iterazione della linea principale della serie Science Adventure, che comprende, oltre al già citato Steins;Gate, altri grossi pilastri del genere come Chaos;Head e Robotics;Notes. Sono titoli, questi, che a molti di voi diranno poco o nulla, ma per tutti gli appassionati di Visual Novel, così come della serie stessa di Mages, sono vere e proprie pietre miliari che andrebbero giocate più e più volte nel corso della vita. Capirete dunque bene le nostre elevatissime aspettative da parte di Anonymous;Code e di quanto avessimo paura di rimanere delusi. Delusione che non c’è stata, ed è dunque davvero difficile non trasmettere semplici emozioni personali in questa recensione. Eccoci dunque tornati al punto di partenza.

Cyber Force Doll | Recensione Anonymous;Code

Siamo nel 2037, in una post-apocalittica versione della nostra realtà ipertecnologica e futuristica. Sono dunque all’ordine del giorno concetti come la Realtà Aumentata, le Intelligenze Artificiali, le simulazioni, i sensori, gli scanner biometrici e quant’altro. Il nostro protagonista è Pollon Takaoka (un nome eccezionalmente d’impatto, lo ammettiamo), un giovane e promettente hacker che ha dalla sua, oltre alle innate capacità di spionaggio hardware e software, anche un gran cuore. Cuore che lo mette decisamente nei guai quando, a seguito del fortuito incontro con una tanto misteriosa quanto carina Momo Aizaki, si ritrova invischiato in cospirazioni internazionali fra grandi potenze mondiali.

E non diremo assolutamente altro riguardante la trama principale di Anonymous;Code perché, vi assicuriamo, che qualsiasi parola aggiuntiva potrebbe essere di troppo. Quel che possiamo fare, però, è analizzare quanto il comparto narrativo di questa iterazione della serie Science Adventure possa davvero funzionare ed essere accattivante sin dalle prime battute. La risposta secca: davvero tanto, ma lasciateci spiegare.

Overcoming | Recensione Anonymous;Code

Quel che viene narrato in Anonymous;Code è un mix di hard sci-fi, mistero e intrighi politici molto interconnessi fra loro, in maniera quasi viscerale. Per seguirla appieno, dovrete necessariamente aprire ogni voce del Codex, anche quelle che vi sembrano più inutili, perché riveleranno una lunghissima serie di dettagli che migliorano la comprensione delle vicende, del mondo e dei personaggi che lo abitano. Come in ogni iterazione della serie Science Adventure, perdere un tassello significa perdere parti significative di narrativa.

Sembra tutto così complesso quando in realtà non lo è: è semplicemente una Visual Novel e, in quanto tale, segue delle regole. Non potrete passivamente leggere ore ed ore di dialoghi senza porvi interrogativi e cercare risposte nei meandri delle voci dell’enciclopedia in-game. Dovrete essere attenti osservatori e accurati lettori per cogliere tutto quanto, ogni sfumatura e ogni eccesso. Ed è proprio in questo che Mages dà il meglio di sé: rendere complesse e intriganti storie che, se riassunte, potrebbero sembrare quanto mai banali e scontate. Vero Steins?

Breakthrough | Recensione Anonymous;Code

Ciò che ci ha quantomeno fatti perplimere è la meccanica di gameplay principale. In questo caso dobbiamo fare una piccola anticipazione, ma non è nulla che già non si sapesse in realtà. Pollon, ad un certo punto della storia, riuscirà ad entrare con i suoi visori all’interno della schermata di salvataggio e caricamento di Anonymous;Code. Cosa vuol dire? Che in determinati momenti e sotto certe condizioni, il protagonista sarà in grado di riportare se stesso nel passato, ricaricando un salvataggio precedente, per cambiare le cose.

Sul fronte narrativo vi assicuriamo che funziona quasi tutto, quindi è una meccanica ben studiata e implementata nel gioco. Ciò che ci ha fatti storcere un po’ il naso sono due fattori: il primo è, banalmente, che i momenti in cui utilizzare questo potere sono scriptati. Questo vuol dire che non potremo decidere noi quando far saltare Pollon nel passato, ma anzi, e qui il secondo nodo spinoso della faccenda, dovremo beccare momenti specifici per convincerlo a farlo. Tutto ciò ci ha lasciati, in alcune occasioni, interdetti sul come procedere, rendendo l’andamento della narrazione a tratti un po’ farraginoso.

Numerical expression | Recensione Anonymous;Code

È pur vero, però, che col proseguire della storia questa meccanica porterà a risvolti decisamente interessanti e inaspettati. La meccanica è tutto sommato ben integrata nella narrativa, con spunti soddisfacenti e una sceneggiatura scritta decisamente bene per sopportare tutti questi viaggi nel tempo senza implodere dopo poche righe.

Esteticamente parlando, Anonymous;Code si presenta con una grafica in cel-shading molto ben realizzata, sia per quanto riguarda i personaggi sia per le ambientazioni. La nostra prova è avvenuta su Nintendo Switch e vi consigliamo di giocarlo decisamente in modalità portatile, specialmente se avete una OLED, perché i colori sgargianti utilizzati da Mages rendono davvero molto bene sulla piccolina di casa Nintendo. Unica pecca sono le animazioni nel corso dei “filmati”, completamente soprassedibili e che avrebbero potuto essere tranquillamente evitate.

Her Memory

Chiudiamo questa veloce recensione di Anonymous;Code sperando di non dover aspettare altri 7 anni per poter mettere le mani su un’altra avvincente interazione della serie Science Adventure. Pur ammettendo che ci mancano i tempi di Steins;Gate, anche in questo caso i ragazzi di Mages hanno saputo mettere su un impianto narrativo da paura, con personaggi molto ben scritti e colpi di scena ad ogni angolo. La meccanica di gameplay principale poteva essere meglio implementata così come sarebbero stati evitabili e risparmiabili i soldi impiegati nelle animazioni, ma sono comunque simbolo di un’azienda che punta a rinnovarsi e a migliorare, quando già sa fare una cosa eccellentemente: narrare. E anche stavolta c’è riuscita alla grande.

Anonymous;Code è attualmente disponibile su Nintendo Switch, PS4 e PC. Fateci sapere se lo avete giocato qua sotto nei commenti, e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!

8.2 Ad maiora Punti a favore Narrazione come sempre impeccabile

Narrazione come sempre impeccabile Meccaniche di gameplay ben integrate...

Meccaniche di gameplay ben integrate... Cel-shading ben realizzato... Punti a sfavore ... ma si poteva fare meglio

... ma si poteva fare meglio ... però le animazioni potevate anche non farle