Recensione AEW: Fight Forever, un nuovo timido inizio

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, i punti di forza e di debolezza di AEW: Fight Forever, il nuovo titolo di Yuke’s e THQ Nordic che vuole porsi come antagonista dei titoli WWE

Il mondo dei videogiochi legati allo sport ha virato, nel corso degli ultimi anni, in maniera sempre più marcata verso il realismo totale, o almeno un tentativo in tal senso. Dal calcio, al basket, passando per il golf, qualsiasi sport viene riprodotto in maniera quasi maniacale in un tentativo, a volte riuscito a volte meno, di gettare il giocatore in un qualcosa di completamente realistico, verosimile e immersivo. Questo anche nel mondo del Wrestling, grazie alle annuali (e talvolta di discutibile qualità) produzioni come quelle di 2K Games.

Whatcha Lookin’ At | Recensione AEW: Fight Forever

La predominanza in questo ambito è ormai, da decenni, quella di WWE, sia in mero ambito sportivo e di campionato, sia più prettamente a quanto trattiamo qui su tuttotek.it a quello videoludico. Ormai, dai tempi dei primi Smackdown Vs. Raw su PlayStation 2, 2K Sports sembra avere il monopolio del ring. Quest’anno, però, un vivace concorrente si è presentato a combattere. Nel 2019, per porre fine allo strapotere della WWE, è nata la AEW, All Elite Wrestling. Dunque Yuke’s e THQ Nordic (che in realtà hanno entrambi lavorati ai capitoli della WWE prima di 2K) hanno dato vita a AEW: Fight Forever, ora disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Nintendo Switch di cui vi parliamo in questa recensione. Sarà breve, promesso.

Con AEW, Yuke’s ha dunque tentato un mezzo passo indietro dal mondo del realismo e della simulazione a quello più squisitamente arcade. In questo senso, Fight Forever ha aperto le porte alla semplicità di utilizzo e, ancora di più, alla spettacolarizzazione delle mosse di ciascun combattente. E sebbene queste ultime non siano tornate ai vecchi fasti, è indubbio quanto, pad alla mano, AEW sia facile da comprendere e padroneggiare. Il gioco vi mette a disposizione una campagna in giocatore singolo, le semplici lotte contro la CPU e quelle online competitive.

Narcissist | Recensione AEW: Fight Forever

Tutte e tre le modalità hanno un qualcosa in comune che sì, ci si poteva aspettare dal primo titolo di una nuova serie, ma no, non pensavamo a questi livelli: in due parole, sono scarne. Troppo, a dir la verità, quasi all’osso per essere precisi. Non ci aspettavamo sicuramente una quantità e una qualità di contenuto ai livelli della serie WWE, questo è certo, però forse un qualcosa in più, considerando che si andava a battere un terreno ben disteso da anni ed anni di iterazioni annuali, qualcosa in più, dicevamo, forse lo esigevamo.

Se il comparto online, ad esempio, è una mera riproposizione del single-player senza aggiunte o guizzi particolarmente rilevanti, la modalità Esibizione (ossia quella di lotta contro la CPU) manca di tantissime modalità interessanti e proprietarie della AEW, fermandosi alle basi e senza azzardare un piccolo passo in avanti. La modalità carriera, chiamata Road to Elite, invece, vi metterà nei panni di un lottatore AEW per un anno intero, replicandone match, attività e vita di tutti i giorni. Sebbene sia effettivamente la più interessante delle tre proposte, anche questa modalità è ridotta all’osso in termini sia di contenuto, sia di vera e propria presentazione.

Electro Animo | Recensione AEW: Fight Forever

Permea tutta la produzione quella sensazione di “è solo un punto di partenza”, come se il tutto fosse nella mente degli sviluppatori, ma dovesse ancora essere approfondito, arricchito. Oltre ai match, di cui parleremo dopo, ogni settimana di Road to Elite ci metterà nelle mani tre giorni di attività libere, in cui potremo decidere se allenarci, andare a mangiare fuori o, semplicemente, recuperare le energie. Una buona idea per dare l’impressione di star gestendo effettivamente la vita del nostro atleta, se non fosse che ogni attività viene rappresentata esattamente con le stesse scene, le stesse battute, le stesse animazioni. Monotonia ovunque.

La stessa monotonia che permea i match, decisamente meno ricchi in termini tecnici rispetto ai WWE, ma in fondo è quello che AEW stava ricercando: l’immediatezza. Ogni lottatore avrà a disposizione una barra che, se svuotata a suon di pugni, calci e schiaffi, lo porterà ad essere molto più soggetto a finisher, mosse speciali e atterramenti. Ed è qui che interviene la monotonia di cui sopra: una volta imparato a schivare correttamente e a gestire bene il ring, ogni scontro sarà un susseguirsi di schiaffoni, finisher, atterramento e così via, con poche e decisamente poco divertenti variabili.

Tecnicamente parlando il titolo è senza infamia e senza lode. Abbiamo provato AEW: Fight Forever su PlayStation 5 senza alcun problema, con caricamenti piuttosto veloci e senza riscontrare bug o glitch di sorta, che in titoli del genere è quasi una manna dal cielo. A livello di animazioni e fedeltà dei modelli ancora c’è molta strada da fare, così come un po’ in tutta la produzione di Yuke’s.

Redeemer

Terminiamo questa recensione di AEW: Fight Forever considerando questa nuova idea di Yuke’s, più che come un rivale più immediato di WWE, di un suo punto di partenza. Se infatti la semplicità e l’intuitività, pad alla mano, del titolo sono veramente interessanti, d’altronde il gioco è decisamente fin troppo arretrato sotto tanti punti di vista. Staremo a vedere come evolverà e che direzione vorranno fargli prendere gli sviluppatori, sperando di poter continuare comunque a godere di una semplicità che, nel genere, mancava davvero da tanto.

AEW: Fight Forever è attualmente disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Fateci sapere se lo avete giocato qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!

6.5 Una partenza... lenta Punti a favore Semplicità pad alla mano

Semplicità pad alla mano Tecnicamente sorprendentemente stabile

Tecnicamente sorprendentemente stabile Tanti buoni spunti... Punti a sfavore ... non sfruttati appieno

... non sfruttati appieno Molto scarno, sia in termini di contenuti sia di realizzazione

Molto scarno, sia in termini di contenuti sia di realizzazione Mancano modalità e lottatori propri della AEW

