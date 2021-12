Battlefield: il nuovo gioco potrebbe essere un battle royale

Neanche un mese è passato da quando DICE ha rilasciato il suo nuovo gioco della saga di Battlefield. Il lancio del titolo è stato seguito da numerosi problemi tecnici, e per tutta risposta lo studio ha già apportato patch piuttosto importantial gioco, tra cui le missioni settimanali, una modalità deathmatch a squadre con veicoli, una nuova mappa e vari miglioramenti alla quality of life. Anche la UI e gli indicatori sono stati resi più facili alla vista, aggiungendosi alla lista che supera le 150 risoluzioni di bug effettuate. E mentre DICE stessa sta al contempo subendo un cambiamento profondo all’interno dello studio, si inizia già a parlare di come Battlefield potrebbe in futuro essere un Hero Shooter con elementi battle royale.

Quando Battlefield 2042 fu annunciato, emersero numerosi voci riguardo l’inserimento di una modalità battle royale, che furono però smentite prima dall’insider Tom Henderson e poi da DICE stessa, dando la parvenza di voler rimanere fedele alle classiche partite multiplayer. Adesso, una nuove voce sul prossimo gioco della serie proviene sempre dallo stesso insider, individuo oramai conosciuto da tutti i fan della serie sparatutto e che si è quindi mostrato corretto in molte sue affermazioni inerenti la saga. Egli sostiene che il nuovo gioco di Battlefield potrebbe essere stavolta un vero e proprio Hero Shooter, andando perciò ad affiancarsi a titoli come Apex Legends ed Overwatch, includendo anche il famigerato battle royale.

The next Battlefield title is scoped as a hero shooter of sorts – It's not a removal of specialists, but an enhancement of them. #Battlefield2042 has always been intended to be a stepping stone to a "hero shooter" with a Battle Royale – It was just executed poorly.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021