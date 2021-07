Zelda The Lost Records: arriva l’espansione fan made per Breath of the Wild

L‘espansione Zelda The Lost Records vuole portare Skyward Sword all’interno di Breath of the Wild

Il famoso modder di Zelda chiamato Waikuteru sta preparando una nuova mod chiamata The Lost Records. Questa nuova mod sarà presto disponibile come espansione per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e sarà dedicata alla storia di Link vista all’interno di Skyward Sword, che tra l’altro presto uscirà in versione rimasterizzata per Nintendo Switch per festeggiare i 35 anni della saga di Zelda.

Zelda The Lost Records la nuova mod fan-made dedicata alla famosa saga di Nintendo

Il modder ha rivelato diversi dettagli legati a Zelda The Lost Records, un rifacimento giocabile come espansione all’interno di Breath of the Wild. Il titolo ci porterà all’inizio della timeline della saga, con Link che si ritroverà all’interno dello Skyview Temple visto in Skyward Sword. Da qui dovrà partire alla ricerca di Zelda in una nuova avventura che comprende nuovi oggetti tratti dalla storica avventura uscita in origine per Nintendo Wii. All’interno della mod sono stati inseriti anche nuovi nemici come il temibile Demon Lord Ghirahim, che avrà anche una boss fight dedicata.

La mod sarà disponibile dal 14 luglio. Il modder Waikuteru non è nuovo a questo tipo di operazioni: in passato aveva già pubblicato una mod, sempre per Breath of the Wild, chiamata Second Wind che aggiungeva diversi nuovi contenuti al gioco originale. Nel frattempo, in attesa dell’arrivo del sequel di Breath of the Wild, il 16 luglio arriverà la versione in HD di Skyward Sword, che avrà diversi cambiamenti e miglioramenti per adattarsi a Nintendo Switch.

