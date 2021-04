Ys IX: Monstrum Nox, ecco la data d’uscita su Switch e PC

Nihon Falcom ha finalmente annunciato la data d’uscita di Ys IX: Monstrum Nox, arrivato su PS4 lo scorso febbraio, anche su Nintendo Switch e PC

Vi abbiamo già ampiamente parlato, lo scorso febbraio, di Ys IX: Monstrum Nox in una dettagliata recensione, che potete trovare cliccando qui. L’ultima iterazione della più che interessante serie di Nihon Falcom, che in occidente stenta sempre a decollare come qualsiasi altro JRPG di nicchia, ci ha saputi stupire sotto moltissimi punti di vista, forse ancor più di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, sempre della stessa azienda. Quel che manca ai titoli di Falcom è, come sempre, un miglioramento tecnico che difficilmente arriverà mai, considerando la poca popolarità dei giochi e il loro basso budget. Quel che è certo è che Ys IX: Monstrum Nox è, a nostro vedere, uno dei migliori Action-JRPG low budget presenti sul mercato, con meccaniche interessanti e ben definite e un ottimo grado di divertimento.

Uscito su PlayStation 4 lo scorso febbraio, Ys IX si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch e PC nel corso dell’estate. Nelle scorse ore, infatti, Nihon Falcom ha annunciato che la data d’uscita ufficiale di Monstrum Nox sulle altre piattaforme è ad oggi fissata al 6 luglio prossimo. Con l’occasione, l’azienda ha anche rilasciato un nuovo trailer di quello che sembra del gameplay footage della versione per Nintendo Switch. Ve lo lasciamo qua sotto!

Ys IX: Monstrum Nox, nuovo trailer e data d’uscita su PC e Nintendo Switch!

In Ys IX: Monstrum Nox riprenderemo i panni di Adol Christin che, insieme al suo amico Dogi, si ritroverà di nuovo nei guai e questa volta finirà niente meno che in prigione, nella città di Balduq. Durante la sua permanenza dietro le sbarre, una strana donna chiamata Aprilis gli conferirà il potere dei Monstrum. Insieme ad altri fortunati come lui, Adol dovrà scoprirne di più sulla maledizione e, nel frattempo, salvare la città di Balduq.

La data d’uscita ufficiale per Ys IX: Monstrum Nox su PC e Nintendo Switch è quindi ad oggi fissata per il prossimo 6 luglio. Che cosa ne pensate? Siete fan della serie? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!