Yooka-Laylee: Playtonic sta lavorando ad un nuovo capitolo in 3D

Playtonic ha confermato di essere al lavoro su di un nuovo capitolo 3D della sua IP originale Yooka-Laylee

Solo poco tempo, Tencent aveva acquisito una quota di minoranza di Playtonic, lo studio di sviluppo responsabile del brand Yooka-Laylee, da molti considerato come l’erede legittimo di Banjo-Kazooie. E con l’immissione di nuovi capitali, era più che lecito supporre che lo studio non avrebbe tardato molto a confermare i lavori in merito ad un nuovo titolo che, nel caso in questione, si è tradotto in una nuovo capitolo 3D del plaform.

Yooka-Laylee: Playtonic conferma un nuovo capitolo 3D

A parlare dei piano dello studio ci ha pensato il managing director Gavin Price, che parlando ai microfoni di GamesIndustry ha evidenziato come, grazie ai nuovi fondi, il team abbia in mente di raddoppiare la propria forza lavoro, così da arrivare ad avere tre sezioni di sviluppo. L’occasione è servita anche per confermare ufficialmente un nuovo platform 3D, indicato come seguito diretto del titolo del 2017, e non dell’episodio 2D sidescrolling del 2019.

Nel corso dell’anno, Playtonic aveva indicato che avrebbe mostrato molto presto il suo prossimo lavoro, oltre a confermare l’esistenza di più titoli dedicati a Yooka-Laylee attualmente in sviluppo. Sembra, pertanto, che l’acquisizione delle quota minoritaria da parte di Tencent sia miri principalmente ad espandere questa IP, come dichiarato dallo stesso Price.

“Abbiamo sempre avuto dei dialoghi con Tencent. Abbiamo parlato con loro in merito al futuro dei platform 3D e di quelli che sarebbero stati i nostri progetti futuri. C’è stata anche l’occasione per parlare dei piani di sviluppo dello studio, focalizzati nell’accrescere la forza lavoro ed il numero di tema. Loro ci hanno detto di fare le cose con calma. di avere apprezzato le nostre parole, e del ruolo che avrebbero potuto avere in questo processo.”

Price si è anche detto sorpreso dall’interesse mostrato da Tencent nei confronti del team, ed il fatto che il colosso cinese avesse tra i suoi dipartimenti anche un settore dedicato ai platform 3D, ha reso possibile la pianificazione dei progetti futuri, tra i quali non è da escludere l’apparizione di Yooka-Laylee tra le soprese legate al menu per bambini di una nota catena di fast food.

Non sono inoltre da escludere il trasferimento dello studio presso una nuova sede, oltre all’apertura di nuovi uffici e alla potenziale acquisizione di altri team.

Insomma, il futuro per Playtonic appare alquanto roseo, e noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi dei loro lavori. Nell’attesa di saperne di più, il nostro invito è quello di dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.