Yooka-Laylee and the impossible Lair è ora gratis su Epic Store!

Questa settimana sull’Epic Games Store potrete trovare gratis Yooka-Laylee and the impossible Lair, un divertente platform a scorrimento

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store Yooka-Laylee and the impossible Lair, un divertente platform a scorrimento.

State pronti a riscattare Yooka-Laylee su Epic Store!

Yooka-Laylee and the impossible Lair è un coloratissimo platform a scorrimento orizzontale pubblicato per la prima volta nel 2019 da Team 17. Il titolo vede come protagonisti Yooka, una camaleonte maschio, e Laylee, un pipistrello femmina. Questi due eroi antropomorfi dovranno affrontare un gran numero di livelli pieni di trappole per riuscire a potenziarsi, in modo da essere successivamente in grado di affrontare il temibile “impossible Lair“. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 7 64bit CPU Intel Core i3-2125 / AMD A8-6600K 6GB di RAM Scheda Video GeForce GTX 650 / Radeon HD 5770 Almeno 8 GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 64bit CPU Intel Core i5-2550 / AMD FX-8120 7GB di RAM Scheda Video GeForce GTX 660 / Radeon R9 270 Almeno 8 GB di spazio libero sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda il nuovo gioco gratis offerto quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerlo alla vostra libreria. Ricordate però che il titolo sarà disponibile gratuitamente solo fino alle 17:00 del 10 febbraio quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

Yooka-Laylee and the impossible Lair è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.