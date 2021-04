Yoko Taro è il Creative Director di un nuovo gioco presso Square Enix

Un nuovo gioco non ancora annunciato sarebbe in sviluppo presso Square Enix e Yoko Taro, l’autore di Nier, ne sarebbe il Creative Director

Yoko Taro è sicuramente una delle figure più bizzarre dell’industria videoludica nipponica, sia come persona (impossibile vederlo senza l’immancabile maschera), sia come creativo, data l’assoluta peculiarità dei suoi lavori. E per l’autore di NieR Replicant ver.1.22474487139, oramai in dirittura di arrivo, sembra non essere ancora giunto il momento di riposarsi, dato che nella giornata di ieri è stato confermato come sia attualmente impegnato nello sviluppo, in veste di Creative Director, di un nuovo gioco presso Square Enix.

A confermare la notizia, diffusa in occasione della diretta streaming tenuta ieri in merito a NieR Replicant ver.1.22474487139, è stato il producer di Square Enix Yosuke Saito. Purtroppo non sono stati diffusi dettagli in merito alla natura del nuovo gioco diretto da Yoko Taro, ad eccezione del fatto che si tratterà di un piccolo titolo, distribuito unicamente in formato digitale. La compagnia, comunque, non ha escluso la possibilità di realizzare un’edizione fisica speciale.

Taro ha descritto la produzione come fuori dagli schemi ed atipica, aggiungendo di non avere idea di come illustrare il tutto in maniera corretta. Il suo desiderio è quello di spingere le persone a giocarlo, ma non ha ancora idea di come potrà riuscirci. Più ottimista Saito, il quale vede il gioco come nostalgico, ma allo stesso tempo nuovo, sostenendo di come la compagnia sia ottimista in merito al successo di vendite.

Al momento non sappiamo altro al riguardo, ma sono stati promessi degli update costanti, non appena ci saranno novità da annunciare. Non è comunque da escludere che nei prossimi giorni vengano diffuse nuove informazioni.

