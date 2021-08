Xenoblade Chronicles: possibile terzo capitolo in arrivo

Per un settore smanioso di informazioni e precoce come quello dell’informazione videoludica non esistono parole più dolci di “non avrei dovuto dirlo”, ed è con questa frase che siamo qui a parlare di un possibile terzo capitolo per Xenoblade Chronicles. La saga di Monolith Soft sembra ben avviata per continuare, dopo che la doppiatrice Jenna Coleman (attrice in Doctor Who) ha parlato del suo primo ingaggio videoludico in videochiamata con un fan. Menzionare che ce ne fosse “un altro” in arrivo, dopo aver parlato del “secondo”, forse non è stata la mossa più furba da parte della voce di Melia Antiqua.

Che Xenoblade Chronicles potesse prima o poi arrivare al terzo capitolo era inevitabile, ma a gettare benzina sul fuoco provvede un noto insider. Alludiamo ad Imran Khan, che in un suo articolo (ritwittato qui sotto da Direct Feed Games) ha alluso a quanto lo sviluppo del gioco fosse, idealmente, giunto quasi alla fine. Avremmo dovuto vedere annunci già da tempo, ma così come l’uscita natalizia originariamente prefissata da Monolith Soft è sempre più improbabile è anche vero che il primo reveal è potenzialmente dietro l’angolo.

The information detailed & shared in this article is accurate.

Monolith & Nintendo originally intended to announce the game several months ago; but it was held back. Current plan is this CY or FY — though could slip again.

It’s pushing the Switch hardware to its limits. https://t.co/Fxda5qrt5j

